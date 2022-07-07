EMPLOYMENT (07-07-2022)

VACANCY
SHIKSHA BHAVAN HR. SEC. SCHOOL
BAKSHI NAGAR, JAMMU
1. B.SC OR B.SC B.ED
2. BA OR B.A B.ED
3. 12TH PASS FOR NUR/LKG CLASS
CONTACT BETWEEN
10 AM TO 12 NOON
PRINCIPAL
MOB. 9419109264
REQUIRED
ACCOUNTANT REQUIRED EXPERT IN BUSY AND MINIMUM EXPERIENCE TWO YEAR SALARY NEGOTIABLE
ADDRESS :
BEST BUY ELECTRONIC PVT LTD
M. 8825019707
EMAIL ID: BESTBUY2983@GMAIL.COM
REQUIREMENT
JOB IN INSURANCE SECTOR I.E BANKING SECTOR.
JOB PROFILE – FINANCIAL CONSULTANT , ADVISOR , AGENTS (MALE/FEMALE)
REQUIREMENT- MIN 10TH PASS, UNEMPLOYED YOUTH , RETIRED EMPLOYEES, EX-SERVICEMEN , HOUSE WIVES, PRIVATE SECTOR EMPLOYEE,AND BUSINESSMEN, WORKED WITH BANKING SECTOR PEOPLE CAN ALSO APPLY
APPLY FOR INTERVIEW & SHARE CV @
ABHISHEKBHATTI1994@GMAIL.COM
CONTACT NO :- 9419955320
ANURADHA MISSION SCHOOL (10+2)
K B NAGAR, BANTALAB, JAMMU
0191-3533380
STAFF REQUIRED
NAME OF THE POSTS :
PGT : BIOLOGY (MSC BOT/ZOOLOGY
TGT : SCIENCE (BSC/MSC, B.ED)
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR BIODATA ON WHATSAPP NUMBER 7889817609 PREFERENCE WILL BE GIVEN TO LOCAL AREA CANDIDATES.
SHANTI SWAROOP MEMORIAL
JAMMU PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
RECOGNISED & AFFILIATED TO J&K BOARD OF SCHOOL EDUCATION
SARWAL/PATOLI, JAMMU
STAFF REQUIRED
(1) BCA- 02
(2) M.SC (ZOOLOGY/BOTANY) -01
SEND YOUR RESUME ON SSMJPS1990@GMAIL.COM
FOR DETAILS CONTACT :
9419231999, 8825045494
JYOTI PUBLIC HR. SEC. SCHOOL, VIJAYPUR
STAFF REQUIRED
1. LEC IN CHEMISTRY 01
2. LEC IN BIO SCIENCE-01
CONTACT ON OR BEFORE 08-07-22
C. NO. 97962-12058
VACANCY
CIVIL ENGINEER (B.TECH) FRESHER,
ARCHITECT (B.ARCH) FRESHER
LOCATION : JAMMU PROVINCE
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND RESUME TO MR. ANKIT GUPTA
ON WATT’S APP NUMBER : 9796200819
OFFICE ADDRESS : WARD NO. 72, SHAZADPUR, JAMMU
JOB VACANCY
URGENTLY REQUIRED STAFF FOR OUR OFFICE IN JAMMU AND OTHER DISTRICT OF J&K (UT).
QUALIFICATION:- 10TH, 12TH, GRADUATION & ABOVE.
NOTE :- FRESHER’S CAN ALSO APPLY.
INCOME : 11400 TO 22600 AS PER CO. RULES.
WALK IN INTERVIEW FROM TODAY TILL 31 JULY 2022.
ONENESS NATION
ADDRESS : 153/6 AMBIKA COLONY BYE PASS KUNJWANI, JAMMU OPP. AUDI SHOWROOM
CONTACT : 6005679763, 6005432961
ADARSH SHIVA HIGH SCHOOL
(RECOGNISED BY J&K GOVT.)
CHANDAN VIHAR ( MUTHI )
STAFF REQUIRED
FOR PRE-PRIMARY = 2
FOR PRIMARY = 2
FOR SCIENCE UPTO CLASS 8TH = 1
SEND YOUR RESUME ON SCHOOL WHATSAPP NO. 9906004828 BEFORE 9TH OF JULY 2022
PRINCIPAL
REQUIRED DISTRIBUTOR
EARN 25,000 TO 50,000
REQUIRED DISTRIBUTOR IN ALL J&K FOR
JEERA SODA, ENERGY DRINK, COCONUT WATER
INVESTMENT – 50000 TO 2.50 LAKH FULL SUPPORT PROVIDE BY COMPANY
ALSO REQUIRED SALE’S TEAM NO’S – 5
SALARY – 10,000 TO 15000
ONLY EXPERIENCED STAFF IN RETAILS
CALL NOW- 9906155071,
6283660315, 9086624550
ADDRESS: 400/A GANDHI NAGAR JAMMU
URGENTLY REQUIRED
1. DATA OPERATOR, BILLING OPERATOR, OFFICE COORDINATOR.
2. SENIOR MANAGER, SUPERVISOR INCHARGE.
3. TELLY CALLER RECEPTIONIST, COORDINATOR.
4. COMPUTER OPERATOR, SALES MAN, HELPER.
5. SECURITY GUARD DELIVERY BOYS, SHOPS BOYS, PACKING BOYS.
OFFICIAL & NON OFFICIAL JOB
FRESHER/EXPERIENCE STUDENTS CAN ALSO APPLY
MOB. 6006796637
SANFORT PRE-SCHOOL SHASTRI NAGAR, JAMMU
STAFF REQUIRED
EXPERIENCED PRE-SCHOOL TEACHERS HAVING GOOD COMMUNICATION SKILLS – 5 NOS
SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATES
CALL AT 9796046468, 7006506673, 7006937641
320-A, SHASTRI NAGAR JAMMU. OPP GOVT GIRLS HSS
URGENTLY REQUIRED
BUSINESS MANAGER – 1 MALE
EXPERIENCE – 5 TO 6 YRS IN TEAM HANDLING (FMCG)
EDUCATION :- MBA IN SALES & MARKETING
SALES TEAM LEADER 3 MALE
EXPERIENCE – 3 TO 4 YRS IN TEAM HANDLING (FMCG)
EDUCATION:- GRADUATES IN ANY DISCIPLINE
SALARY:- NEGOTIABLE
CONTACT: A.M. AGENCIES,
OPP HOTEL RITZ, CHANNI, JAMMU
DISTRIBUTOR OF PROCTER & GAMBLE (FMCG)
INTERVIEW ON 08-07-2022 & 09-07-2022
TIME: 11.00 AM TO 01.00 PM
MOB NO: 7780870031