EMPLOYMENT (09-09-2022)

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TECHNICIAN AC
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REQUIRED FEMALE CANDIDATE FOR A PHARMA COMPANY IN JANIPUR AREA.
BASIC QUALI. – 12TH PASS
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9419186285
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FRESHER ACCOUNTANT AS STAFF IN CA OFFICE AT GANDHI NAGAR, JAMMU.
CANDIDATE TO BE (PREFERABLY FROM GANDHI NAGAR, SHASTRI NAGAR, SANJAY NAGAR, NANAK/PREET NAGAR, TRIKUTA NAGAR, DIGIANA ETC.)
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VACANCY
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CONTACT: 9796254458
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FEMALE STAFF (NO’S 3) REQUIRED FOR CHILDREN’S CLUB AT CHANNI HIMMAT, JAMMU.
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