EMPLOYMENT (09-07-2021)

REQUIRED
ENGLISH TRAINER
(FEMALE ONLY)
HANDSOME SALARY
INTERVIEW TIMING : 11 AM TO 6 PM
BSL IELTS CENTRE
63-B, A/B GOLE MARKET, HDFC BANK-FIRST FLOOR GANDHI NAGAR JAMMU.
PH: 7006711896, 9419135520
CASHIER
REQUIRED FOR BILLING PURPOSE WITH GOOD BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER AT
NATIONAL FURNISHINGS,
RAJINDER BAZAR, JAMMU.
REQUIRED
1. M.SC. TEACHERS 8TH TO 12TH CLASSES
SAL: 25+F+A, EXP. MIN. 3 YRS
POSTING OUTSIDE JAMMU DISTRICT.
2. ADMINISTRATOR FEMALE ONLY
EXP. MIN 5 YRS, SALARY NEGOT.
SEND RESUME:
CAREERMINDHRM@GMAIL.COM
CONTACT: 8082003652
REQUIRED
MARKETING
EXECUTIVES
GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION & COMPUTER SKILLS
SALARY 10,000/PM
E-MAIL RESUME AT
RAJWAL2007@GMAIL.COM
REQUIRED
REQUIRED TELECALLER FOR INTERNATIONAL BPO WITH EXCELLENT FLUENCY IN ENGLISH SPEAKING AND UNDERSTANDING WITH BASIC COMPUTER KNOWLEDGE. QUALIFICATION ANY GRADUATE. WORK FIVE DAYS A WEEK. NIGHT SHIFT. SALARY 15K TO 25K. EXPERIENCE CANDIDATE PREFERRED. PICK AND DROP PROVIDED FOR FEMALES. LOCATION MIRAN SAHIB. WHAT’S APP RESUME OR CALL AT 9797535863.
REQUIRED
TECHNICIAN
FOR PHILIPS APPLIANCES
AUTH. PHILIPS SERVICE CENTRE
CONTACT : SHOP NO. 15, MUNICIPAL MARKET BELOW GUMMAT JAMMU NEAR VIVEKA NAND CHOWK.
01912572884/9419155835
GRAND PROSPECT INTERNATIONAL COMM. PVT. LTD. (VIVO)
URGENT REQUIREMENT
GRAPHIC DESIGNER: GRADUATE IN ANY STREAM HAVING KNOWLEDGE OF CORAL DRAW, PHOTOSHOP, MS EXCEL, POWER POINT.
FINANCE EXECUTIVE: GRADUATE IN ANY STREAM, HAVING KNOWLEDGE IN ADVANCE EXCEL AND ACCOUNTS.
TRAINER: GRADUATE IN ANY STREAM, HAVING KNOWLEDGE IN ADVANCE EXCEL, PPT AND PREFERABLY EXPERIENCE IN MOBILE INDUSTRY .
SALARY:- NEGOTIABLE + INCENTIVE
VENUE:1ST FLOOR, SURYA TOWER, BAHU PLAZA.
DATE: 08TH, 09TH & 10TH JULY 21,
TIME: 10:00 AM – 5:00PM, CONTACT NO.:0191-2479342
URGENTLY REQUIRED STAFF FOR HOTEL IN KATRA
1. RECEPTIONIST 02 NOS
HAVING COMPUTER KNOWLEDGE
2. ROOMS BOYS 04 NOS.
3. HOUSE KEEPING 01 NO.
4. COOK 01 NO.
5. DISH WASHER -1 NO.
6. DRIVER LMV 01 NO.
CONTACT NOS.: 9797594555, 7889549813
OR EMAIL: TAJINDER007KUNDAN@GMAIL.COM
REQUIRED
DELIVERY BOY. (SALARY 7000/-)
(QUALIFICATION:- 10+)
(WORKING TIMING 9.30 A.M TO 6.30 P.M)
(OFFICE AT GANDHI NAGAR, JAMMU.)
CONTACT.
6005135905,9419008765
REQUIRED
DATA ENTRY OPERATOR
CANDIDATES SHOULD BE ATLEAST GRADUATE
SALARY NO BAR.
FOR APPOINTMENT CALL:
0191-2481000, 9086000101
VISIT: NINDIYA FOAM
PLOT NO: 65, PHASE-III, INDUSTRIAL AREA GANGYAL
WANTED
PART TIME COMPUTER OPERATOR
CUM ASSISTANT
CANDIDATE SHOULD BE GRADUATE , OR PURSUING GRADUATION, POST GRADUATION THROUGH DISTANCE ALSO ELIGIBLE. CANDIDATE SHOULD BE COMPUTER KNOWING AND SHOULD KNOWLEDGE OF MS OFFICE
GOOD COMMUNICATION SKILLS, CANDIDATE FROM NEAR BY LOCATION IS PREFERRED
LOCATION : SHAKTI NAGAR
TIMMINGS : 04:00PM TO 7PM PART TIME
KINDLY SEND THE RESUME AT
HELPDESK.GUNEETSPSHARMA@GMAIL.COM
TRS EDUCATIONAL & JOB SERVICES
FULL TIME SERVANTS AND PART TIME MAIDS ARE AVAILABLE HERE.
CONTACT : 6005736725