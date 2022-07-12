EMPLOYMENT (12-07-2022)

REPUTED JOB
“EXCELLENT MARKETING EXPERT JOB FOR MAHAJAN AGRICULTURE STORE PLUS OTHER WORKS”
1. MUST BE GRADUATE IN ANY FIELD.
2. MUST HAVE VEHICLE FOR MARKETING.
3. MALE PREFERRED, FEMALE ONLY WHO LOVE TO DO AGGRESSIVE MARKETING IN THE FIELD.
4. SALARY IS RS 25000+ INCENTIVES.
5. TIMING 9 AM TO 7 PM.
GOLE PULI TALAB TILLO, JAMMU
CALL @ 9682142769,
9149528850, 9419203350
CALL AT ANYTIME
URGENTLY REQUIRED FOR SAMBA
EX-SERVICEMAN/CIVILIAN (10TH PASS)
1. GUARD (EX-SERVICEMAN)
SALARY – 8 HRS/26 DAYS = 12,500/-
2. GUARD CUM DRIVER (EX-SERVICEMAN/CIVILIAN)
SALARY – 8 HRS / 26 DAYS = 12,500/-
3. GUARD CUM COMPUTER OPERATOR (EX-SERVICEMAN/ CIVILIAN)
SALARY – 8 HRS / 26 DAYS = 12,500/-
4. LADY GUARD
SALARY – 8 HRS / 26 DAYS = 10,800/-
FOR JOINING, PLEASE CONTACT
G4S SECURE SOLUTIONS (INDIA) PVT LTD
INDUSTRIAL AREA, PHASE I, SAMBA, J&K
MOB. NO.: 9596795180, 9596795187, 9070189895
M: 9596658993, (M) 9419136225
EVERGREEN HR. SEC SCHOOL
(ENGLISH MEDIUM RECOGNISED BY J&K GOVT)
LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
FOR TEACHING HINDI – 2 TRS.
COME WITH DOCUMENTS AND RESUME FOR INTERVIEW ON 12-7-2022 OR
13-7-2022 FROM 9 AM TO 1.30 PM
REQUIRED FACULTY
FOR IAS/KAS HAVING CLEARED PRELIMS OF IAS/ MAINS OF KAS RECENTLY
AT TOP IAS ACADEMY OF JMU
PLS COME WITH DOCUMENTS
CALL 7006627650
01914049820
URGENT REQUIREMENT
1. SALESMAN FOR DRY FRUITS AND FMCG PRODUCTS.
(SNL FOOD PVT LTD)
NANAK NAGAR, JAMMU
CONTACT: 9541300556
7889741459
INDIRA PUBLIC HR. SEC. SCHOOL, JANIPUR
URGENTLY REQUIRED
1. LECTURER IN CHEMISTRY (PART TIME)
2. GENERAL LINE TR. (FULL TIME)
CONTACT WITH ORIGINAL BIODATA BETWEEN 9 AM TO 12 PM.
PRINCIPAL
7889919654, 9149446366
URGENTLY REQUIRED
1. DATA OPERATOR, BILLING OPERATOR, OFFICE COORDINATOR.
2. SENIOR MANGER, SUPERVISOR INCHARGE.
3. TELLY CALLER RECEPTIONIST, COORDINATOR.
4. COMPUTER OPERATOR, SALES MAN, HELPER.
5. SECURTY GUARD, DELIVERY BOYS, SHOPS BOYS, PACKING BOYS.
6 RELIANCE STORE SALES MAN 12TH PASS FRESHER CANDIDATE OFFICIAL & NON OFFICAL JOB
FRESHER/EXPERINCE STUDENTS CAN ALSO APPLY
MOB 6006796637
INTERVIEW. TUESDAY TO WEDNESDAY