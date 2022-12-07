EMPLOYMENT (07-12-2022)

JOB OPPORTUNITY WITH A
LEADING COMPANY IN JAMMU
* GRAPHIC DESIGNER – 2
* TELECALLER – 4
* PHOTOGRAPHER – 2
* VIDEO EDITOR – 2
* CONTENT WRITER – 3
* SOCIAL MEDIA CONTENT CREATOR – 3
INTERVIEW ON 9-10 DEC, EXPERIENCED CANDIDATES MAY SEND THEIR RESUME ON HR.VIEWSTODAY@GMAIL.COM
” FEMALE HELPER URGENTLY REQUIRED”
” ONE FEMALE HELPER REQUIRED FOR HOME WORKS IN GOLE PULI TALAB TILLO JAMMU ”
1.SALARY=RS15000
2.TIMINGS = FROM 10:00AM TO 6:00 PM
3. MUST DO COOKING,CLEANING FLOORS AND UTENSILS, WASHING CLOTHES , DUSTING…
” CALL FOR INTERVIEW ON 9419203350″…
TUTORS REQUIRED
FOR ENGLISH SPEAKING, READING &
WRITING SKILLS ( CHILDREN 10 -18 YRS)
QUALIFICATION :
GRADUATE(WITH ENGLISH SUBJECT)
M.A (ENGLISH) PREFERRED
DESIRABLE : TOEFL / IELTS
BATCH : 4PM – 5:30PM (MON-FRI)
LOCATION: NEW PLOT, JAMMU
CONTACT : 9419371433
JOB JOB JOB
A GOVT REGISTERED FIRM REQUIRED MANAGEMENT STAFF IN JAMMU OFFICE AND OTHER DISTRICTS OF JAMMU AND KASHMIR.
NOTE : FRESHER CAN ALSO APPLY
QUALIFICATION : 12TH, GRADUATION AND ABOVE.
INCOME : 10 K TO 20 K (AS PER CO. RULES)
WALK IN INTERVIEW FROM 07-12-2022 TILL 31-12-2022.
ONENESS NATION
ADDRESS : 153/6 BYE PASS KUNJWANI JAMMU
OPP. AUDI SHOWROOM
CONTACT : 7889866416, 9906211256
STAFF FOR RESTAURANT
* FRESHER : 8,000/-
* EXPERIENCED : 10,000/-
* COFFEE CHEF : 12,000/-
* LUNCH PROVIDED
* WEEKLY OFF
* 2000-4000 TIPS PER MONTH
* SALARY INCREASE AS PER PERFORMANCE
CALL : 7051116466/6005-759128.
URGENTLY REQUIRED
1. DRIVER 10 POST LICENSE MUST
2. OFFICE STAFF M/F.FRESHER & EXPERIENCE. COMPUTER OPERATOR
3. COORDINATOR. RECPTIONIST. TELLYCALLER.
4. CASHIER.STOREKEEPER.HOUSEKEEPING STAFF
5. SECURITY GUARD SALESMAN, FLOOR EXECUTIVE, SALES MANAGER
6. SALES ADVISOR, SALES MANAGER YOUTUBER.
PH 9086172757
INTERVIEW DATE 7-12-2022 TO 8-12-2022
FRESHER STUDENTS CAN ALSO APPLY
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVES
JAMMU, UDHAMPUR
KATHUA, RAJOURI, POONCH SALARY
RS. 15000 & INCENTIVES
QUALIFICATIONS
GRADUATE WITH EXPERIENCE
SADRO WELLNESS
9070971888
JAMMU & KASHMIR EX-SERVICES LEAGUE
WELFARE HOUSING ORGANISATION
REQUIRES
1. REVENUE STAFF : 1 (NAIB /TEHSILDAR/PATWARI/CLERK-CUM COMPTR OPERATOR)
PREFERRED ARMY CLERK HAVING COMPUTER TYPING AND LAND DEALING EXPERIENCE
2.SALARY : NEGOTIABLE
3. SEND RESUME BY 10 DEC 2022 AT H NO. 1, DASHMESH NAGAR, DIGIANA, JAMMU ON ANY WORKING DAY BETWEEN 0900-1400 HOURS OR WHATSAPP AT MOBILE NO. 9419163402
REQUIRED
FEMALE RECEPTIONIST FOR HOTEL MANSAR
* KNOWS COMPUTER
* CAN SPEAK ENGLISH AND HINDI
* SALARY RS.12000/-(NEGOTIABLE)
* TIMING 9AM-7PM
CONTACT NO. 8715000091