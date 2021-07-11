EMPLOYMENT (11-07-2021)

JOBS@ 2021
NO REGISTRATION FEES!
1.B TECH /BE ELECTRICAL/ ELECTRONICS (F)
SALARY: 10K TO 14K
2.TELE CALLERS FOR INTERNATIONAL BPO’S
EXPERIENCE CANDIDATES ONLY
SALARY : 15K TO 22K +PERKS
WORK FROM HOME ONLY
3.DEGREE/ DIPLOMA ELECTRONICS (M)
FOR JMU, KATHUA, POONCH ETC
SALARY :10K TO 15K +PERKS
DREAMMAKERZ 8713000033
REQUIRED STAFF FOR CONSTRUCTION COMPANY
COMPUTER OPERATOR- 02 NO. M/F
(FOR ONLINE TENDERS)
ACCOUNTANT -02 NO. (BUSY KNOWING) M/F
RECEPTIONIST-01 FEMALE FOR OFFICE MANAGEMENT
SALES AND MKTNG EXE- 03 F/M
CANDIDATE SHOULD BE GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION AND HAVE RELEVANT QUALIFICATION WITH 3-4 YEARS EXPERIENCE.
CANDIDATES CAN MAIL THEIR CV AT
ERRAHULGUPTA34@GMAIL.COM
CONTACT 9419191130, 9797500500 FOR MORE DETAILS
CALL CENTER AGENT URGENTLY REQUIRED
WE ARE RECRUITING FOR OUTBOUND SALE VOICE PROCESS.
SALE BACKGROUND WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS.
MALE / FEMALE WELCOME
SALARY – 7000 TO 10000 + ATTRACTIVE INCENTIVES
QUALIFICATION – 12TH OR ANY DEEGREE
FRESHER CAN ALSO APPLY
ADDRESS:- ENSER COMMUNICATION PVT LTD GREATER KAILASH LANE NO – 17 NEAR CENTRAL BANK JAMMU
CONTACT – 7006176140 /7208487317/8433900679
VACANCY
REQUIRED TEACHERS FOR
TUTORIAL AT SARWAL
1. MATHEMATICS 1
2. SCIENCE 1
FOR CLASSES 6TH – 10TH
CONTACT : 9419899288, 9906216542
REQUIRED
SALESMAN FRESH / EXPERIENCE
PREFERENCE: TWO WHEELER.
M/S 97 GURUJI TRADERS
GREATER KAILASH JAMMU
PH: 9988969797, 7006193213
VACANCY
FOLLOWING STAFF REQUIRED FOR AUTOMOBILE DEALERSHIP:
1). CRE (FEMALE) – (MIN GRADUATE)
2). CRM (FEMALE) – (MIN GRADUATE)
3). ACCOUNTS DATA ENTRY (BUSY) – FEMALE
CONTACT:
MOB: 7889472475, 9596828549
JOB OPENING
REQUIRE SALES INCHARGE/HEAD FOR FMCG (TEA, SPICES, FLOUR PRODUCTS, OIL & GHEE) PRODUCTS FOR ENTIRE JAMMU DIVISION, KASHMIR DIVISION AND LADAKH.
MANDATORY EXPERIENCE – MINIMUM 4+ YEARS IN EXPERIENCE IN FMCG & SHOULD HAVE KNOWLEDGE OF THE DISTRIBUTOR,WHOLESALE AND RETAIL CHANNEL.
SALARY – AS PER INDUSTRY STANDARDS
CANDIDATE SHOULD HAVE OWN 2 WHEELER
CONTACT – SHIV SHAKTI TRADERS, JAMMU
9622044437
EMAIL – INFO.SSTRADERSINDIA@GMAIL.COM
REQUIRED
WELL TRAINED LAB TECHNICIAN WITH DIPLOMA FOR
MSKK HEALTH CARE POLYCLINIC MISHRIWALLA, JAMMU
CONTACT NO.: 9419266149
DR. CHAMAN BHASIN
LOOKING FOR SALES JOB IN JMU MARKET FOR TOP MOST FMCG COMPANY , EXPERIENCE HOLDERS IN SALES JOB CAN APPLY BY CONTACTING BELOW DETAILS
M.N 9419140982, 8888856312, 9906303445
* INDUSTRY BEST SALTY WILL BE PROVIDED
FIRST COME FIRST SERVE BASIS , LIMITED SEATS ONLY
REQUIRED
REQUIRED TELECALLER FOR INTERNATIONAL BPO WITH EXCELLENT FLUENCY IN ENGLISH SPEAKING AND UNDERSTANDING WITH BASIC COMPUTER KNOWLEDGE. QUALIFICATION ANY GRADUATE. WORK FIVE DAYS A WEEK. NIGHT SHIFT. GOOD SALARY. LOCATION NEAR AIRPORT. PICK AND DROP AVAILABLE FOR FEMALES. WHAT’S APP RESUME OR CALL AT 9419211754.
WORK FROM HOME
# NEED MALE/FEMALE CANDIDATES FOR ADOBE INDESIGN PROJECTS IN JAMMU AND KASHMIR. SIMPLE COPY PASTE WORK USING ADOBE INDESIGN.
MUST HAVE LAPTOP ( WINDOWS 10 PREFERRED) AND GOOD INTERNET CONNECTION. FIXED SALARY 13K WITH UNLIMITED INCENTIVES.
MINIMUM EXPERIENCE REQUIRED:– 1YEAR IN ADOBE INDESIGN
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT US ON 8491888314, 9622252220.
REQUIRED
REQUIRED TWO ELECTRICIANS FOR THE JAMMU FRUIT ASSOCIATION, NARWAL DAY AND NIGHT DUTY.
SALARY NEGOTIABLE
NITIN JAIN (GEN. SEC)
9419181435
REPUTED PHARMA COMPANY
LOOKING FOR
FEMALE MEDICAL
REPRESENTATIVE
H. Q JAMMU
IF U BELIEVE IN URSELF THEN MAIL UR RESUME TO
GANDHIJI71@GMAIL.COM
TEACHERS REQUIRED
1) STENO TYPING TEACHER (2)
2) BASIC COMPUTER TEACHER (3)
3) ACCOUNTS TEACHERS (2)
(TALLY/BUSY KNOWLEDGE)
CONTACT
DOEACC/AKSHAR
COMPUTER CENTRE
OPPOSITE COMMERCE COLLEGE
CANAL ROAD JAMMU
7006509070, 7006742354
REQUIRED
REQUIRED SALES BOY/GIRL FOR WELL KNOWN HARDWARE SHOWROOM
SALARY STARTING FROM 7500/-
CONTACT NO.
7889905716
URGENTLY REQUIRED
DOCTOR 1
(QUALIFICATION MBBS)
COUNSELLOR 1
POST GRADUATE IN PSYCHOLOGY OR SOCIAL WORK)
APPLY WITH COMPLETE BIODATA ON 12TH JULY 2021 FOR THE PROJECT OF MSJE GOVT OF INDIA JKSPYM NGO, VILLAGE PURKHOO, POST DOMANA, AKHNOOR ROAD, JAMMU
CONTACT : 191-2959055/9622109505
EMAIL JKSPYM1@GMAIL.COM
ABIBPL REQUIRED
1. RELATIONSHIP MANAGER MARKETING SURVEY MALE/FEMALE
QUALIFICATION 10TH/12TH
SALARY 10000 + BONUS
PREFERRED LOCATION AKHNOOR, REASI UDHAMPUR, JAMMU
2. RELATIONSHIP MANAGER SALES- FEMALE ONLY
SALARY 8000 + BONUS. INDOOR SITTING JOB
QUALIFICATION – GRADUATION
WALK IN INTERVIEW MONDAY, WEDNESDAY 12, 14
ADDRESS : 92 B/A GOLE MARKET GANDHI NAGAR JAMMU NEAR BANSI MANDIR.
CONTACT : 8899727401, 8082051850, 7889614596