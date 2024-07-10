EMPLOYMENT (10-07-2024)

IMMEDIATELY REQUIRED
2 DRIVER’S
FOR REPUTED DRIVING SCHOOL
GANDHI NAGAR JAMMU
CALL 7006949691
ALSO REQUIRED
PART TIME DRIVERS
VACANCY
SALEMAN / HELPER
PERSON SHOULD BE HARDWORKING AND
HONEST REQUIRED FOR GENTS WHOLE SALE SHOWROOM
CONTACT 9086096761, 9149650686
URGENTLY REQUIRED
1. OFFICE EXECUTIVE- SHOULD BE GRADUATE. WORK EXPERIENCE OF 3-4 YEARS AND KNOWLEDGE OF ONLINE GOVT. TENDERING PROCESS.
ADDRESS:
BAKSHI NAGAR-180001
CONTACT: 9971173555
EMAIL: SUPPRTGEM97@GMAIL.COM
REQUIRED TEACHERS AT
HV INSTITUTE CHANNI HIMMAT
1) SOCIAL SCIENCE (M/F)
TIMING (2 PM – 5 PM) SALARY 8000/- PLUS
2) ENGLISH (M/F) TIMING (2 PM – 5 PM)
SALARY 8000/- PLUS
3) PRIMARY TEACHERS (FEMALE)
TIMING (2 PM – 5 PM) SALARY 7000/-
KINDLY SEND YOUR RESUME AT
7006458695, 7889715827
URGENT REQUIREMENTS FOR JAMMU
1.SALES BOY FOR FLIPKART, ZOMATO, PAYTM
QUALIFICATION 10TH ABOVE, SALARY 15K TO 21K
2.SECURITY GUARDS
MALE/FEMALE, QUALIFICATION 10TH, SALARY 10K TO 12K
3.SALES & MARKETING FOR HEALTH COMPANY
QUALIFICATION 12TH FRESHER & EXPERIENCE BOTH, SALARY 10K TO 30K
4.INSURANCE COMPANY
ONLY FEMALE, QUALIFICATION 12TH FRESHER & EXPERIENCE BOTH SALARY 8 K ABOVE
OFFICE WORK ONLY
APPLY ON BELOW NUMBERS
9797053803, 8082067827
S.D. TARA PURI PUBLIC
HIGH SCHOOL
22-A. PVT. GANDHI NAGAR JAMMU
CONTACT: 0191-2430707,
MB. 7889563236
REQUIRED BIOLOGY TEACHER
URGENTLY REQUIRED SCIENCE TEACHER B.SC / M.SC BIO WITH B.ED. FOR CLASSES 8TH 9TH & 10TH.
SALARY NEGOTIABLE.
SUBMIT YOUR RESUME AT
EMAIL: SDTARAPURIJAMMU123@GMAIL.COM
ADMISSION OPEN FOR CLASSES NUR TO 5TH.
SALES BOY
REQUIREMENT
NEED SALES BOY FOR MOBILE SHOP AT RAJINDER BAZAR
SALARY -10000
CONTACT- 9419103040
NO REGISTRATION FEES
CANDIDATE CAN WORK ON MOBILE.
WORK FROM HOME
URGENT REQUIREMENTS
SOCIAL MEDIA ANALYST
(IN SHORT CANDIDATE HAS TO DO WORK ON INSTA, FACEBOOK,
TWITTER) REPOST, LIKE,
SHARE AND COMMENT
EARNING : 8K TO 30K
ANYONE CAN APPLY:
9797053803,7889760586, 8082067827
REQUIRED
A CAR DRIVER FOR ROOP NAGAR AREA HAVING MINIMUM EXPERIENCE OF 10 YEARS.
CONTACT :-
9622031474
JOB VACANCY
1)SUPERVISOR FOR CIVIL WORK(CONSTRUCTION)
2) CIVIL ENGINEER FOR CIVIL WORK MIN EXP 2 YEARS
WHATSAPP UR RESUME 7006084109
MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL
LAXMIPURAM CHINORE, BANTALAB
STAFF REQUIRED
1. MA/M.SC. B.ED FOR CLASS (11TH/12TH) – 1 POST
ENGLISH/BIOLOGY
2. MA/M.SC. B.ED FOR CLASS (8TH-10TH) – 1 POST
ENGLISH/SCIENCE
3. MA/ B.ED (6TH TO 8TH) ENGLISH – 1 POST
EXPERIENCED CANDIDATES CAN
WHATSAPP THEIR CV’S ON 9541243361
REQUIRED
FOR CHEMICALS INDUSTRY
(1) LAB TECHNICIAN (B.SC)
FOR QUALITY ASSURANCE (2 NOS MALE)
MINIMUM EXP. 2 YEARS
(2) PACKING INCHARGE – 1 NO. (MALE)
QUALIFICATION GRADUATE
CONTACT & SEND RESUME ON
MOBILE NO. 94841-44680