EMPLOYMENT (1-12-2022)

FEMALE HELPER REQUIRED”
“ONE FEMALE HELPER REQUIRED FOR GROUND AND FIRST FLOOR HOME IN GOLE PULI TALAB TILLO JAMMU”
1. SHE SHOULD DO ALL THE WORKS OF HOME EXCEPT COOKING.
2. SHE SHOULD HAVE GOOD MANNERS
3. SALARY WILL BE GOOD.
CALL AT 9419203350
VACCANCY
1. SHOWROOM SALES EXECUTIVE (M/F): CANDIDATES WITH GOOD COMMUNICATION SKILL & EXPERIENCE IN AUTOMOBILE/ MACHINERIES/ ELECTRONICS SALES. QUALIFICATION: GRADUATION & BASIC COMPUTER.
2. ASST. SERVICE INCHARGE (M): CANDIDATE FROM AUTOMOBILE/MACHINERY BACKGROUND WILL BE PREFERRED. QUALIFICATION: GRADUATION
CONTACT : HITECH MOTORS,
GULAB SINGH ROAD, NEAR HOTEL FORTUNE RIVERA, JAMMU. M: 9419195676
JOB JOB JOB
IN JAMMU
FOR BOYS & GIRLS
INCOME : 7000 TO 25000
(HOSTEL FREE)
QUALIFICATION : 8TH, 10TH, 12TH
APPLY : IN 3 DAYS
FOR MORE DETAILS, CONTACT
GANDHI NAGAR, JAMMU
7006486152
NOTE : EVERY DISTRICT = 15 VACANCIES
WANTED
A LEADING PHARMACEUTICAL REQUIRES OFFICE BOY/RUNNER FOR JAMMU AREA.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT :
9419146500
7006772602
WALK IN INTERVIEW
REQUIREMENT : SAMPLE COLLECTION ( FEMALE )
VACANCY : 1
LAB NAME : SRL DIAGNOSTICS
EXPERIENCE : MIN 1 YEAR IN LAB WITH VACCUM TUBE
LOCATION : BARI BRAHMANA
INTERVIEW DATE : 03/12/2022
INTERVIEW TIME : 12NOON TO 4PM.
INTERVIEW VENUE : SRL DIAGNOSTICS OPPOSITE DOGRA COLLEGE BARI BRAHMANA.
CONTACT : MUNISH
PH NO. : 7006507391
DRIVERS REQUIRED
REQUIRED FROM THATHAR OR BANTALAB OR NEAR BY AREAS FOR TATA MOBILES.
CONTACT: 9419191971, 962233833
URGENLY REQUIRED
1. MBA FOR SPOKEN ENGLISH INSTITUTE HAVING GOOD SPOKEN AND MANAGEMENT SKILLS.
FRESHER CAN ALSO APPLY FOR THIS
SALARY AS PER INTERVIEW AND KNOWLEDGE.
2. GRADUATE FOR COUNSELING AND CALLING SALARY AS PER INTERVIEW AND KNOWLEDGE.
3. TRAINER FOR SPOKEN ENGLISH SALARY AS PER INTERVIEW AND KNOWLEDGE.
IF ANY ONE IS INTERESTED THEN YOU MAY CONTACT ON GIVEN NUMBERS.
9541899815, 9055010083
REQUIRED
SALES OFFICER
SALES REPRESENTATIVE
FOR JAMMU ETC.
SONA SPICES PVT. LTD.
6283933295
H.NO. 61, MAHESHPURA JAMMU – 180001
STRIKING LION SECURITY SERVICES
OPP CLASSIC FACTORY BABLYANA ROAD GANGYAL.
(10AM-5PM)
NEED URGENT BASIC.
SECURITY GUARD 20NOS
QUALIFICATION:- MINIMUM 8TH
JOB LOCATION:- GANGYAL/BARI-BRAHMNA/CHANNI HIMMAT.
DUTY :-8/12 HOURS AS PER POINT
MOB.: 9906192772/8491001790
CHANAKYA IAS ACADEMY JAMMU/AMRITSAR
REQUIREMENT
1. SALES MANAGER
2.COUNSELOR
3. MARKETING EXECUTIVE
4.TELECALLER
ATTRACTIVE SALARY AND INCENTIVES
FOR MORE INFO PLEASE CALL: 8715823064