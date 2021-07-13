EMPLOYMENT (13-07-2021)

URGENT REQUIREMENT
(1) CASHIER (GUARDI GARH) 12-15,000+
(2) RECEPTIONIST (2) – 10-15,000+
(3) TELLECALLER (4)- 8,000+
(4) FEMALE HR EXP – 15,000+
(5) ITI MECHANICAL – 12,000+
(6) SALES HEAD- 15-18,000 + (EXP) AUTOMOBILE
(7) CRE/SERVICE HEAD-SALARY – NO BAR
(8) STORE INCHARGE EXP – 10,000+
(9) FMCG MARKETING- 15,000+ TA
TO COMPUTER OPERATOR- 10,000+
CONTACT : 9906300427
SHAKTI NAGAR OPP ITI COLLEGE
REQUIRE
HOUSE MAID
PEON
COOK
FULL TIME / PART TIME
DATE 13 & 14 JULY 2021 ,
TIME – 10 AM TO 4 PM
CONTACT 6005452311
REQUIRED
ONE EXPERIENCED SALES MEN WITH KNOWLEDGE OF GYM EQUIPMENT AND EFFICIENT IN SELLING GYM PRODUCTS.
AND ONE HELPER/ SALESMAN FOR LG ELECTRONICS SHOULD BE COMPUTER EXPERT IN BUSY.
FOR
ARORA SUPER MARKET, NATIONAL HIGHWAY BARI BRAHMANA, JAMMU
PLEASE CONTACT : RAGHAV ARORA
07006627268
REQUIRED
REQUIRED MALE
MARKETING EXECUTIVE
AND A FEMALE OFFICE ASSISTANT FOR CONSTRUCTION CHEMICAL COMPANY.
CONTACT: 9419193252
GOLDEN BUSINESS OPPORTUNITY
USA BASED MNC, EXPANDING IN YOUR CITY, EARN INCOME,WORK FROM HOME IN YOUR FLEXIBLE HOURS, USING MOBILE OR LAPTOP
IN WELLNESS INDUSTRY FOR FREE JOINING,CLICK BIT.LY/DBOFORM
OR CALL
YUSUF AHMED #9871955884
POOJA JOSHI #9560288844