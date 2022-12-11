EMPLOYMENT (11-12-2022)

VACANCY FOR RESTAURANT
1. WAITERS – 5 NO.
2. CHEF (EXPERIENCED) – 2 NO.
3. RECEPTIONIST/CASHIER – 1 NO.
(MALE/FEMALE)
4. WATCHMAN – 1 NO.
FOOD HEAD QUARTERS
C/O SANJAY PEN & STY. STORE
OPP. HARI MANDIR, REHARI COLONY, JAMMU.
CONTACT: 7006797900, 7006196552
ZEN4 INFOCOM
HIRING FOR INTERNATIONAL CALL CENTRE PROCESS (US CLIENT) FOR THE POSITION OF
CUSTOMER CARE EXECUTIVES – WITH ATLEAST 1 YEAR RELEVANT EXPERIENCE IN BPO SECTOR.
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ZEN4 INFOCOM
HIRING FOR INTERNATIONAL INBOUND CALL CENTRE PROCESS FOR THE POSITION OF
TEAM LEADERS – WITH MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE AS TL ITSELF(TEAM HANDLING)INTO BPO,
KPO OR ANY KIND OF CUSTOMER SUPPORT OR CUSTOMER HANDLING TEAM EXPERIENCE
IS REQUIRED.
EXCELLENT ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS,
KINDLY EMAIL YOUR CV TO HR.ZEN4@GMAIL.COM OR WHATSAPP TO 7889337707
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REQUIRED
ELECTRICAL /GADGET
TECHNICIAN – 06 NO.
CONTACT :
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REQUIRED FEMALE / MALE CANDIDATE FOR OFFICE PURPOSE ( HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER)
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FOR TRINITY VAASTU OFFICE
231/ A GOLE MARKET GANDHI NAGAR JAMMU
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CALL 9999051719 , 9419190432
URGENT STAFF REQUIRED
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APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIE BRITISH SCHOOL
50- TIRTH- NAGAR TALAB TILLO JAMMU
PH. 0191-2554433, 8082029433
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SALON STAFF
EXPERIENCE STAFF FEMALE, REQUIREMENT
1. BEAUTICIAN, 1 HAIR STYLIST
SHE-WORLD, CHANNI HIMMAT
SECTOR 4
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MEDICARE NURSING
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39 B/C GANDHI NAGAR, JAMMU
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VACANCY
URGENTLY REQUIRED A TEACHER FOR CLASS 8TH FOR ALL SUBJECTS IN A REPUTED INSTITUTE AT KARANBAGH GADIGARH. QUALIFICATION- MIN BSC SALARY- 5900 – 10000. TIMING- 4 TO 6 PM
MOB-7006303512
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COMPUTER OPERATOR
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ADOBE PHOTOSHOP
CORAL DRAW
FOR ADVERTISING AGENCY AT
TRIKUTA NAGAR
PH. 9419358438, 9682165113
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1. SALES EXECUTIVE-1
MALE CANDIDATE REQUIRED FOR J&K
MUST HAVE EXPERIENCE IN MEDICAL FIELD
2. ACCOUNTANT -1
MALE/FEMALE MUST BE EXPERIENCED IN TALLY SOFTWARE/BILLING
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OFFICE LOCATED IN BAKSHI NAGAR
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JOB OPPORTUNITY FOR PARAMEDICS
WORK IN JAPAN/GERMANY UNDER NATIONAL SKILL DEVELOPMENT CORPORATION SPONSORED (TITP) PROGRAMME OF GOI.
ELIGIBILITY : MM/FMPHW , GNM, B/MSC.N AND 12PASS
FOR DETAILS: 9622015100
7889510107(WHATSAAP)
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REQUIRED FEMALE HOME TUTOR FOR CLASS 9TH
TEACHER QUALIFICATION MUST HAVE
M.SC. MATHEMATICS
M.SC. PHYSICS
GREATER KAILASH (JAMMU)
M.NO. 8899925664
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1. FIELD/ HEALTH WORKER 7500/- + TA
APPLY WITH COMPLETE BIO DATA WALK IN INTERVIEW ON 12TH DEC. 2022.
JKSPYM CENTER
H.NO. 102, SARWAL MANDIR MORH, JAMMU
CONTACT: 9906388111 / 9596750390