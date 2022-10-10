EMPLOYMENT (10-10-2022)

URGENTLY REQUIRED
1. OFFICE INCHARGE, BILLING OPERATOR, SALES ASSOCIATE
2. TELLYCALLER, RECEPTIONIST, COUNSELLOR.
3. SALESMAN, MARKETING MANAGER, COMPUTER OPERATOR
4. OPERATIONS SUPPORT MANAGER.(F). SUPERVISOR
5. ACCOUNTANT, EXP. DRIVER, HR RECRUITER FEMALE
6. HOTELS & RESTAURANTS STAFF 20 BOYS.
8TH 10TH 12TH & GRADUATE CAN ALSO APPLY
INTERVIEW DATE MONDAY TO TUESDAY (JAMMU)
CALL 6006796637
EMAIL:- VAMAN1226@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
FEMALE TEACHERS
QUALIFICATION: BA WITH EXPERIENCE
OR BA+B.ED
SUBMIT RESUME WITH IN 5 DAYS
NEW ERA MOTHER,
H/S 110/11
NANAK NAGAR, JAMMU
MOB.: 9419143495
JOB OPPORTUNITY
A GOVT. REGD. COMPANY REQUIRES 52 BOYS/GIRLS FOR OFFICIALS AND NON- OFFICIALS STAFF IN J&K UT.
QUALIFICATION – 10TH, 12TH, GRADUATION & ABOVE.
INCOME -12000 TO 18000 (P/M) (AS PER CO. RULE)
NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY
SO COME ALONG WITH YOUR BIODATA AT MLCC, 824-A, LAST MORH, GANDHI NAGAR, JAMMU.
CONTACT : 9906029039, 9796256081
JOB JOB JOB JOB
A GOVT REGISTERED FIRM URGENTLY REQUIRED MANAGEMENT STAFF IN JAMMU AND OTHERS DISTRICT’S OF J&K.
QUALIFICATION: 10TH, 12TH, GRADUATION AND ABOVE.
INCOME: 10,000 TO 20,000 P/M. (AS PER CO. RULE).
NOTE: FRESHERS CAN ALSO APPLY.
SO, BRING YOUR (DOCUMENTS, RESUME) AND GET THE JOB.
ONENESS NATION
ADDRESS: H.NO. 153/6, AMBIKA COLONY, BYE PASS ROAD KUNJWANI.
HELPLINE NOS: 7889866416, 9797552720
REQUIRED
FULL TIME FEMALE
RECEPTIONIST CUM WARDEN
FOR GIRLS PAYING GUEST IN TRIKUTA NAGAR.
EDUCATIONAL QUALIFICATION . MUST BE BACHELORS IN ANY STREAM HAVING GOOD COMMUNICATION SKILLS.
CONTACT 8492032240 FOR INTERVIEW.
SALARY : 8 TO 10 K PER MONTH
URGENTLY REQUIRED
1) ACCOUNT MANAGER (EXP. 4 TO 5 YEARS)
2) COMPUTER OPERATOR (EXP. 3 TO 4 YEARS)
3) STORE INCHARGE (EXP. 2 TO 3 YEARS)
4) HR MANAGER ( EXP.)
5) NETWORK MANAGER (EXP.)
6) ELECTRICAL / ELECTRONICS ENGINEER (FRESH/EXP.)
7) COUNSELLOR / COORDINATOR /TELECALLER
8) CCM / CCR / CCE (EXP. / FRESHER)
BRAVE SECURITY & PLACEMENT SERVICE
ADDRESS : 669/C, SAINIK COLONY, JAMMU
EMAIL : BSBRAVESEC@GMAIL.COM
MOBILE NO.: 9796733175, 9682601135
LIMITED VACANCIES
SECURITY GUARD – 10000 + ROOM + FOOD
DRIVER AUTOMATIC CAR – 13000 + PF
LADY GUARD FOR BARI BRAHMNA – 12500 + PF
SHOP BOY – 9000 – 10000/-
HOUSEKEEPING STAFF – 9000/- NIGHT/DAY
TALLY / BUSY – FEMALE – 8000 – 12000/-
OFFICE BOY – 6000 – 8000/-
LABOUR PACKING – 12000/-
CONTACT : 7780945182
REQUIRED
REQUIRED SALES EXECUTIVE BASED
ON UDHAMPUR
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NUMBER 7006938048