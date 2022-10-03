EMPLOYMENT (03-10-2022)

REQUIRED
COMPUTER TEACHER
QUALIFICATION : MCA, B.TECH OR A-LEVEL
CONTACT :
EDES/DOEACC
CANAL ROAD
9419200507
JOB VACANCY SALESMEN
REQUIREMENTS:
1) 1-2 YEAR ON-FIELD EXPERIENCE IN SALES OF ITEMS LIKE DAL, ATTA, BESAN AND DALLIYA
2) GOOD COMMUNICATION SKILLS AND NETWORKING
3) BASED IN JAMMU DISTRICT
SANSAR FLOUR AND DAL MILL
PHASE 3, GANGYAL INDUSTRIAL AREA, JAMMU,
JAMMU AND KASHMIR 180010
+91-9419187778 +91-9149580678
REQUIRED STAFF
REQUIRED MANAGER WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1 NO.
ACCOUNTANT: 1NO
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY, NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:- 9419189485, 9419193224
URGENTLY REQUIRED
URGENT REQUIRED A FEMALE CANDIDATE FOR DATA ENTRY OPERATOR IN A WELL REPUTED ORGANISATION.
CANDIDATE MUST BE WELL QUALIFIED & COMPUTER EXPERT. SALARY AS PER COMPANY RULE.
CONTACT: 9906091924
ADDRESS: H.NO. 36/1, SANJAY NAGAR NEAR BABA FATEH SINGH GURUDWARA, JAMMU
URGENTLY REQUIRED
PERSONAL CAR DRIVER
(WITH LIGHT MOTOR VEHICLE DRIVING LICENSE)
SALARY : RS 13000/-
TIMING : 10.00 AM TO 8.00 PM
RUNNER REQUIRED
(FOR OFFICIAL WORKER)
QUALIFICATION : 12TH PASS
SALARY : 13000/-
TIMING : 9.30 AM TO 7.30 PM
LOCATION : PURMANDAL MORH
PREFFERD BY NEAR BARI BRAHMANA & ADJOINING AREA
(TWO WHEELER MUST REQUIRED FOR RUNNER JOB)
CONTACT TIMING : 10.00 AM TO 6.30 PM
CONTACT NO. 70060-69803, 9149830937
SHANGRILLA PUBLIC SCHOOL
SARWAL, JAMMU PH. 2572170, 2571802
E-MAIL: SHANGRILLAJMU@GMAIL.COM
TEACHER REQUIRED
*KINDERGARTEN TEACHER
* ENGLISH TEACHER (MIDDLE)
QUALIFICATION : GRADUATE/B.ED
INTERVIEWS ON ALL WORKING
DAYS BETWEEN 9.00 AM TO 1.00 PM
JSM IT AND ADVERT SOLUTIONS PVT LTD URGENT REQUIRED STAFF.
1 SUPERVISOR, TELLECALLER MALE/FEMALE, HR EXECUTIVE, LOADING AND UNLOADING SUPERVISOR, ACCOUTANT EXP/FRESHER, SECURITY GUARD WITH ACCOMMODATION, ACCOUNTANT, FRONT DESK, OFFICE ADMIN MALE/FEMALE, RECEPTIONIST,TELLE CALLER MALE/FEMALE
CALL 9055055628.
ADDRESS GREATER KAILASH
FAWARA CHOWK NEAR PETROL PUMP
WANTED
CIVIL ENGINEER
* 1-2 YR OF EXPERIENCE – DIPLOMA OR DEGREE HOLDER MULTI TASKING.
* PROFICIENCY IN AUTOCAD, MICROSOFT WORD.
* MANAGER BOTH SITES AND OFFICE
* GOOD COMMUNICATION SKILLS, ENERGETIC AND DISCIPLINED.
* ABLE TO WORK IN TEAM.
EMAIL YOUR CV: ARCONSJK@GMAIL.COM
ARCON DESIGN CONSULTANTS
57 A/B BANK OF BARODA BUILDING,
GANDHI NAGAR, JAMMU (J&K) 180004
CONTACT : 9419196076
URGENTLY REQUIRED
HELPER / COOK FOR HOUSEHOLD WORK
MALE/FEMALE NO BAR
SALARY NO BAR
CONTACT: 7889587397
DRIVER REQUIRED
DRIVER REQUIRED AT CHANNI HIMMAT & BAHU PLAZA, JAMMU. WORK TIMINGS WILL BE 10AM TO 7 PM. THERE WILL BE OUT OF STATION VISITS AS WELL. DRIVER SHOULD BE TRAINED AND EXPERIENCED.
INTERESTED CANDIDATES
CONTACT US AT 9796855559
URGENTLY REQUIRED
1) NETWORK MANAGER (FOR SRINAGAR)
2) HR MANAGER (FOR SRINAGAR)
3) SITE SUPERVISOR / STOREKEEPER (KATHUA)
4) PLANT INCHARGE /OPERATOR – KATHUA)
5) JCB /TM OPERATOR (KATHUA)
6) ELECTRICAL FORMAN (KATHUA)
7) COMPUTER OPERATOR (JAMMU)
8) SALESMAN (BARAMULLA) (SRINAGAR)
CONTACT
BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ADDRESS: 669/C, SAINIK COLONY JAMMU
MOBILE NO: 9796733175, 9682601135
EMAIL. ID- BSBRAVESEC@GMAIL.COM