EMPLOYMENT (03-07-2022)

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CHANNI HIMMAT BRANCH
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FOR SANKALP COMPETITIVE CLASSES, KACHI CHAWNI, JAMMU SALARY : `20K
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REQUIRED
TEACHER FOR COACHING CENTRE
LOCATION (PALOURA)
GENERAL LINE TEACHER
TEACH UPTO 8TH- 2 NO.
ENGLISH TEACHER TEACH
UPTO 10TH- 2 NO.
PHONE NO. 9858110806
REQUIRED
1. COMPUTER KNOWING – 1 NO.
FOR (CYBER CAFE)
2. MUSIC TEACHER – 1 NO.
PART TIME
C/O LAXMI NARYAN ACADEMY BOHRI
TALAB TILLO JAMMU
MOB : 9906041325
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1.SALES EXECUTIVES (M)
12TH/ GRADS HAVING 2 WHEELER WITH SALES EXP IN BANKING/FINANCE OR OTHER SECTOR CAN APPLY
SALARY: 12K TO 18K +INCENTIVES
CREDIT CARDS SALES FOR BRANCH & RETAIL
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PROVIDING CONSULTANCY SERVICES
SINCE 2008
NAND PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
DOGRA NAGAR, LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
PH. 7889812215
TEACHERS REQUIRED
S. NO. POST QUALIFICATION
1. TGT (HINDI, S.ST B.A/M.A/M.SC/
MATHS) B.ED
2. PGT (MATHEMATICS) M.SC/B.ED
3. COMPUTER TEACHER B.SC
IT/B.CA/MCA
INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR BIODATA ON SCHOOL WHATSAPP NO. (7889812215) BEFORE 6TH OF JULY 2022.
PRINCIPAL
JYOTI PUBLIC HR. SEC. SCHOOL, VIJAYPUR
STAFF REQUIRED
1. LEC IN CHEMISTRY 01
2. LEC IN BIO SCIENCE-01
CONTACT ON OR BEFORE 08-07-22
C. NO. 97962-12058
TUFCON STEEL
TUFCON STEEL INDUSTRY REQUIRED SALES OFFICERS
* QUALIFICATION : CANDIDATE SHOULD BE MBA/B. TECH/GRADUATE
* CANDIDATE MUST HAVE 2 WHEELER
* HANDSOME SALARY
OFFICE ADDRESS :
LANE NO. 57, GREATER KAILASH JAMMU
INTERESTED ONES CAN CALL ON BELOW
MENTION NUMBER
CONTACT : 7006434837
REQUIRED
(TELECOMMUNICATION)
(ONLY FOR JAMMU)
1.) TELLECALLERS (GIRL) 15
2.) FIELD EXECUTIVE (BOYS) 5
(FIX SALARY + INCENTIVE)
CONTACT NO. 7006283684, 7006659008
ADDRESS :- H. NO. 42 SEC. 8 MINI MARKET TRIKUTA NAGAR NR ANIMAL CARE CENTER
(BINDRA CLINIC)
VIKAS TRANSPORT COMPANY
79/6, TRANSPORT NAGAR, JAMMU
WALK IN INTERVIEW
1. REQUIRES GRADUATE CANDIDATE WITH KNOWLEDGE OF RTO RELATED PAPER WORK AND DOCUMENTATION LIKE OWNERSHIP, PERMIT, FITNESS, RENEWALS, POLLUTION, INSURANCE, PASSING AND DEPOSIT OF FEES ONLINE AS WELL AS MANUALLY.
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SALARY NEGOTIABLE.
INTERESTED CANDIDATES MAY WALK IN FOR INTERVIEW ON ANY WORKING DAY AT 11:30 AM TO 2.30 PM FROM 01.07.2022 TO 04.07.2022.
CONTACT: 9622351955
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EXPERIENCED MECHANIC
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FOR OUR WATER PLANT NEAR JAMMU, WE ARE LOOKING FOR SOME STAFF..
LAB ASSISTANT
QUALIFICATIONS ..MICROBIOLOGY & B.SC CHEMISTRY
SALARY AND BENEFITS WILL BE ACCORDING TO THEIR MERIT.
PL CONTACT 8448843275, 9906076060
REQUIRED
SALESMAN, 2NOS FOR SANITARYWARE/TILES SHOWROOM AT CHANNI HIMMAT.
EXPERIENCED PERSONS MAY CONTACT
MOB.NO: 9469311111
URGENT STAFF REQUIRED
REQUIRED TEACHERS WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND COMMAND ON THE SUBJECT
* PGT : CHEMISTRY
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APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIE BRITISH SCHOOL
50-TIRTH-NAGAR TALAB TILLO JAMMU
REQUIRED TEACHER
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AT ITS COMPUTERS
NAI BASTI NEAR BANSI FOOD MALL
PH. NO. 9419312540, 9906155584
OMKAR INSTITUTE
52/3 PRABHAT COLONY OPP.
PEER BABA (CHATHA)
TEACHERS REQUIRED FOR
ICSE & CBSE CLASSES
TO TEACH CLASS 6TH TO 10TH
COME WITH PHOTOCOPIES OF DOCUMENTS FOR INTERVIEW ON 2/7/2022-7/7/2022
CONTACT DETAILS – 9086582581
VACANCY
REQUIRED
1 TELE CALLER FOR SERVICE – (FEMALE)
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CANDIDATES MUST HAVE POST EXPERIENCE
CONTACT:-
ROYAL ENFIELD, NEW PLOT, JAMMU
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QE ELECTRONICS PVT LTD
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1.ITI TECHNICIANS (07 NOS): QUALIFICATION ITI IN ELECTRICAL/ELECTRONICS 2. FRESHERS 3. GIRLS OR BOYS 3. GOOD ATTITUDE/ GOOD COMMUNICATION/ HONEST
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CONTACT NO.: 9070077171, 9070087171