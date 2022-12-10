EMPLOYMENT (10-12-2022)

“FEMALE HOUSE HELPER (MAID) REQUIRED”
” FEMALE HOUSE HELPER (MAID) REQUIRED FOR GOLE PULI TALAB TILLO”
1. TIME -10:00AM TO 6:00 PM
2. SALARY – 16000
3. MUST DO COOKING , WASHING CLOTHES , CLEANING FLOORS AND UTENSILS AND DUSTING …
4. PREFERRED NEAR GOLE PULI ….
CALL AT 9419203350 …
VACANCY
B. PHARMA/M. PHARMA
A REPUTED AND SSI PHARMACEUTICALS COMPANY BASED AT IGC PHASE-1, SIDCO, SAMBA (JK- UT)- 184121. REQUIRED FOR PRODUCTION/QUALITY CONTROL.
PREFERENCE FOR EXPERIENCE PERSON.
FRESHER CAN ALSO APPLY.
COMPUTER KNOWLEDGE IS MUST.
SEND YOUR RESUMED ON WHATSAPP NO. 9721111196
VACANCY
REQUIRE COMPUTER OPERATOR FOR DAY TO DAY WORK.
* MUST HAVE SKILLS IN ONLINE GOVT. TENDERING
* MUST HAVE KNOWLEDGE OF GEM PORTAL (GOVERNMENT E MARKETPLACE)
* GOOD SALARY AND INCENTIVES
* LOCATION GANDHI NAGAR
ONLY SERIOUS CANDIDATES PLEASE CALL
PH: 7307973990
ZEN4 INFOCOM
HIRING FOR INTERNATIONAL CALL CENTRE PROCESS (US CLIENT) FOR THE POSITION OF
CUSTOMER CARE EXECUTIVES – WITH ATLEAST 1 YEAR RELEVANT EXPERIENCE IN BPO SECTOR.
EXCELLENT ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS,
KINDLY EMAIL YOUR CV TO HR.ZEN4@GMAIL.COM OR WHATSAPP TO 7889337707
VACANCY
TELECALLER :- FEMALE CANDIDATE IS REQUIRED FOR TELECALLING AND OFFICE ADMIN WORK AT GANGYAL. TIMING :- 10 TO 6PM. SALARY – 12000/-
MARKETING :- AN EXPERIENCED MARKETING EXECUTIVE IS REQUIRED FOR MARKETING OF CARRY BAGS AND DISPOSABLE PRODUCTS. SALARY :- 20000 – 25000/-
DRIVER :- DRIVER IS REQUIRED AT TRIKUTA NAGAR FOR SWIFT DZIRE. TIMING :- 10 TO 8PM. SALARY :- 12000/-
CONTACT :- MOB. 7006501922
ZEN4 INFOCOM
HIRING FOR INTERNATIONAL INBOUND CALL CENTRE PROCESS FOR THE POSITION OF
TEAM LEADERS – WITH MINIMUM 2 YEARS EXPERIENCE AS TL ITSELF(TEAM HANDLING)INTO BPO,
KPO OR ANY KIND OF CUSTOMER SUPPORT OR CUSTOMER HANDLING TEAM EXPERIENCE
IS REQUIRED.
EXCELLENT ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS,
KINDLY EMAIL YOUR CV TO HR.ZEN4@GMAIL.COM OR WHATSAPP TO 7889337707
URGENTLY REQUIRED
1. SALES EXECUTIVE – 10
2. ELECTRICIAN – 8
3. OFFICE BOY – 4
4. DRIVERS FOR E-RICKSHAW (WITH VALID DRIVING LICENCE) – 10
FOR E-RICKSHAW SHOWROOM
MINI METRO
NARWAL BYE PASS, NEAR TOYOTA SHOWROOM, JAMMU
9419791893, 9419126765
URGENTLY REQUIRED
— FEMALE TELE CALLER – 12
SITTING JOB
FIXED SALARY + INCENTIVES
SALARY – 8000 TO 13000
— SALES MANAGER – 2
(MARKETING & SALES)
SALARY – 10,000 TO 22,000
7 STAR AKSA HOSPITALITY
7780839908, 9149932493
305, 3RD FLOOR, BAHU PLAZA
JOB JOB JOB
COMPANY REQUIRED SALES TEAM IN JAMMU OFFICE
1. SALES EXECUTIVE MALE – 5 NOS.
SALARY – 15000+ PETROL
2- WORK FORM HOME
FINANCIAL ADVISOR
FEMALE- 5 NOS MALE – 5 NOS.
HOUSEWIFE, RETIRED PERSONS, STUDENTS, BUSINESSMEN
CALL NOW: 9906155071,
8492891789, 9086156476
ADDRESS: 400/A, GANDHI NAGAR, JAMMU
TUTORS REQUIRED
FOR ENGLISH SPEAKING, READING &
WRITING SKILLS ( CHILDREN 8 -18 YRS)
QUAL. GRADUATE(WITH ENGLISH SUBJECT)
MASTERS (ENGLISH) PREFERRED
DESIRABLE : TOEFL / IELTS
BATCH : 4PM – 5:30PM (MON-FRI)
LOCATION: RODE-KI-CHAPRI
NEW PLOT, JAMMU
CONTACT : 9419371433
NURSES (M/F)
AVAILABLE
(FOR 24X7, DAY SHIFT OR NIGHT SHIFT)
“NURSING CARE AT HOME”
TENSION FREE FOR YOUR OLD AGE
“PARENTS & PATIENTS”
BHARTI HEALTHCARE SERVICES
293-A, SHASTRI NAGAR, JAMMU
7006832169 – HARSH MAHAJAN
NO. 1 IN SERVICES SINCE FROM 2016
URGENT REQUIRED FACULTY
PHYSICS, CHEMISTRY,
BIOLOGY, ENGLISH
MATHEMATICS, COMMERCE
UPTO 10TH ALL SUBJECTS
URGENT REQUIRED URGENT REQUIRED
FEMALE RECEPTIONIST
OFFICE BOY
SHINE INSTITUTION
EXCHANGE ROAD, JAMMU
CALL : + 91 7889747922
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVES
FOR BIOMAGNETIC PRODUCTS
QUALIFICATION
GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS
SALARY
RS 15000 & INCENTIVES
SADRO WELLNESS
19 AD GANDHI NAGAR JAMMU
9906006644
REQUIRED
COMPUTER TEACHER
@
SWANKHA MORH (BADALI)
KNOWLEDGE REQUIRED – TALLY /BUSY
BASIC COMPUTER (MS-OFFICE)
SALARY – 5500/- TO 7500/-
CALL:- 9697035915
CV UPLOAD – HIITJAMMU@GMAIL.COM
URGENT
REQUIRED
ELECTRICAL /GADGET
TECHNICIAN – 06 NO.
CONTACT :
7006235542
URGENTLY REQUIRED
1) TELECALLER, OFFICE COORDINATOR, DATA ENTRY OPERATOR
2) PRODUCTION SUPERVISOR, QUALITY INCHARGE
3) COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTANT – M/F.
4) TEACHER SCHOOL & TUTORIAL, OFFICE INCHARGE
5) HOTELS & RESTAURANTS STAFF, ROOM BOYS.
6) SECURITY GUARD, DRIVER, SALESMAN, HELPER.
INTERVIEW 10-12-2022 TO 12-12-2022
CALL : 6006796637