EMPLOYMENT (08-12-2022)

BIG INCOME
REQUIRED
DISTRIBUTORS
ALL OVER J&K
REVOLUTIONARY
BIOMAGNETIC PRODUCTS
NO TENTION OF SALES
CALL 9070971888
T&C APPLY
REQUIRED STAFF
REQUIRED DELIVERY STAFF IN BLUE DART EXPRESS LTD.
SALARY – 10000P.M.+ PETROL EXTRA + OTHER BENEFITS.
LOCATIONS: 1. NARWAL. 2.TOPH SHERKHANIA
REQUIREMENT
1.OWN BIKE 2.DRIVING LICENSE
INTERESTED CAN CONTACT
FOR MORE DETAILS
CONTACT NO. 7051837275
REQUIRED STAFF
THE FOLLOWING OFFICE STAFF IS REQUIRED IN THE ADVOCATE OFFICE IN CHANNI HIMMAT NEAR HOTEL RITZ MANOR:-
OFFICE BOY/PEON -1NO.
TALLY OPERATOR EXPERTISE IN ACCOUNTS AND RECONCILIATION OF BANK STATEMENTS.-1NO.
CONTACT:- 60061-18511
/94191-86932
REQUIRED
WE ARE LOOKING FOR A FEMALE RECEPTIONIST CUM STORE INCHARGE.
WITH MIN 2 YEARS OF EXPERIENCE.
QUALIFICATION:GRADUATE & SHOULD HAVE BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
CANDIDATE SHOULD BE ABLE TO JOIN IMMEDIATELY.
CONTACT NO: 0191-3574089, 0191-2582081
EMAIL: HRSRTECHNOMED@GMAIL.COM
ADDRESS: SR TECHNOMED
PLOT NO 22B, NEAR ARYA SAMAJ MANDIR BAKSHI NAGAR JAMMU.
” FEMALE HELPER URGENTLY REQUIRED”
” ONE FEMALE HELPER REQUIRED FOR HOME WORKS IN GOLE PULI TALAB TILLO JAMMU ”
1.SALARY=RS15000
2.TIMINGS = FROM 10:00AM TO 6:00 PM
3. MUST DO COOKING,CLEANING FLOORS AND UTENSILS, WASHING CLOTHES , DUSTING…
” CALL FOR INTERVIEW ON 9419203350″…
JOB OPPORTUNITY WITH A
LEADING COMPANY IN JAMMU
* GRAPHIC DESIGNER – 2
* TELECALLER – 4
* PHOTOGRAPHER – 2
* VIDEO EDITOR – 2
* CONTENT WRITER – 3
* SOCIAL MEDIA CONTENT CREATOR – 3
INTERVIEW ON 9-10 DEC, EXPERIENCED CANDIDATES MAY SEND THEIR RESUME ON HR.VIEWSTODAY@GMAIL.COM
VACANCY
B. PHARMA/M. PHARMA
A REPUTED AND SSI PHARMACEUTICALS COMPANY BASED AT IGC PHASE-1, SIDCO, SAMBA (JK- UT)- 184121. REQUIRED FOR PRODUCTION/QUALITY CONTROL.
PREFERENCE FOR EXPERIENCE PERSON.
FRESHER CAN ALSO APPLY.
COMPUTER KNOWLEDGE IS MUST.
SEND YOUR RESUMED ON WHATSAPP NO. 9721111196
REQUIRED
A CANDIDATE HAVING KNOWLEDGE OF GEM OR ACCOUNTS FOR SHOP/OFFICE AT G NGR JAMMU
CONTACT :
94191-21655
99062-61655
PART TIME/FULL TIME
WORK FROM HOME
OPPORTUNITY
ANY ONE CAN DO IT
STUDENT/JOB PERSON/
BUSINESSMEN/HOUSEWIFE/
RETIRED PERSON.
CONTACT FOR MORE INFORMATION
MOB: 7710551777, 7973256230
REQUIREMENT
(JOB LOCATION : GANGYAL, BARI BRAHMANA, SAMBA)
HR EXECUTIVE: – HAVING EXP. OF 1-2YRS IN INDUSTRY
(SALARY UPTO 12K)
ACCOUNT MANAGER: – HAVING EXP. OF 5YRS (SALARY UPTO 20K)
ACCOUNTANT: – HAVING EXP. OF 1-2 YRS (SALARY UPTO 12K+)
SUPERVISOR: STOCK MAINTAINER: HAVING EXP. OF 2-3 YRS (SALARY UPTO 20K)
SALES EXECUTIVE: – HAVING EXP. OF 6 MONTHS (SALARY 12K+)
SECURITY GUARD (EX- SERVICEMAN) AGE UPTO 44YRS WITH 10TH PASS (SALARY 18K)
CONTACT: 8492000697
EMAIL: NIMBUSJAMMUANDKASH@GMAIL.COM
NIMBUS, 93-A, SECTOR B, SAINIK COLONY, JAMMU,
J&K-180011
REQUIRED
1. NURSES (M/F) – 10 NOS.
(ANM, GNM, FMPHW, MMPHW)
2. PATIENT/ELDERLY CARE (F)
EXP./FRESHER
3. CARE TAKER (F/M)
EXP./FRESHER
SHIFTS: DAY, NIGHT OR 24X7 (DAY-NIGHT)
BHARTI HEALTHCARE AGENCIES
307-A, SHASTRI NAGAR, NEAR DOGRA SCHOOL, JAMMU
9541890195 (MRS. NISHA)
URGENTLY REQUIRED
* OFFICE COORDINATOR – FEMALE 1
SALARY – 8500/-
* OFFICE STAFF – M/F – 10
* FIELD SUPERVISOR- M/F- 15
CONT: REAL TRADERS
RANI TALAB DIGIANA, JAMMU
CONTACT HR, 9906268289
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVES
QUALIFICATION
MBA WITH GOOD
COMMUNICATION SKILLS
SALARY RS 20,000 & INCENTIVES
SADRO WELLNESS
19 AD GANDHI NAGAR JAMMU
9906006644
SHIV PUBLIC HR. SEC. SCHOOL SARI RAKWALAN GHOU MANHASAN ROAD JAMMU
MOBILE: 9419108539, 9797410087, 9682335217
STAFF REQUIRED
1). M.SC MATHS = 2 POSTS
2). B.SC B.ED = 2 POSTS
3). COMPUTER TEACHER = 2 POSTS
4). SPORTS TEACHER = 2 POSTS
5). MUSIC TEACHER – 1 POST
6). NTT TEACHER = 2 POSTS
PAY NEGOTIABLE
REQUIRED
ONE MALE/ FEMALE PHARMACIST/ GNM/ ANM FOR GOVT PHARMACY STORE IN GOVT. CHEST DISEASE HOSPITAL BAKSHI NAGAR.
ALSO REQUIRED
INDIVIDUAL WHO CAN INVEST & RUN PRADHAN MANTRI BHARTIYA JAN AUSHADI KENDER IN SAINIK COLONY/ CHANNI/ BATHINDI/ NARWAL/ GREATER KAILASH AREA.
CONTACT: 9419153854
VACANCY
REQUIRE COMPUTER OPERATOR FOR DAY TO DAY WORK.
* MUST HAVE GOOD COMPUTER KNOWLEDGE
* MUST HAVE SKILLS IN MICROSOFT EXCEL, ONLINE TENDERING, BILLING SOFTWARE
JOB TIMING 10 AM TO 8 PM.
ONLY SERIOUS CANDIDATES PLEASE CALL
PH: 7307973990
URGENT REQUIRED
1. SALES EXECUTIVE – 5
2. ELECTRICIAN – 5
3. OFFICE BOY – 2
4. DRIVERS FOR E-RICKSHAW (WITH VALID DRIVING LICENCE) – 5
FOR E-RICKSHAW CO. MINI METRO NARWAL BYE PASS, NEAR TOYOTA SHOWROOM, JAMMU.
9419791893, 9419126765