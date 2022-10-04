EMPLOYMENT (04-10-2022)

REQUIRED STAFF
REQUIRED MANAGER WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1 NO.
ACCOUNTANT: 1NO
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY, NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:- 9419189485, 9419193224
URGENTLY REQUIRED
PERSONAL CAR DRIVER
(WITH LIGHT MOTOR VEHICLE DRIVING LICENSE)
SALARY : RS 13000/-
TIMING : 10.00 AM TO 8.00 PM
RUNNER REQUIRED
(FOR OFFICIAL WORKER)
QUALIFICATION : 12TH PASS
SALARY : 13000/-
TIMING : 9.30 AM TO 7.30 PM
LOCATION : PURMANDAL MORH
PREFFERD BY NEAR BARI BRAHMANA & ADJOINING AREA
(TWO WHEELER MUST REQUIRED FOR RUNNER JOB)
CONTACT TIMING : 10.00 AM TO 6.30 PM
CONTACT NO. 70060-69803, 9149830937
URGENTLY REQUIRED
1) TELE CALLER – 05
2) SECURITY GUARD – 02
3) PEON 02
4) DRIVER 04
5) HOUSE KEEPER – 02
6) OFFICE INCHARGE – 04
7) FIELD BOYS/GIRLS – 10
8) FIELD SUPERVISOR (GIRLS) – 05
9) SURVEY BOYS/GIRLS – 06
CONTACT : 9906268289
REQUIRED
FEMALE TRAINER & COUNSELOR
SPEARHEAD IELTS
48 D/C GANDHI NAGAR
# 9906381129, 01935-05248
REQUIRED
SALES MARKETING EXECUTIVE
7298744689, 7889617394
DESIGN SPACE
A COMPANY KNOWN TO ARCHITECTURE AND BUILDER REQUIRED CIVIL ENGINEER 2 NO. FOR HIS FIRM IN SEC 2 CHANNI HIMMAT, JAMMU
MIN EXP: 1-2 YEARS
KEY SKILL: AUTOCAD/ 3D, MS OFFICE.
FRESHERS CAN ALSO APPLY.
JOB DESCRIPTION: SITE AS WELL AS OFFICE.
CAN SEND YOUR DETAILS ON 7006314766 OR EMAIL US ON SANDEEP.CHARAK89@GMAIL.COM
IMMEDIATE JOINING.
ER. SANDEEP CHARAK
TEACHERS REQUIRED
BAL VIDHYALAYA HIGH SCHOOL
MISHRIWALA JAMMU
K.G TEACHERS- 02
BA/B.SC – 02
MA (ENGLISH) -01
B.A/B.SC/M.A/B.ED- 01
FRESH OR EXPERIENCED, MERITORIOUS
CANDIDATES MAY APPLY & VISIT OFFICE :
04 OCT TO 07 OCT (10 AM TO 11 AM)
WHATSAPP CREDENTIALS ON 9906210542 BEFORE VISIT
INDIA’S PREMIER FINANCIAL
DISTRIBUTER COMPANY REQUIRES RELATIONSHIP MANAGER SURVEY (FEMALE ONLY)
QUALIFICATION: 10TH OR 12TH
AGE: 18-30 YRS
WALK IN INTERVIEW ON
6TH AND 7TH OF OCTOBER
TIMIMG: 11.30 AM TO 5.30 PM
ADDRESS: 92B/A GOLE MARKET GANDHI NAGAR, NEAR CYBER INFOTECH HP WORLD COMPUTERS.
CONTACT: 7605089497, 8082051850
REQUIRED
REQUIRED FACULTY FOR AN INSTITUTE FOR COMPETITIVE EXAMS IN MAIN CITY JAMMU:-
SUBJECTS:- QUANT, REASONING, ENGLISH, GA/GS…….
GOOD COMMAND OVER SUBJECTS WILL BE PREFERRED…..
EMAIL YOUR CREDENTIALS AT:-
COMPETITIVEHUB007@GMAIL.COM
WANTED FOR HOME
COOK HOUSEMAID
(MALE OR FEMALE)
CALL 8492911156