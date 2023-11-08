EMPLOYMENT (08-11-2023)

REQUIRED
URGENTLY REQUIRED MALE NURSE (MMPHW), PHARMACIST AND SALES PERSON FOR A REPUTED MEDICAL CLINIC AT NAGROTA.
CONTACT: 9070904040
VACANCY FOR CA OFFICE
OFFICE LOCATION : TRIKUTA NAGAR
1 NOS- ACCOUNTS/AUDIT ASSISTANT
MIN. REQUIREMENT:
* EXPERIENCE 2-3 YEARS (PREF. IN CA OFFICE)
* GRADUATION (IN COMMERCE)
* GOOD COMPUTER WORKING SKILLS (MS-OFFICE PROFICIENT)
* CA STUDENTS WITH RELEVANT EXPERIENCE SHALL BE PREFERRED
* CA STUDENTS MAY ALSO APPLY FOR ARTICLESHIP.
INTERESTED CANDIDATES CAN CONTACT AT 8899499042
HIRING
SR TECHNOMED IS HIRING
GEM TENDER EXECUTIVE (01) JAMMU
SALES EXECUTIVE: MUST HAVE ANALYTICAL INSTRUMENTS KNOWLEDGE (01) (KASHMIR).
GRADUATE,
EXPERIENCE/FREHSER
VISIT WWW.SRTM.CO.IN
MB. NO. 9541900458
REQUIRED
REQUIRED OFFICE BOYS AT COSMETIC SHOP IN KANAK MANDI
SALARY 10000/-
MIN 1-2 YEARS EXPERIENCE REQUIRED
( NO FRESHERS )
MB. 9797598311
REQUIRED
A FEMALE RECEPTIONIST AT MINT LEAF RESTAURANT ANAND NAGAR BOHRI TALAB TILLO
SALARY 10,000 P.M
TIMING : 11 AM TO 7:00 PM
CONTACT NO.
9086600999
7298000225
VACANCY
REQUIRED COURIER BOYS
FOR DELIVERY HAVING THEIR
OWN SCOOTY OR BIKE.
SALARY – 11000/- AND
PETROL CHARGES EXTRA.
CONTACT:- LINKER COURIER, JEWEL, JAMMU.
MOB. 9419184077
URGENTLY REQUIRED
ACCOUNTS ASSISTANT : 1 TO 10 YEARS EXP.
SALARY : 12 TO 30 K
COMPUTER OPERATOR : 1 TO 10 YEARS EXP.
SALARY : 10 TO 25 K
HOUSEKEEPING SUPERVISOR : 1 TO 10 YEARS EXP. SALARY 12 TO 25 K
FRONT DESK : 1 TO 5 YEARS EXP. SALARY – 10 TO 16 K
MARKETING EXECUTIVE : 1 TO 5 YEARS EXP.
SALARY : 20 TO 30 K
GRAPHIC DESIGNER : 1 TO 5 YEARS EXP. SALARY-15 TO 25 K
DELIVERY BOY : 8TH / 10TH / 12TH – WITH – 2 WHEELER. SALARY – 12 TO 13 K
9086085474, HR7COLOURS2011@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED STAFF
1. RELATIONSHIP MANAGER, TELECALLER
2. COUNSELOR, COORDINATOR FEMALE
3. SALESMAN, HELPER, DRIVER, SECURITY GUARD
4. HOTEL AND RESTAURANT STAFF
5. SUPERVISOR, OFFICE ASSISTANT, BILLING OPERATOR.
6. TEACHER SCHOOL & TUTORIAL PRIMARY CLASS TO 10TH 12TH
FRESHER AND EXPERIENCE BOTH APPLY
INTERVIEW 8 NOV TO 10 NOV
APPOINTMENT CALL 6006796637
TUITION ALSO AVAILABLE IN KACHI CHAWNI
WE ARE HIRING MALE/FEMALE
FOR COMPUTER OPERATOR WORK
TIMING 10 TO 4:00 PM
BASIC SALARY 10000 TO 20000 DEPENDS UPON SKILLS
AND OTHER BENEFITS ALSO
CONTACT WHATSAPP 6005098889,9906361484
WANTED
1) SERVANT – MALE OR FEMALE (YOUNG) AGE ABOUT 18 YEARS 24 HOURS FOR A SMALL FAMILY IN GANDHI NAGAR. FOOD AND ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED. HANDSOME SALARY NEGOTIABLE.
2) PART TIME MAID – MORNING 8 AM TO 5 PM FOR THE SAME FAMILY IN GANDHI NAGAR
PLEASE CONTACT CALL OR
WHATSAPP 9419184919
WANTED
ACCOUNTANT FOR A MARKETING FIRM AT CHANNI HIMMAT, JAMMU.
KNOWLEDGE OF BUSY IS MUST.
EXPERIENCED CANDIDATE MAY CONTACT : 0191-2466505, 9469311111, 9906997908
REQUIRED
A MANAGER REQUIRED FOR VICTORIA CAR STREET, PREOWNED CAR SHOWROOM AT SAINIK COLONY OPP ROYAL ENFIELD SHOWROOM. SALARY NO BAR FOR SUITABLE CANDIDATE.
CONTACT:
MR. VICKY 9419369926
REQUIRED
WEB DEVELOPER
EXPERIENCE : MINIMUM 2 YEARS
QUALIFICATION:
BCA, MCA, CSE
SKILLS : WORD PRESS, BOOTSTRAP, SQL, JAVA SCRIPT, CSS, C++
SEND YOUR RESUME ON DIGICLOUD.IN
JOB
MALE RECEPTIONIST CUM OFFICE BOY IS REQUIRED FOR COACHING INSTITUTE & LIBRARY.
DA CLASSES & LIBRARY
UPPER BARNAI, BANTALAB ROAD NEAR HDFC ATM, JAMMU
MB. 8872011771, 9086660106
REQUIREMENT FOR
MSME NUCLEUS CELL LEH/LADAKH
(CONTRACTUAL)
1. ACCOUNT CLERK- 1 NOS
2. SECURITY GUARD WITHOUT ARMS- 1 NOS
INTERESTED PERSON CAN CONTACT THE UNDERSIGNED
M/S PUNJAB SECURITY SERVICE
CONTACT NO: 01914052747
EMAIL: PUNJABSSERVICE@GMAIL.COM
LITTLE ROSE ACADEMY HIGH SCHOOL
MODEL TOWN, DIGIANA/GANGYAL
VACANCIES
1. NURSERY TEACHER : 02
(NURSERY TRAINED OR GRADUATE IN ANY STREAM)
2. SCIENCE / MATHS TEACHER: 03
(B.SC/M.SC, * B.ED)
3. GENERAL LINE TEACHER : 03
(GRADUATE IN ANY STREAM)
KINDLY SUBMIT YOUR RESUME PERSONALLY IN
OUR OFFICE (8:30 AM TO 2:30 PM) OR
WHATSAPP ON 9018145313, 9149645395