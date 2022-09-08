EMPLOYMENT (08-09-2022)

TWO FEMALE TUTORS REQUIRED
1) BIOLOGY, PHYSICS, CHEMISTRY, MATHS, ENGLISH (ONE)
2) ECONOMICS, CIVICS, GEOGRAPHY, HISTORY, HISTORY (ONE)
AT SUBHASH NAGAR FOR 10TH
CBSE STUDENT
SALARY:- 5000/-
TIMINGS:- 4:30 ONWARDS
CONTACT:- 9622147072
JOB
REQUIRED REGISTERED PHARMACIST.
D PHARMA
CONTACT: 9906034734
REQUIRED STAFF
* FLOOR SUPERVISOR FOR SERVICE
* FRONT LINE SUPERVISOR FOR SERVICE
* TELLE CALLER FOR SERVICE CALLING (FEMALE)
* BILLING EXECUTIVE FOR SERVICE
* DRIVER FOR TATA ACE
* MARKETING EXECUTIVE FOR SALES
ONLY CANDIDATE THOSE HAVE
EXPERIENCE IN AUTOMOBILE SECTOR
CONTACT NO.: 9622146439, 9086085859
GOYAL AND COMPANY
PARTICULARS NOS
MBA APPLICANT 2
CLERICAL PERSON 2
INTERVIEW FROM FRIDAY TO TILL SATURDAY.
CALL TIMING:- 11 AM TO 1 PM
INTERVIEW TIMING :- 3 PM TO 5 PM
ASHRAM NATIONAL HIGHWAY ROAD
PH NO. 9055500616
SA VISA CENTRAL
IS LOOKING FOR:
1. COUNSELLORS – 3 NOS
2. OPERATION EXECUTIVE – 1 NOS
3. TELECALLERS – 2 NOS
WHATSAPP: 7051002662
LANDLINE: 0191-2484817
INTERESTED CANDIDATES PLEASE EMAIL YOUR
UPDATED RESUME AT ENQUIRY@SAVISACENTRAL.COM
SECOND FLOOR, SHIVA COMPLEX, AMANDEEP HOSPITAL BUILDING GREATER KAILASH JAMMU – 180010
NOTE: ONLY SHORTLISTED CANDIDATES WILL BE NOTIFIED.
REQUIRED
REQUIRED 15 KVA
3 PHASE SILENT DIESEL GENSET.
CONTACT : 7051229591
URGENT REQUIREMENT FOR NURSE
WE ARE LOOKING FOR A NURSE
WHO CAN SUPPORT THE CARETAKING OF OUR GRANDMOTHER.
WORKING HOURS – 9 AM TO 5 PM.
WORK LOCATION- DURGA NAGAR
CONTACT: 9769316188
VACANCY
TELECALLER (F)
GODREJ INTERIO
GANGYAL, JAMMU
INTERVIEW CALL
TIMING: 10 AM – 5 PM
CONTACT: 9055500405
REQUIRED
APPLICATIONS ARE INVITED FROM QUALIFIED/ EXPERIENCED CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POSITIONS WITH COMPLETE BIO-DATA ALONG WITH RELEVANT DOCUMENTS. RETIRED PERSON CAN ALSO APPLY.
1. MANAGER 2. COMPUTER OPERATOR 3. ACCOUNTS ASSISTANT 4. PEON CUM CHOWKIDAR/ GUARDS.
INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR RESUME BY 15TH OF SEPT 2022 VIA E-MAIL/POST/BY HAND C/O DOGRA SADAR SABHA, DOGRA HALL, JAMMU.
SALARY NEGOTIABLE
TELEPHONE: 0191-2543589, 7006083313, 9419208983
EMAIL: DOGRASADARSABHA1904@GMAIL.COM
SECRETARY, DSS
REQUIRED
FEMALE STAFF (NO’S 3) REQUIRED FOR
CHILDREN’S CLUB
AT CHANNI HIMMAT, JAMMU
CONTACT NO. 9419107663, 9419186311
WE ARE HIRING
MALE/FEMALE CANDIDATES EXPERIENCED IN BUSY SOFTWARE – 3 NOS.
SALESMAN MALE/FEMALE – 4 NOS.
DIGITAL ADVERTISING STAFF – 1 NOS.
SALARY NEGOTIABLE TOTALLY DEPENDS ON EXPERIENCE. FOR INTERVIEW CANDIDATES ARE ADVISED TO VISIT
AMBIKA SUPER SHOPPEE
MAIN ROAD MARBLE MARKET, JAMMU
REQUIRED SALESMAN
REQUIRED SALESMAN FOR TILES SHOP IN TALAB TILLO JAMMU
SHOULD BE EXPERIENCED
PH.: 7889851114