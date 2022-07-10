EMPLOYMENT (10-07-2022)

PART TIME/FULL TIME
BECOME AN INSURANCE CONSULTANT OF THE MULTINATIONAL COMPANY AND EARN MONEY, REWARDS AND RECOGNITION. CAREER PATH FOR YOUNGSTERS TO BECOME A BRANCH HEAD.
RETD PERSONS, EX-SERVICEMEN, HOUSEWIVES,BANKERS ETC CAN APPLY
QUALIFICATION: MIN. 12TH PASSED.
CONTACT OR WHATSAPP: 9797374757
SHANTI SWAROOP MEMORIAL
JAMMU PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
SARWAL / PATOLI, JAMMU
STAFF REQUIRED
1) PRT – 02
2) BCA – 02
SEND YOUR RESUME ON SSMJPS1990@GMAIL.COM
FOR DETAILS CONTACT : 9419231999
URGENTLY REQUIRED FOR SAMBA EX-SERVICEMEN/CIVILIAN (10TH PASS)
1. GUARD (EX-SERVICEMAN)
SALARY – 8 HRS / 26 DAYS = 12,500/-
2. GUARD CUM DRIVER (EX-SERVICEMAN/CIVILIAN)
SALARY – 8 HRS/ 26 DAYS – 12500/-
3. GUARD CUM COMPUTER OPERATOR (EX-SERVICEMAN/ CIVILIAN) SALARY – 8 HRS / 26 DAYS – 12500/-
4. LADY GUARD
SALARY – 8 HRS / 26 DAYS – 10,800/-
FOR JOINING, PLEASE CONTACT
G4S SECURE SOLUTIONS (INDIA) PVT. LTD.
1ST FLOOR GURMUKH COMPLEX, NEAR SBI NATIONAL HIGHWAY, KALUCHAK, JAMMU J&K
MB. NO.: 9596795180, 9596795187, 9070189895
OMKAR INSTITUTE
REQUIRED TEACHERS
THOSE WHO WANT TO TEACH
MATHS & SCIENCE FROM
CLASS 6TH TO 10TH
(ICSE & CBSE) BOARD
CONTACT ON OR BEFORE 11-07-22
9086582581/7889845321
FEDERAL INSTITUTE OF HOTEL MGT.
AFTER +2 IN COMMERCE/ARTS
HAVING OPPORTUNITY OF
DEGREE WITH JOB
3 YRS HOTEL MGT. DEGREE
AND INTERNATIONAL DIPLOMA
IN HOTEL MGT.
CONTACT –
9419503331, 7780840352
STAFF REQUIRED
ELITE PUBLIC HIGH SCHOOL,
OM NAGAR, UDHEYWALLA
1. SCIENCE TEACHER – B.SC., M.SC., B.ED.
2. MATHS TEACHER – B.SC., M.SC. B.ED.
3. ACTIVITY TEACHER
4. SPORTS TEACHER – B.P.ED/M.PED.
5. COMPUTER TEACHER – MCA/BCA
6. ENGLISH TEACHER – MA/BED.
7. PEON
8. DRIVER
CONTACT DURING OFFICE HOURS PH. 8715990888
E-MAIL – EPHSJAMMU@GMAIL.COM
(SALARY NO BAR)
VACANCY
* OFFICE ASSISTANT MALE/FEMALE (FLAIR TO GO OUT)
* MATHS TEACHER FOR NDA/CDSE CLASSES
* SCIENCE TEACHER FOR 10TH CLASS
* G K TEACHER FOR NDA/CDSE
* DRIVER
* COOK FOR FULL TIME.
CONTACT PH. 9419131977, 7889837464
BAKSHI NAGAR JAMMU
NAND PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
DOGRA NAGAR, LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
PH. 7889812215
TEACHERS REQUIRED
S. NO. POST QUALIFICATION
1. TGT (HINDI, SST & MATHS) B.A/B.SC/MA/M.SC
2. COMPUTER TEACHER B.SC, IT/BCA/MCA
(FOR TEACHING UPTO
7TH CLASS)
3. NURSERY TEACHER B.A/BCA/B.SC/B.COM
INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY WITH THEIR FULL BIODATA W.E.F 11TH OF JULY TO 14TH OF JULY 2022 IN SCHOOL OFFICE B/W 9.00 AM TO 12.00 NOON.
(PREFERENCE WILL BE GIVEN TO LOCAL CANDIDATES)
PRINCIPAL
REQUIRED TEACHER
1. COMPUTERS
(HAVING EXPERIENCE)
2. ENGLISH SPEAKING
3. MATH & SCIENCE UPTO 10TH AT
ITS COMPUTERS
NAI BASTI, NEAR BANSI FOOD MALL
PH. 9419312540
9906155584
CARE TAKER REQUIRED
” LOOKING FOR A 24 HOUR CARE TAKER/ COMPANION FOR AN ELDERLY LADY. LOCATION TALAB TILLOO, JAMMU. FEMALE CARE TAKERS ONLY. HANDSOME SALARY IN 5 DIGITS WILL BE PROVIDED MONTHLY. INTERESTED PERSONS MAY CONTACT AT 9958093118″
GLOMUNDANE SERVICES OPC PVT LTD
JOB OPENINGS
LOCATION:- JAMMU AND KATRA
REQUIRED SALES EXECUTIVE 4-5 FOR FILED JOB
MINIMUM EXPERIENCE REQUIRED 5 YRS
REACH US AT:
167A GANDHINAGAR NEAR SHIV MANDIR JAMMU
6005410661
KC INTERNATIONAL SCHOOL
REQUIRES: ACTIVITY COORDINATOR & TGTS (PHYSICS & CHEMISTRY).
SALARY NEGOTIABLE.
SEND BIO-DATA VIA KCISVISION@GMAIL.COM
CONTACT AT:
2954747, 8825037500
REQUIRED
FEMALE TEACHER FOR CLASS 9
CBSE STUDENT (GIRL)
SALARY: 3500
ADDRESS : RAJINDER NAGAR, BANTALAB
PH. 9086719061
REQUIRED
FEMALE TEACHER FOR CLASS 9
CBSE STUDENT (GIRL)
SALARY: 3500
ADDRESS : RAJINDER NAGAR, BANTALAB
PH. 9086719061
AMANMOVEMENT. ORG.
REQUIRED EXPERIENCED TEACHERS
1) ENGLISH TEACHER FOR MIDDLE SCHOOL LEVEL HAVING GOOD COMMAND OVER ENGLISH LANGUAGE. SALARY RANGE RS 12000/ TO RS 15000/.
2. PRE PRIMARY TEACHER HAVING GOOD COMMUNICATION SKILL IN ENGLISH SALARY RANGE RS 8000/- TO RS 10,000/- LOCATION OF WORK IN MIDDLE SCHOOL JAGATI NAGROTA. INTERESTED CANDIDATE CAN SEND THEIR RESUME AT SCHOOLRESUME2022@GMAIL.COM OR CALL 9871995698
VACANCY
ADMIN CUM SUPERVISOR
(MALE/FEMALE)
1. MINIMUM QUALIFICATION GRADUATION WITH GOOD COMMAND IN ENGLISH
2. MINIMM EXPERIENCE 3-5 YEARS
3. PROFICIENCY IN COMPUTER SKILLS
CANDIDATE SHOULD SEND DETAILED CV WITH WORK EXPERIENCE AND SALARY EXPECTATION TO THE FOLLOWING
MR SHUBHAM 9596699332
SHREE COMPLEX, NH 44 KUNJWANI
NEAR VISHAL MEGA MART, JAMMU
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED SALEMAN= 02
SHOP BOY=02
R. K VIDEO
BARI BRAHMANA AND GANDHI NAGAR LOCATION
730799390/ 9419186197
URGENTLY REQUIRED
1) SALES MANAGER AT GARMENT STORE AT CHANNI HIMMAT
2) SALES GIRL
INTERESTED CANDIDATES MAY
CONTACT ON 92050-00014
CRESCENT PUBLIC SCHOOL
CHAK BHALWAL, JAMMU
EMAIL: CRESCENTPUBLICSCHOOLCHAKB@GMAIL.COM
CONTACT :- 0191-2535337, 8803760080
URGENTLY REQUIRED
PRINCIPAL / : POST GRADUATE WITH B.ED DYNAMIC,
VICE PRINCIPAL ENERGETIC, HIGHLY MOTIVATED AND
PROFESSIONAL EXPERIENCE 4-5 YEARS
PRT/TGT (MATHS) : RELEVANT DEGREE
COMPUTER TEACHER: RELEVANT DEGREE
PTI TEACHER (MALE) : RELEVANT DEGREE
VISIT AT JANIPUR BRANCH ON ALL WORKING DAYS FROM
10 AM -1 PM WITH YOUR RESUME AND TWO COLORED PHOTOS
URGENT REQUIRED
WE HAVE URGENT REQUIREMENT OF
ACCOUNT ASSISTANT (MALE /FEMALE)
EXPERIENCE (2-3YEAR)
KNOWING TCS&TDS
M/S DELHI BUILDING MATERIAL
CORPORATION
PICK AND DROP FACILITY FROM GANDHINAGAR TO SARORE
CONTACT NUMBER 7889537483
MAIL ID MONEY.SHARMA@DBMC.IN
REQUIRED URGENT
ACCOUNTANT/OFFICE MANAGER 01 (BUSY KNOWING/ GRADUATION/ LETTER DRAFTING)
PREFER WIL BE RETD. GOVT DEPTT PERSON OR FEMALE WITH 5 YEARS EXPERIENCE.
SALARY AS PER EXPERIENCE.
CONTACT ON MONDAY AT 2 PM.
VISION SECURITY AND ALLIED
OPP. UNION BANK OF INDIA
KUNJWANI BY PASS JAMMU
PH.: 9086588001, 7051893138
NAV YUG HR SEC SCHOOL
UPPER SHIV NGR. JAMMU
PH: 7006225196
REQUIRED
1. M.A. (HISTORY)
2. B.SC, M.SC MATH
3. B.SC, B.ED
EXPERIENCED PREFERRED
CONTACT: WITH BIODATA
BETWEEN 9 AM TO 1 PM
EMAIL: NAVYUGHRSECSCHOOL@GMAIL.COM
REQUIRED GEM OPERATOR
EXPERT IN GEM/BUSY EXPERIENCE: MIN 2 YRS
SALARY NEGOTIABLE
SEND YOUR RESUME THROUGH
WHATSAPP OR MAIL
WHATSAPP NO: 9906381633
MAIL ID: BHAVEENBHASIN41@GMAIL.COM
URGENT REQUIREMENT
1. IELTS TRAINER
FEMALE CANDIDATE WITH EXCELLENT ENGLISH TEACHING SKILLS SHOULD APPLY.
+91 8082055602, 7006855602
REQUIREMENT
WAITER AND HOUSEKEEPING
SECURITY GUARD
SECURITY FIELD OFFICER
EXPERIENCE 1 YEAR
BLACK KING SECURITY SERVICE JAMMU
9898023672 7227972176
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR AND KIDZEE VIJAYPUR
PH. NO. 7889636533, 9796733777, 8716880777
REQUIRED STAFF
FEMALE TEACHER : 3 (BA / BSC), B.ED, FRESHERS CAN ALSO APPLY
GUARD : 1 POST, MAID : 3 POST
ADDRESS : WARD NO. 13 CANAL ROAD, VIJAYPUR OPP. PARK
TIMING FOR INTERVIEW : 10 TO 1 PM
FRESHERS CAN ALSO APPLY
REQUIRED
REQUIRED MALE / FEMALE CANDIDATE FOR BILLING HAVING MINIMUM 1 YEAR EXPERIENCE IN BUSY SOFTWARE
FURTHER DETAILS CONTACT :-9018383101 / 0191-2451622
VACANCY
REQUIRED COMPUTER OPERATOR FOR SACHDEVA BROTHERS GAS AGENCY PANJVAKHTAR ROAD NEAR SHIVALAYA MANDIR IN JAMMU CITY. PREFERENCE WILL BE GIVEN TO CITY CANDIDATES. INTERESTED MAY CONTACT WITH THEIR RESUME FOR INTERVIEW. TIMING 11AM TO 5 PM ON 11TH JULY (MONDAY)
MOBILE NO 8716925555
WANTED
FOR A SMALL SCALE UNIT IN BARI BRAHMANA, OFFICE ASSISTANT CUM SUPERVISOR SHOULD BE MINIMUM 12TH PASS OR GRADUATE.
SALARY 8500/P.M.
WHATSAPP ONLY
7006884722