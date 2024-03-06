EMPLOYMENT (06-03-2024)

REQUIRED: CANDIDATES FOR GLOBAL CLIENTS
– EXCELLENT ENGLISH FLUENCY REQUIRED
– NIGHT SHIFT WORK
– SALARY: 20000 TO 25000 PER MONTH + INCENTIVES
– OFFICE LOCATION: JAMMU
SEND RESUME AT CAREERS@KLUVOR.CO
REQUIRED
ADVOCATE – 1 NO. M/F
(FRESHER/EXPERIENCED)
CALL ON : 6006561509, 9596983027
EMAIL: RJIPL.00@GMAIL.COM
VACANCY
SALESMAN : CANDIDATE MUST BE HARDWORKING. FRESHER CAN ALSO APPLY.
CONTACT :
BETWEEN 3 PM – 5 PM ONLY
THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG
JAMMU
REQUIRES
SATYA LAKEER DIGITAL MEDIA REQUIRES – 10 REPORTERS 819/A- GANDHI NAGAR, JAMMU
CONTACT NO. 7006477205
WALK IN FOR INTERVIEW FROM
(6-03-24 TO 11-03-24)
REQUIREMENT FOR OFFICE STAFF BOYS AND GIRLS
ONLY OFFICE WORK
NO TARGET NO MARKETING
SALARY 6000 PM + INCENTIVES
OFFICE TIMING : 9.00 AM TO 5.00 PM
FRESHERS ONLY
QUALIFICATION : GRADUATION OR 12TH PASS
TWO WHEELER LICENSE MANDATORY
CONTACT : 9796667555
REQUIRED
A CAR DRIVER FOR ROOP NAGAR AREA HAVING 10 YEARS EXPERIENCE IN DRIVING AUTOMATIC CARS.
CONTACT :
9622031474
AB GROUP
REQUIRED STAFF
1. SURVEY EXECUTIVE 5 POSITIONS
QUALIFICATION – 10TH (MALE/FEMALE)
SALARY CTC 13500 PLUS HANDSOME INCENTIVES
2. SALES RELATIONSHIP MANAGER 5 POSITIONS
QUALIFICATION 12TH AND ABOVE (FEMALE ONLY)
SALARY 12K HANDSOME INCENTIVES
ADDRESS INDANE GAS AGENCY,
2ND FLOOR NEAR CHANAKYA HOTEL
DOMEL CHOWK UDHAMPUR 182101
WALK IN INTERVIEW 7,8 AND 9 OF MARCH WITH RESUME.
CONTACT: 8082159559, 9419224690
WE ARE HIRING
WE @ SR TECHNOMED ARE LOOKING FOR AN EXPERIENCED PERSONAL ASSISTANT (FEMALE)
SALARY: AS PER INDUSTRY STANDARDS (NEGOTIABLE)
CANDIDATE SHOULD HAVE EXCEPTIONAL WRITTEN AND VERBAL COMMUNICATION SKILLS, SHOULD BE GOOD WITH COMPUTERS AND SHOULD KNOW MS OFFICE. MEDICAL INDUSTRY EXPERIENCE WILL AN ADDED ADVANTAGE.
MB. NO. 9890129883
EMAIL: ADMIN@SRETCHNOMED.COM
VACANCY
SUPERVISOR: MALE CANDIDATE
REQUIRED FOR PETROL PUMP AT JANIPUR
JOB TIMING – 10 AM – 8 PM
SALARY – 13000/-
EXPERIENCE MUST AT LEAST 1-2 YR AT SAME LEVEL COME WITH RESUME AT THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG BETWEEN – 3 PM-5PM.
URGENTLY REQUIRED
PRIVATE JOB LIMITED CORPORATE SECTOR
1. TEACHERS SCHOOL & TUTORIAL PRIMARY CLASS OFFICE INCHARGE
2. OFFICE COORDINATOR, RECEPTIONIST, TELLY CALLER
3. NURSES STAFF M/F MEDICAL SHOP AGENCY BOYS
4. FLOOR EXECUTIVE, SALES MANAGER, COMPUTER OPERATOR
5 DRIVER, SECURITY GUARD, HELPER, PEON
6 COOK, CHEF, ROOM BOYS
7. BIKE RIDERS, OLA PACKING BOYS, PEON
INTERVIEW CALL 6-3-2024 TO 9-3-2024
CALL:9055356488
HURRY UP
8TH PASS 10TH PASS 12TH PASS & GRADUATE APPLY
URGENTLY REQUIRED
1. ASSISTANT MANAGER ( PREFERABLY HAVING THE KNOWLEDGE OF ACCOUNTS)
2. COMPUTER OPERATOR
QUALIFICATION:- GRADUATION, KNOWLEDGE OF COMPUTER (MS WORD AND MS EXCEL), KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA AND SKILL IN CONTENT WRITING. EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED. SALARY NEGOTIABLE.
WALK IN INTERVIEW WITH RESUME AT DOGRA SADAR SABHA BHAWAN, DOGRA HALL JAMMU NEAR ZANANA PARK ON 09.3.2024 (SATURDAY) AT 10:00 AM.
CONTACT NO 0191-2543589, 94192-08983
E-MAIL DOGRASADARSABHA1904@GMAIL.COM
SECY
DSS
REQUIRED
REQUIRED DELIVERY ASSOCIATE & LOADER FOR BLUE DART EXPRESS LTD.
EXPERIENCE & FRESHER CAN APPLY
SALARY – HANDSOME SALARY, FUEL EXTRA, PF/ESIC EXTRA, BONUS EXTRA.INCENTIVE EXTRA.
ELIGIBILITY – MINIMUM 10TH PASS
AGE LIMIT – 18 TO 35 YRS.
LOCATIONS – 1.NARWAL, 2.TOPH MORH(NEAR BEST PRICE), 3.VIJAYPUR
FOR MORE INFO
CONTACT NO. 7051837275
REQUIRE
MR FOR A DELHI BASED COMPANY JAMMU DIVISION
SALARY NEGOTIABLE
MINIMUM EXPERIENCE 1 YEAR IN GENERAL MEDICINE
INTERESTED PERSONS MAY
SEND YOUR RESUME ON
AGENCIESKKMEDICAL@GMAIL.COM
SELECTED PERSON WILL GET A CALL BY SUNDAY