EMPLOYMENT (07-11-2022)

WANTED ACCOUNTANT
REQUIRED ONE ACCOUNTANT FOR OFFICE JOB AT SHAZADPUR WARD NO 72 JAMMU. MUST KNOW GST FILING AND PROFICIENT IN COMPUTER WORK.
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VACANCY
REQUIRED FULL TIME
1. ACCOUNTANT TALLY PRIME
2. SALES PERSON
3. TELECALLER
4. GODOWN HELPERS
TRIKUTA AGENCIES
OPP DOUBLE IRON BRIDGE
BSF AKHNOOR ROAD PALOURA
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REQUIRED OFFICE STAFF
WE REQUIRE A GRAUDATUE FOR A OFFICE JOB IN SAINIK COLONY. THE BOY SHOULD HAVE HIS OWN BIKE/SCOOTY. PREFERENCE WILL BE GIVEN TO THE CANDIDATE WITH FLUENCY IN ENGLISH & PROFICIENT IN USING MICROSOFT EXCEL. THE OFFICE TIMINGS ARE 10 AM – 6.00 PM
*FOR APPOINTMENTS
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URGENTLY REQUIRED
A LEADING MANPOWER CONSULTANCY REQUIRES PROFESSIONALS :-
1) MECHANICAL /ELECTRICAL/ELECTRONICS ENGG’S (M)
FOR MNC
DIPLOMA HOLDERS-FRESHER SAL-15,000+OT (4000)
2) HUMAN RESOURCE (HR)- FOR PROJECT CONSTRUCTION CO.
8-10 YRS EXP REQUIRED SAL- 7 LACS + OR
NEGOTIABLE FOR DESERVING CANDIDATES
3) ASSTT MANAGER/DY. MANAGER- ACCOUNTS, CA OR INTER CA
SYNERGY CONSULTANTS
GANDHI NAGAR JMU (M) 9419310971
URGENTLY REQUIRE
PATIENT CARE NURSES
& ATTENDANTS
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DAY/NIGHT/24X7 SHIFTS
TECHNICALLY QUALIFIED & EXPERIENCED HANDS SHALL BE PREFERRED
BEST PACKAGE IN THE CITY
CONTACT NO. 8715866444
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KACHI CHHAWNI JAMMU
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HUGE OPENING FOR TELECALING IN JAMMU
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MALE / FEMALE BOTH WELCOME
DIRECTLY JOINING ON COMPANY PAYROLL
FRESHER & EXPERIENCE CAN BOTH ARE WELCOME
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ATTRACTIVE INCENTIVES – 2000 – 15000 RS (EVERY MONTH )
WORKING HOUR – 9:30 AM TO 6:30 PM
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WALKING – ENSER COMMUNICATION PVT LTD. LANE NO-17 , GREATER KAILASH , OPP TO CENTRAL BANK OF INDIA JAMMU.
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DIVINE LIGHT
ST. MARY’S CONVENT SCHOOL DOMANA
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ENGLISH TEACHER (PGT)
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1) STORE MANAGER —– EXP.
2) RESERVATION MANAGER –EXP.
3) FLOOR MANAGER –EXP.
4) ACCOUNT MANAGER –EXP.
5) SALES MANAGER –EXP.
6) DATA ENTRY OPERATOR -F/E
7) B TECH/M TECH(JOBS)
8) SOFTWARE DEVELOPER –EXP.
9) SUPPORT ENGINEER/BDM
CONTACT
669 SECTOR-C, SAINIK COLONY NEAR
SIGNATURE TOWERS CHOWDHI ROAD, JAMMU
MOBILE NO:-9796733175 , 9682601135
EMAIL ID:-BSBRAVESEC@GMAIL.COM
SOUTH INDIAN CHEF
REQUIRED FOR RESTAURANT
SAINIK COLONY, JAMMU, J&K
BENEFITS: ACCOMMODATION AND MEALS.
CONTACT: 9906226289 , 9906001800
URGENT REQUIRED
1. MARKETING SALES OFFICER – 03 MALE SALARY 12000/- TO 20000/-M/F
2.WEB DESIGNER – 01
SALARY 8000/-TO 12000/-M/F
3.DRIVER: 02 SALARY 10000/- TO 12000/ –
4.SALES COORDINATOR: 01 M/F SALARY 12000/- TO 15000/-
CONTACT. SATGURU STEEL
9541820980, 8512815220
MAIL ID: SATGURUSTEEL82@GMAIL.COM
SATGURU STEEL
PURMANDAL MORH, BARI BRAHMANA, JAMMU