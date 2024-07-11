EMPLOYMENT (11-07-2024)

REQUIRED
A CAR DRIVER FOR ROOP NAGAR AREA HAVING MINIMUM EXPERIENCE OF 10 YEARS.
CONTACT :- 9622031474
ANURADHA MISSION SCHOOL (10+2)
K. B. NAGAR, BANTALAB, JAMMU
IMMEDIATELY REQUIRED
COMPUTER TEACHER
(BCA/MCA)
MEET PERSONALLY ON
WORKING DAYS BETWEEN
8.30 AM TO 1:00 PM
FOR CONTACT :
7889817609
REQUIRED
URGENTLY REQUIRED
FEMALE TEACHERS FOR
A PLAYZONE AT CHANNI
HIMMAT
FRESHERS MAY ALSO APPLY
CONTACT :-
9419222000
REQUIRED: BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER M/F,
FOR PVT LTD
QUALIFICATION:
12TH & ABOVE
SALARY:
3 -5 LACS/- PER ANNUM + INCENTIVES
BENEFITS:
1. GROUP HEALTH INSURANCE FOR FAMILY
2. LIFE INSURANCE
3. PF BENEFITS
4. FOREIGN TRIPS
INTERESTED CANDIDATES CONTACT: 9797803909
URGENT REQUIRED
REQUIRED STAFF FOR
AUTOMOBILES CARS SHOWROOM
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGER
..01 FEMALE
RECEPTIONIST …01 F
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT..9018803000
SEND RESUME IN WHATSAPP 9018803000
ADDRESS OF SHOWROOM SEC A NATIONAL HIGHWAY SAINIK COLONY JAMMU.
EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL
TEACHERS REQURIED
FOR TEACHING SOCIOLOGY UPTO 12TH CLASS – 1
FOR MIDDLE CLASSES – 2
FOR PRIMARY CLASSES – 2
FOR PRE-PRIMARY CLASSES – 2
COME WITH DOCUMENTS FOR INTERVIEW IN THE SCHOOL FROM 9 A.M. TO 2 P.M.
REQUIREMENT OF PAEDIATRICIAN FOR MI ROOM, ARMY CAMP DAMANA ON PART TIME BASIS.
* PAEDIATRICIAN – TWO HOURS TWICE A WEEK IN EVENING (PROPOSED 05 -07 PM)
* EXPERIENCE : MINIMUM 5 YEARS
* HONORARIUM : RS 15,000/- FOR PAEDIATRICIAN
* LAST DATE TO APPLY WITH COMPLETE DETAILS – 25 JULY 2024
CONTACT NO. 8880305438
REQUIRED
TECHNICIAN (DIPLOMA IN ELECTRICAL/POLYTECHNICAL/ BASIC COMPUTER KNOWLEDGE)
COOK (ANY EXPERIENCE IN RESTAURANT /DIPLOMA OR CERTIFICATE IN COOKING
SUPERVISOR (DIPLOMA IN MANAGEMENT WITH BASIC COMPUTER SKILLS)
MOBILE NO: 7006471972, 9697750281
URGENTLY REQUIRED
1. SUPERVISOR FRESHER (M) SALARY 12K TO 20K
2. OFFICE ADMIN FRESHER/EXP (M/F) SALARY 12K TO 15K
3. ACCOUTANT EXP (M/F), SALARY 15K TO 25K
4. B.TECH. (MEC), (CSE) FRESHER, (M), SALARY 12K TO 15K.
5. DIPLOMA.(M) FRESHER/EXP, SALARY 12K TO 15K.
6. TELLE CALLER (F) FRESHER/EXP, SALARY 9K TO 15K.
7. RECEPTIONIST (F) FRESHER/EXP, SALARY 10K TO 16K.
ADDRESS:LAKSHMI NARAYAN MANDIR
NEAR ALISHAN COLLECTION,
A/417 GANDHI NAGAR.
CONTACT NO.: 9149840451, 8899935114.
EMAIL:PRJOBSPLACEMENT@GMAIL.COM.