EMPLOYMENT (08-08-2022)

JOB VACANCY
URGENTLY REQUIRED STAFF FOR OUR OFFICE IN JAMMU AND OTHER DISTRICT OF J&K (UT).
NOTICE : FRESHER CAN ALSO APPLY
QUALIFICATION : 10TH, 12TH, GRADUATION AND ABOVE
SALARY- 11,400 TO 22,600 (AS PER CO. RULES)
SO, BRING YOUR RESUME AND GET A JOB
TIMING : WALK IN INTERVIEW
(10.00 AM TO 3.00 PM)
ADDRESS : 153/6 AMBIKA COLONY, BY PASS KUNJWANI, JAMMU
CONTACT : 9906211256, 6005432961
URGENT REQUIRED
FEMALE TELECALLER
FIXED SALARY PLUS INCENTIVE
(SITTING JOB)
MYRAA HOSPITALITY GROUP
BEHIND V. MART JANIPUR
9906041292
NOW HIRING
A LEADING INTERNATIONAL BPO IS CONDUCTING INTERVIEWS FOR THE POSITION OF SALES EXECUTIVE FOR AN INBOUND AND OUTBOUND PROCESS. SALARY 20000 TO 35000 PLUS INCENTIVES.
EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH ARE A MUST.
CONTACT: 8899696322
JSM IT AND ADVERT SOLUTIONS PVT. LTD.
URGENT REQUIREMENT SALES CONSULTANT, SUPERVISOR, B.SC COMPUTER OPERATORS, ACCOUTANT, STORE SUPERVISOR, B.TECH CSE, MARKETING EXECUTIVE, SERVICE ADVISOR, DRIVER, CASHIER, OFFICE BOY, COUNSELLOR, OFFICE ADMIN, DIPLOMA IN MECHANICAL FRESHER/EXP, DIPLOMA IN ELECTRONIC & COMMUNICATION FRESHER/ EXP CALL 9055055628, 9682684813. ADD.: GREATER KAILASH, FAWARA CHOWK PETROL PUMP.
VIMS ACADEMY
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XITH/XIITH (MATHS/PHYSICS/CHEMISTRY/ BIOLOGY) BY PGT’S
IX/X (MATH/SCIENCE/ENGLISH)
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UPTO 5TH (ALL SUBJECTS)
NOTE : 100% RESULT FROM PAST 08 YEARS
WE PREFER 1 TEACHER 1 STUDENT POLICY
CONTACT : 7006640225, 7006359895
URGENTLY REQUIRED
(I) HR MANAGER (EXP 4 TO 5 YEARS)
(II) STORE MANAGER (EXP 1 TO 3 YEARS)
(III) CIVIL ENGINEER – (FRESHER/EXP)
(IV) ELECTRICAL ENGINEER (FRESHER/EXP)
(V) ASM/SM/SR. SM (MNC COMPANY 5 LAKH PA)
(VI) CASHIER/COMPUTER OPERATOR (FRESHER/ EXP)
(VII) SECURITY SUPERVISOR/SECURITY GUARDS
(VIII) BANK JOB’S/INDOOR SALES (M/F)
CONTACT :
BRAVE SECURITY/PLACEMENT SERVICE
ADDRESS : H NO. 669 SECTOR -C SAINIK COLONY JAMMU
MOBILE : 9796733175, 9682601135
EMAIL ID BSBRAVESEC@GMAIL.COM
REQUIRED
2 PERSONS AS OFFICE SUPERVISOR (FOR ALL TYPES OF WORK) AT AVR CAR TRADE, NATIONAL HIGHWAY SAINIK COLONY.
STARTING SALARY: 15000 PM
TIMING 9.45 TO 7.30 PM
CONTACT: 8899791126
ON WHATSAPP CALL- 9419189532
(11 AM TO 7 PM)
REQUIRED
OT TECHNICIAN &
DOCTOR (MBBS/MS)
IN JAMMU
CALL ON
6006802223
REQUIRED VISA COUNSELLOR
(MUST BE EXPERIENCED)
PREFERENCE: FEMALE EXCELLENT COMMAND ON ENGLISH.
SALARY NO BAR FOR
DESERVING CANDIDATE
LANDMARK IMMIGRATION JAMMU
GANDHI NAGAR JAMMU (7006866614, 9419219237)
VOICE INSTITUTE
NEAR BATHINDI MORH
JAMMU (J&K)
URGENT NEED FACULTY FOR
11TH-12TH CLASSES
*PHYSICS
*CHEMISTRY
*BIOLOGY
*MATHEMATICS
*SPOKEN ENGLISH
CONTACT 9797659875