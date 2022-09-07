EMPLOYMENT (07-09-2022)

PEON REQUIRED
REQUIRED PEON FOR OFFICE AT JANIPUR.
INTERESTED MAY
CONTACT: MOB. NO.: 9419111428
REQUIRED
COMPUTER HARDWARE ENGINEER
HAVING KNOWLEDGE OF
COMPUTER ASSEMBLING/ LAPTOPS & SOFTWARE INSTALLATION
AT PRIME COMPUTERS,
121-AD, GANDHI NAGAR
CONT : 99060 94067
FEMALE STAFF REQUIRED
HAVING FLUENCY IN ENGLISH AND KNOWING BUSY SOFTWARE NEAR JALEBI MORH) SUBHASH NAGAR
SALARY:- 8000+
TIMINGS:-10 TO 5 PM
CALL:-9906205984
JOB JOB JOB
URGENTLY REQUIRED STAFF IN KUNJWANI JAMMU OFFICE AND OTHER DISTRICTS OF J AND K
NOTE :- FRESHERS CAN ALSO APPLY.
QUALIFICATION : 10TH, 12TH/GRADUATION
INCOME : 8,000 TO 15,000 P/M
(AS PER CO. RULE)
SO, COME WITH YOUR FULL BIO DATA AT:
ONENESS NATION
H NO. 153/6 AMBIKA COLONY BYE-PASS ROAD KUNJWANI JAMMU 180010
CONTACT NO. 9906211256, 7889866416
(M) 94191-36225, 9596658993
EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL
LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
TEACHERS REQUIRED
FOR TEACHING HINDI UPTO 9TH CLASS = 2
GEN. LINE TEACHERS= 2
PRIMARY CLASS TEACHERS=2
COME WITH PHOTO COPIES OF DOCUMENTS FOR INTERVIEW ON 7-9-2022 OR 8-9-2022 FROM 8 AM TO 2 PM.
JAMMU & KASHMIR EX-SERVICE
LEAGUE WELFARE HOUSING ORGANISATION
REQUIRES
1. ACCOUNTANT-CUM-CLERK :- 02 (EXPERIENCE IN MS WORD, MS EXCEL AND TALLY KNOWLEDGE PREFERRED)
2. SUPERVISOR :- 02 (JCO/NCO WITH MINIMUM QUALIFICATION MATRIC HAVING ADMINISTRATIVE EXPERIENCE)
3. DRIVER :- 01 (LIGHT VEHICLE DRIVING LICENCE HOLDER)
4. SALARY NEGOTIABLE
5. WORKING TIMING :- 0900-1500 HRS (SUNDAY HOLIDAY PLUS LEAVE)
6. SEND RESUME / BIO DATA BEFORE 10 SEPT 2022 AT H NO. 01, DASHMESH NAGAR, DIGIANA
7. FOR MORE DETAILS,
PLEASE CONTACT (A) 94191-63402, 7780982501
REQUIRED DENTAL CLINIC
REQUIRES RUNNING /CLOSED DENTAL CLINIC WITH LATEST EQUIPMENT IN GOOD CONDITION ON PROFIT SHARING/OUTRIGHT SALES BASIS IN AND AROUND AREA OF NANAK NAGAR, MARBEL MARKET, CHANNI, SAINIK COLONY SATWARI OTHER ADJOINING AREAS.
CONTACT NO. 9419190638
URGENTLY REQUIRED
1. OFFICE ASSISTANT. HR MANAGER COUNSELLOR
2. SALESMAN. DRIVER. MARKETING BOY.
3. COMPUTER OPERATOR. ACCOUNTANT. INCHARGE
4. TEACHERS TUTORIAL & SCHOOL EXP
5. SECURITY GUARD. DRIVER. FLOOR EXECUTIVE.
6. HOTEL & RESTAURANT STAFF MALE.
INTERVIEW CALL
9086193986, 6006796637
INTERVIEW DATE WED TO FRIDAY
WANTED
1. SKATES SPORTS TEACHER
2. PRO
3. COMPUTER INCHARGE
4. PRT / TGT
CONTACT : 8716014024
JOB
REQUIRED REGISTERED PHARMACIST.
D PHARMA
CONTACT: 9906034734
REQUIRED STAFF
* FLOOR SUPERVISOR FOR SERVICE
* FRONT LINE SUPERVISOR FOR SERVICE
* TELLE CALLER FOR SERVICE CALLING (FEMALE)
* BILLING EXECUTIVE FOR SERVICE
* DRIVER FOR TATA ACE
* MARKETING EXECUTIVE FOR SALES
ONLY CANDIDATE THOSE HAVE
EXPERIENCE IN AUTOMOBILE SECTOR
CONTACT NO.: 9622146439, 9086085859
REQUIRED
FOR MOBILE ACCESSORIES
SALES EXECUTIVE – 2 NOS
DELIVERY BOY – 1 NOS
ADDRESS SHOP NO. 44, SOUTH BLOCK A2, BAHU PLAZA, JAMMU
CONTACT: 9086386843, 9419793596, 9419106069
GOYAL AND COMPANY
PARTICULARS NOS
MBA APPLICANT 2
CLERICAL PERSON 2
INTERVIEW FROM FRIDAY TO TILL SATURDAY.
CALL TIMING:- 11 AM TO 1 PM
INTERVIEW TIMING :- 3 PM TO 5 PM
ASHRAM NATIONAL HIGHWAY ROAD
PH NO. 9055500616