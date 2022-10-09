EMPLOYMENT (09-10-2022)

REQUIRED
MARKETING
EXECUTIVE
FOR NEWS PAPER
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DISTRICT WISE
FOR JAMMU DIVISION
INTERESTED MAY SEND YOUR RESUME AT
DAILYEXCELSIORACCT@GMAIL.COM
REQUIRED
TEACHERS
BAL SANSAR PLAYWAY SCHOOL
145- PACCA DANGA, JAMMU
SEND RESUME AT BALSANSAR01@GMAIL.COM
PRINCIPAL : 9419180947
REQUIRED
REQUIRED A SALES GIRL FOR JEWELLERY SHOWROOM MUST HAVING EXPERIENCE AND MUST AGE SHOULD BE 20-30 YEARS OLD.
TIMING: 11.30 AM – 7.45 PM
AGE= 20-30 YEAS OLD
EXPERIENCE: EXPERIENCED IN JEWELLERY LINE
PH. NO.: 9906367896, 9055501234
REQUIRED
REQUIRED A WHOLE TIME SERVANT OR MAID FOR A COUPLE..GOOD SALARY SUBJECT TO WORK EXPERIENCE AND WORK.
CONTACT..VIJAY TANDON, PHONE 9419187143
BETWEEN 10 AM TO 4PM
REQUIRED
MALE/MAID SERVANT
REQUIRED A FULL TIME MALE/MAID SERVANT FOR SMALL FAMILY FOR THE WORK OF COOKING, UTENSIL CLEANING, DUSTING & OTHER PETTY WORKS AT SAINIK COLONY JAMMU. ACCOMMODATION FREE AVAILABLE. CONDITIONS APPLY. MONTHLY SALARY – RS 12000.00
7006448724, 9419803714
REQUIRED
COUNSELLOR/
RECEPTIONIST (FEMALE)
FOR A TUITION CENTRE IN JAMMU
CONTACT : 8713932855
REQUIRED TEACHER
TEACHER REQUIRED FOR A REPUTED PLAYWAY SCHOOL:
1. TGT : 3 NO’S
2. ASST. TEACHER : 4 NO’S
FRESHERS CAN ALSO APPLY.
PLEASE SEND YOUR RESUME 11-10-2022
INTERVIEW ON 12-10-2022
TIMING : 10 AM TO 2 PM
VENUE : KIDS PLANET SCHOOL
37/3, PAMPOSH COLONY, MAIN STOP JANIPUR, JAMMU
PHONE : 0191-2530207
VACANCIES
DESPATCH SUPERVISOR
12TH PASS WITH BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS.
DUTY HOURS (9:00 AM TO 9:00 PM)
ACCOUNTANT
COMMERCE GRADUATE WITH MINIMUM THREE YEARS EXPERIENCE IN TALLY/BUSY/SAP/NAVISON
FOR APPOINTMENT CALL: 0191-2481000, 9086000101
VISIT: NINDIYA FOAM AND MATTRESS
PLOT NO. 65, PHASE -III INDUSTRIAL AREA GANGYAL.
REQUIRED
A PERSON HAVING KNOWLEDGE OF FIELD MARKETING
MALE /FEMALE
INTERVIEW ON
MONDAY & WEDNESDAY
AT NEW DIAMOND ASHOK HOTEL,
JEWEL OPP. ST. PETER SCHOOL,
BC ROAD JAMMU
CONTACT: 7780988566, 9149919530
REQUIRED
STORE HELPER – 2 NOS
FOR
A MULTI ITEMS STORE
AT ROOP NAGAR, JAMMU
CONTACT : 9796479652
HIRING
PART TIME FULL TIME JOB
LEADING MNC REQUIRED:
RETIRED PERSONS, HOUSE WIVES, YOUNG ENTREPRENEURS
FOR MORE DETAILS CONTACT
MONIKA RATHORE
7006242701
REQUIRED
ACCOUNTANT WITH PROFICIENCY IN BUSY SOFTWARE FOR A SPARE PARTS SHOP IN TRANSPORT NAGAR, NARWAL. PRIOR EXPERIENCE IS A MUST.
CONTACT: 7006208548
REQUIRED
IT SUPPORT
TECHNICIAN
SEND CV/BIO DATA TO
HR@ESPALEARN.COM
CALL ON: 9103332977
JOB IN MULTINATIONAL COMPANY.
SALARY 20000/- PER MONTH.
OFFROLL AND ONROLL JOBS.
10TH, 12TH AND GRADUATED PERSONS CAN ALSO APPLY.
CONTACT:- 9070862222, 7006234826
REQUIREMENT
A CHAIN HOTEL REQUIRE FOLLOWING STAFF FOR THEIR JAMMU UNIT :-
1) GRE (FEMALE)
2) FOA (RECEPTIONIST) MALE/FEMALE
3) F&B EXECUTIVE (HAVING KNOWLEDGE OF EXCISE)
4) BAR TENDER (HAVING KNOWLEDGE OF MAINTAINING EXCISE REGISTER AND BAR INVENTORY)
5) TANDOORI COMMI LEVEL CHEF
6) EXE CHEF (BASE INDIAN)
7) INDIAN CUM SOUTH INDIAN (BASE INDIAN, COMMI LEVEL)
VACANCY NO. 1,2,3,4 AND 6 SHOULD HAVE A GOOD KNOWLEDGE OF COMPUTER SPECIALLY IN MS EXCEL, MS WORD, MAILING AND INVENTORY AND SHOULD HAVE HOTEL BACKGROUND. CANDIDATE CAN CONTACT SEND THEIR BIO DATA ON WHATS APP NO. 95967-51780, ALONG WITH RECENT PHOTOGRAPH OR CAN CALL ON THE GIVEN NUMBER.
REQUIRED
YOUNG, SMART BOYS AS SALES OFFICER 4 NOS
FEMALE FOR OFFICE, KNOWING OF ACCOUNTS (BUSY/ TELLY).
CONTACT: RJM ENT
OPP PUNJAB & SIND BANK
49-D, NEW REHARI CHUNGI
7006282984, 9419185128
REQUIRED
FULL TIME FEMALE
RECEPTIONIST CUM WARDEN
FOR GIRLS PAYING GUEST IN TRIKUTA NAGAR.
EDUCATIONAL QUALIFICATION . MUST BE BACHELORS IN ANY STREAM HAVING GOOD COMMUNICATION SKILLS.
CONTACT 8492032240 FOR INTERVIEW.
SALARY : 8 TO 10 K PER MONTH
REQUIRED STAFF
* FRONT OFFICE (FEMALE) -1
* TEACHER (B.SC., FEMALE) -2
* TEACHER (PHYSICS/CHEMISTRY) – 1
C/O STEP UP TUTORIAL
KACHI CHHAWNI
9018068748, 9906275101
STAFF REQUIRED
FOR A LEADING GARMENT’S COMPANY IN KUNJWANI AREA.
CASHIER – 2
SALES PERSON -5
COMPUTER OPERATOR – 1
STORE MANAGER – 1
CONTACT : 9906296089
REQUIRED
REQUIRED FEMALE STAFF/ TEACHER FOR PLAY ZONE AT CHANNI HIMMAT JAMMU.
THE CANDIDATE MUST HAVE THEIR OWN VEHICLE.
CONTACT: 9419115167
MR. SETHI
URGENT
REQUIREMENT
NEED FEMALE STAFF FOR GOODS
PACKAGING AT GANDHI NAGAR
NEAR GURUDWARA
TIMINGS: 9.30 – 6.30
SALARY RS. 7500/-
CONTACT NO: 8899028402