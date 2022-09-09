EMPLOYMENT (09-09-2022)

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Daily Excelsior
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WANTED
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“RAHULDOGRA@DAILYEXCELSIOR.COM”

GOYAL AND COMPANY
PARTICULARS NOS
MBA APPLICANT 2
CLERICAL PERSON 2
INTERVIEW FROM FRIDAY TO TILL SATURDAY.
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WE ARE LOOKING FOR A NURSE
WHO CAN SUPPORT THE CARETAKING OF OUR GRANDMOTHER.
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WORK LOCATION- DURGA NAGAR
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NOTE :- FRESHERS CAN ALSO APPLY.
QUALIFICATION : 10TH, 12TH/GRADUATION
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SO, COME WITH YOUR FULL BIO DATA AT:
ONENESS NATION
H NO. 153/6 AMBIKA COLONY BYE-PASS ROAD KUNJWANI JAMMU 180010
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REQUIRED STAFF WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL
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APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
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50-TIRTH-NAGAR TALAB TILLO JAMMU
PH. 0191-2554433, 8082029433

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TECHNICIAN AC
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SALARY 12000-18000
+91-8130119349

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REQUIRED FEMALE CANDIDATE FOR A PHARMA COMPANY IN JANIPUR AREA.
BASIC QUALI. – 12TH PASS
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OFFICE BOY 8TH PASS=01 POST
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9419186285

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FRESHER ACCOUNTANT AS STAFF IN CA OFFICE AT GANDHI NAGAR, JAMMU.
CANDIDATE TO BE (PREFERABLY FROM GANDHI NAGAR, SHASTRI NAGAR, SANJAY NAGAR, NANAK/PREET NAGAR, TRIKUTA NAGAR, DIGIANA ETC.)
CONTACT : 8715060100

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FEMALE STAFF (NO’S 3) REQUIRED FOR CHILDREN’S CLUB AT CHANNI HIMMAT, JAMMU.
CONTACT NO. 9419107663, 9419186311

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CALL: 9055055628, ADDRESS: GREATER KAILASH FAWARA CHOWK NEAR PETROL PUMP

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SCOOTY DRIVER WITH SCOOTY (WITH VALID DRIVING LICENCE) AT NANAK NAGAR.
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