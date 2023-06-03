EMPLOYMENT (03-06-2023)

REQUIRED
1. MARKETING MANAGER MIN. (EXPERIENCE – 5 YEARS.)
2. GRAPHIC DESIGNER (COREL DRAW KNOWLEDGE)
3. ACCOUNTANT (EXPERIENCED ONLYL)
4. SECURITY GUARD
OPP. JDA COMPLEX, NEW PLOTS, JAMMU
(M): 7006118084 / 6006158889
VACANCY
EXPERIENCED SALESMAN FOR A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY
JAMMU, KATHUA, DODA, POONCH, AND UDHAMPUR
SALARY AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE CANDIDATE MUST HAVE BIKE WITH VALID DRIVING LICENSE
SEND YOUR RESUME ON EMAIL
CONTACT: 9086099194, 7889741807
KASHMIRFEEDINDUSTRIES@GMAIL.COM
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
REQUIRED LIC ADVISORS/AGENTS ON FIXED STIPEND + COMMISSION. UNLIMITED INCOME. ALSO INTEREST FREE LOAN FOR BIKE, CAR, HOUSE ETC. WORK PART TIME OR FULL TIME AS PER YOUR CHOICE.
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CONTACT : PARDEEP KHAJURIA (DEVELOPMENT OFFICER)
MOB. NO. 7006635962, 9419151226
STAFF REQUIRED
TAGORE MEMORIAL HR. SEC SCHOOL
RANI TALAB DIGIANA JAMMU
1 . M.COM B.ED
NO.OF POST 2 FOR 11TH AND 12TH CLASS
2. M.SC B.ED (MATH, PHYSICS & CHEMISTRY) NO.OF POST 2.
FOR 11TH & 12TH CLASS
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT NO. 9419181231, 7006451616
PART TIME/FULL TIME
HERE YOU WILL GET THE GOLDEN OPPORTUNITY TO ASSOCIATE WITH THE MULTINATIONAL COMPANY (GOVT. UNDERTAKING) AND EARN HANDSOME INCOME, REWARDS, RECOGNITION AND RESPECT. RETD PERSONS, HOUSEWIVES, CA’S , EX-SERVICEMEN, STUDENTS CAN APPLY.
QUALIFICATION: 12TH PASSED (MINIMUM).
CONTACT OR WHATSAPP :
9419222643. (PRIYANKA)
URGENT HIRING FOR FMCG
SALESMAN
(MIN 2 YEAR EXP)
CALL: 9797797700
AT CHANNI HIMMAT
REQUIRED
1. SALES EXECUTIVE
(QUALIFICATION:-GRADUATE, JAMMU RESIDENT)
(SALARY –15000/- + INCENTIVES.)
VISIT WITH RESUME AT:-
KASHMIR WATCH HOUSE,
420, FIRST FLOOR, NEAR BSNL OFFICE,
APSARA ROAD, GANDHI NAGAR, JAMMU.
CONTACT. 7006519394,6005135905.
REQUIRED
HELPER FOR SHOP
AGE UPTO 35 YEARS QUALIFICATION 10TH PASS
WORKING TIME 10 AM TO 7 PM
SALARY- NEGOTIABLE
CONTACT BETWEEN (1 PM TO 4 PM)
PHONE : 7051513344
IMMEDIATE HIRING!
FIELD SALES EXECUTIVE, JAMMU,
SALARY 18K, AGE 25-35,
2 YRS SALES EXPERIENCE,
RESULT ORIENTED, BIKE
MANDATORY. DON’T MISS OUT!
CONTACT – 9329919470
JOB-VACANCIES
1. COUNSELLORS -FEMALES
2. IELTS TRAINERS (FULL TIME) -FEMALES
CANAM CONSULTANTS LTD
(OPTIONS ABROAD)
CONTACT: 9419222584, 7889532931
569/A, GANDHI NAGAR, ABOVE KUMAR AND KUMAR SPORTS, JAMMU
STAFF REQUIRED
1. TELE CALLER : DIPLOMA IN COMPUTERS / FRESHER.
2. BILLING EXECUTIVES : COMPUTER DIPLOMA / ONE YEAR EXPERIENCE.
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SATWARI, JAMMU.
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