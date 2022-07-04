EMPLOYMENT 04-07-2022

JYOTI PUBLIC HR. SEC. SCHOOL, VIJAYPUR
STAFF REQUIRED
1. LEC IN CHEMISTRY 01
2. LEC IN BIO SCIENCE-01
CONTACT ON OR BEFORE 08-07-22
C. NO. 97962-12058
JOB OPENING IN INDIA OR ABROAD 100% GUARANTEE
REQUIRED MALE /FEMALE CANDIDATE FOR BANKING, BANNCCAINSURANCE, HOTELS. MALLS AND PVT COMPANIES, FACTORIES,GURDS …ETC
QUALIFICATION : 8TH TO GRADUATION
INTERESTED CANDIDATE CONT ON: 7889791657/9796661061
REQUIRED A COMPUTER OPERATOR
SKILLS REQUIRED -MS OFFICE, ONLINE APPLICATIONS (RTO), FILLING GEM TENDERS, STOCK UPLOAD AND BUSY/TALLY OPERATIONS.
SALARY-10K , NEGOTIABLE
CALL TO KNOW MORE ABOUT THE JOB .
CONTACT-9419191174, 7006516025
LOCATION- NARWAL , JAMMU
DEWAN DEVI HR. SEC. SCHOOL
RAJPURA MANGOTRIAN, JAMMU
CONTACT NO: 0191-2549858
HEARTIEST CONGRATULATIONS TO THE STUDENTS, PARENTS, TEACHERS & SCHOOL MANAGEMENT FOR EXCELLENT BOARD RESULT OF 12TH CLASS SESSION 2021-22
POSITION: 06
DISTINCTIONS: 66
1ST DIVISION: 12
REQUIRED
TEACHERS FOR (HOME TUTIONS)
GENERAL LINE TEACHER TEACH UPTO 10TH CLASSES
TEACHER FOR 11TH 12TH (ALL STREAMS)
CONTACT 7006098872/ 8899952840
JSM IT AND ADVERT SOLUTIONS PVT. LTD.
URGENT REQUIRMENTS. 10TH 12TH, HR FRESHER/ EXP, ELECTRICIAN FRESHER/EXP, MECHANICAL EXP/ SUPERVISIOR, ACCOUTANT, ELECTRICIAN, BSC, HR, COMPUTER OPERATORS, DATA COLLECTION BOY, OFFICE ADMIN,CONTENT WRITER, MARAKETING EXECUTIVE, BTECH MECHANICAL, BSC, MSC BIOTECHNOLOGY, STORE SUPERVISIOR, DISPATCH SUPERVISIOR, FRESHER, SUPERVISIOR, ACCOUTANT, STEWARD, PEON, OFFICE ADMINISTRATION, PAYMENT COLLECTION BOY, SUPERVISIOR FRESHER/ EXP, BSC FRESHER/ EXP, DIPLOMA DEGREE MECHANICAL, ELECTRICAL FRESHER/EXP, DRIVER LMV, PEON, ACCOUNTANT, COMPUTER OPERATOR FRESHER/EXP, OFFICE ADMIN, TELE CALLER, SERVICE ENGINEER, FITTER, WELDER CALL 9055055628, 9682684813 ADDRESS GREATER KHALASH FAWARA CHOWK NEAR PETROL PUMP.
URGENTLY REQUIRED
I) HARDWARE ENGINEER – 1 (MALE)
II) BRANCH MANAGER – 1 (MALE)
III) PLACEMENT HEAD – 1 (FEMALE)
IV) SERVICE CENTRE CO-ORDINATOR -1 (FEMALE)
V) MEDICAL REPRESENTATIVE – 5 NO.S (M/F)
VI) TELECALLERS/RECEPTIONIST/COUNSELLOR (FEMALE)
VII) SECURITY SUPERVISOR (EX-SERVICEMAN/ARMY)
VIII) SECURITY GUARDS (EX-SERVICEMAN/CIVILIAN)
IX) INDOOR SALE’S EXECUTIVE (SALARY 12K-15K) (M/F)
CONTACT:
BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ADDRESS : H.NO. 669, SECTOR-C, SAINIK COLONY, JAMMU
EMAIL: BSBRAVESEC@GMAIL.COM
MOBILE NO. 9796733175
JOBS AVAILABLE
SECURITY GUARD – 9,000/- – 12,000/- DAY/NIGHT
COURIER BOY – 11,000 + PET + MOB.
PACKING LABOUR – 11,000/- – 12,000/-
DRIVER CUM SHOP BOY – 10,000/- + ACCOMODATION
COMPUTER OPERATOR (F) – 10,000/-
SHOP BOY – 9,000/-
LAB SAMPLING COLLECTION – 13,000/- – 15,000/-
CONTACT : 7780945182
RANIPARK, NEAR JAIN SCHOOL, KACHI CHAWNI, JAMMU
URGENTLY REQUIRED
INTERVIEW MONDAY TO TUESDAY
APPOINTMENT CALL 9086193986
1. COMPUTER OPERATOR – M/F
2. RESTAURANTS STAFF HOSTTESS FEMALE & RECEPTION
3. SALES ASSOCIATE- FLOOR EXECUTIVE, DRIVER.
4. TELE CALLER, COUNSELLOR, ACCOUNTANT.
5. SECURTY STAFF, DELIVERY STAFF, PACKING BOYS.
(PRIVATE JOB OFFICIAL & NON OFFICIAL)
HURRY UP
REQUIRED
REQUIRED HOME TUTOR FOR ENGLISH SUBJECT OF CLASS 9TH . TEACHER SHOULD WRITE AND SPEAKS WELL.
QUALIFICATION: MA IN ENGLISH
KINDLY CONTACT OR WHATSAPP: 9797374757