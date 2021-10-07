EMPLOYMENT (07-10-2021)

DE HOOR – BEAUTY & MAKEUP ACADEMY
REQUIREMENT:
1. HAIR DRESSER (02 NO’S)
2. BEAUTICIANS (02 NO’S)
3. MAKEUP ARTIST (02 NO’S)
4. OFFICE BOY / GIRL (02 NO’S)
CONTACT AT: +91 6006492292 | 9622773934
EMAIL ID: DEHOORJAMMU@GMAIL.COM
ADRESS: SAINIK COLONY A, NEAR SHELA DEVI EYE HOSPITAL, JAMMU
TIRUPATI CONVENT
INTERNATIONAL SCHOOL
RECOGNIZED AND AFFILIATED TO CBSE
THALORA (MANWAL) TEH. MAJALTA, DISTT UDHAMPUR (J&K)-182117
REQUIRED TEACHERS FOR THE POST OF PRT (GRADUATION WITH B.ED), TGT (POST GRADUATE WITH B.ED), PGT (POST GRADUATE WITH B.ED & MIN 3 YEARS OF WORKING EXPERIENCE.
CONTACT :
6005410423, 01990-295007, 8588978551
STAFF REQUIRED
BALAJI HALL MARKING CENTRE,
JAIN BAZAR JAMMU
REQUIRES THE SERVICES OF A QUALIFIED YOUNG PERSON FOR OFFICE
QUALIFICATION : GRADUATE
SALARY
AN ATTRACTIVE SALARY PACKAGE WITH GOOD QUALIFICATION & EXPERIENCE WILL BE OFFERED.
TIMINGS : 10:30 AM TO 8:00 PM
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT AT
9622111689, 7780920343
WANTED FEMALE FOR OFFICE AND TELE CALLING PURPOSE
WANTED MALE FOR OFFICE
AND FIELD JOB
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT
6006449281
OR
EMAIL: ANILPANDOTRA5225@GMAIL.COM
REQUIRED TEACHERS FOR CLASSES NURSERY, L.K.G, U.K.G, 1ST &2ND
AT RICH HERITAGE SCHOOL, BAKSHI NAGAR, BEHIND VISHAL MART, OPP. UNIQUE GYM, JAMMU.
WALK -IN INTERVIEWS ON
9TH OCTOBER 2021. (SATURDAY)
CONTACT: 9469308900,
0191-2954251
JOB VACANCIES
URGENTLY REQUIRED 3 SALESMEN AND 2 HELPERS FOR LADIES SUIT SHOWROOM AT PARADE JAMMU.
SALARY NEGOTIABLE.
PH: 7006905647, 9419193474
JOB VACANCY
NEED EXPERIENCED, DISCIPLINED & HARD WORKING MANAGER FOR A SHOPPING MART IN CHANNI HIMMAT.
INTERVIEW: 9-10 OCTOBER
IN CHANNI HIMMAT
CONTACT: 7051004695, 7889871192
SALARY: NEGOTIABLE
NURSES (M/F)
AVAILABLE
(FOR 24X7, DAY SHIFT OR NIGHT SHIFT)
“NURSING CARE AT HOME”
TENSION FREE FOR YOUR OLD AGE
“PARENTS & PATIENTS”
BHARTI NURSING CARE (REGD.)
307-A, SHASTRI NAGAR, JAMMU
HARSH MAHAJAN – 99060-17701
JOBS
REQUIRED HARDWORKING SALES / MARKETING EXECUTIVES FOR KASHMIR PROVINCE HAVING KNOWLEDGE OF PVC PIPES, HARDWARE, FABRICATION ITEMS. CANDIDATES HAVING BIKES OR TWO WHEELERS CAN CALL/APPLY
CONTACT: 9622992355
BADYAL FOUNDATION NGO JOB
1) DISTRICT PROMOTER. 2) BLOCK PROMOTER
3) VILLAGE PROMOTER. 4) BANK JOB
5) OPERATION BANK JOB
6) RAXA SECURITY FORCE JOB
7) SALES AND MARKETING JOB / MALE AND FEMALE BOTH REQUIRED
8) URGENT COOK REQUIREMENT
MOB NUMBER_ 9596509200 DEEPAK BADYAL
6006187030
OFFICE ADDRESS H.NO.72 RANI TALAB ROAD NEAR POLICE STATION DIGIANA, JAMMU
JOB VACANCY
NEED 2-3 WORKERS FOR SHOPPING MART IN CHANNI HIMMAT
SALARY – NEGOTIABLE
CONTACT : 7889871192, 7051004695
WANTED
SALESMAN FOR REAL – ESTATE
CONTACT: 8899912213
JOB VACANCY
NEED WORKER FOR JATKA CHICKEN CUTTING/ FISH CLEANING ETC. IN CHANNI HIMMAT.
SALARY 15000/- NEGOTIABLE
TIMINGS – 7:00 AM TO 10:00 PM.
CONTACT : 7889871192
9086161817
STAFF REQUIRED
1. DEPUTY PROJECT MANAGER HAVING 15 YEARS EXPERIENCE IN NATIONAL HIGHWAY.
2. SENIOR SITE ENGINEER HAVING MORE THAN 10 YEARS EXPERIENCE IN ROAD SECTOR.
ID. SGUPTABSF1986@GMAIL.COM, NO. 9419137630
HILALABG@GMAIL.COM,
NO. 8803507057
Editorial
e-launching of ‘ULPIN’ & ‘SVAMITVA’ in J&K
Framing buildings bylaws by Municipalities