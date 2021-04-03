EMPLOYMENT (03-04-2021)

REQUIRED TEACHERS FOR COACHING CENTRE
FOR N.D.A COACHING
FOR NEET COACHING
SPOKEN ENGLISH TRAINER, P.D. TRAINER IELTS TRAINER
PRT TEACHERS (ALL SUBJECTS)
TGT TEACHERS (ALL SUBJECTS)
REQUIRED FEMALE OFFICIAL COORDINATOR
MONTHLY SALARY 20K + INCENTIVES
VENUE : NEAR JAI HIND BAKERY TALAB TILLO
C&W – 9797582013, 9797309508
JMD PLACEMENT
SERVICES
> OFFICE EXECUTIVE/INCHARGE
GRADUATE WITH COMPUTER KNOWLEDGE MUST.
> OFFICE BOY
9797540035, 8980111556
REQUIRED
EXPERIENCED FEMALE IN BEAUTY AND HAIRSTYLING FOR A SALON IN GANDHI NAGAR.
GOOD SALARY
CONTACT :
9419114426, 7006234184
REQUIRED
AN EXPERIENCED, COMPUTER OPERATOR, BILLING OPERATOR IN ACCOUNTS/ TALLY.
MAX EXP. 2 YEARS
TELEPHONE: 9018699133, 7780989615
REQUIRED
1.NIGHT AND DAY SUPERVISORS FOR A INDUSTRY IN GANGYAL.
2. ACCOUNTANT HAVING A GOOD KNOWLEDGE OF GST AND A MINIMUM ACCOUNTING EXPERIENCE OF 3 YEARS.
INTERESTED MAY CONTACT :-
7006918043, 9419104004.
PLEASE CALL DURING WORKING HOURS ONLY.
WALK IN INTERVIEW AT KK ENTERPRISES PHASE
3RD LANE NO. 22 GANGYAL INDUSTRIAL AREA.
CHANAKYA IAS ACADEMY
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1. ACADEMIC COUNSELOR
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FOR YOUR ‘AT HOME’ PATIENT CARE REQUIREMENTS
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DAY/ NIGHT SHIFTS, 24X7 NURSING ATTENDANTS
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MARKETING BOY – 1
FOR A RUNNING HOSPITAL IN THE HEART OF CITY.
CONTACT : 9796837729, 9419226322
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MOB.7889747922
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REQUIRED WELL TRAINED 5 TO 10 YRS EXPERIENCED DRIVER TO DRIVE ALL TYPES OF LMV VEHICLES WITH VALID DRIVING LICENCE. PREFER CHANNI HIMMAT AND SURROUNDING AREAS. WILLING TO RECOLATE LEH/JAMMU WITH FAMILY/WITHOUT FAMILY. SALARY NEGOTIABLE
CONTACT = 9622119983/94191-44415 FROM 3 TO 6 APRIL FROM 11 AM TO 5 PM
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MEVIKK COMPUTER INSTITUTE
& COACHING CENTER
REQUIRED TEACHERS
1ST TO 5TH-GRADUATE (ALL SUBJECTS)
6TH TO 10TH-GRADUATE (ALL SUBJECTS)
FRESHERS CAN ALSO APPLY
CONT : 7006161862, 8713024211
ADD : TIRATH NAGAR, TALAB TILLO,
NEAR LUTHRA PUBLIC SCHOOL.
MAIL RESUME ON :
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COMPUTER TEACHER &
OFFICE HELPER (PEON)
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SALARY: NEGOTIABLE
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DISCO ROAD MORH, JANIPUR, JAMMU.
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JOB JAMMU 100% PLACEMENT
1) SALESMAN, M/F, COUNSELLOR (F) HELPER
2) ACCOUNTANT EXP., M/F, SUPERVISOR, OFFICE INCHARGE.
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4) OFFICE ASSISTANT TELECALLER, MANAGER, TEACHERS.
PH. 9086193986
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1.QC/QA/PRODUCTION (BSC, MSC, CHEMISTRY, B PHARMA)
2. MR (F) (B.SC,M.SC,B PHARMA) 05
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5. SALES & MKT. EXECUTIVES M/F (DIFFERENT SECTORS)
6. ACCOUNTANT/RECEPTIONIST/SUPERVISORS
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CONTACT: MYTRUST PLACEMENT SOLUTIONS
SIDCO CHOWK, BARI BRAHMANA
MOBILE NO: 7051189622, 7006971434, 8716032000
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EXPERIENCED MALE FOR A MANUFACTURING UNIT FOR THE POST OF PRODUCTION MANAGER AT BARI BRAHMANA .
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1. LECTURER IN COMMERCE M.COM + B.ED
2. LECTURER IN ENGLISH M.A ENGLISH+B.ED
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DATE OF INTERVIEW 05-04-2021
TIME : 10 AM TO 1 PM
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CONTACT NO. 9419190547, 7889896780
DIRECTOR
PRAGMATIC INSTITUTE OF EDUCATION (10+2)
KRISHNA NAGAR MIRAN SAHIB
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REQUIRED COOK MALE AND FEMALE IN TRIKUTA NAGAR AREA (URGENT).
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CONTACT FOR INTERVIEW: 3RD APR TO 5TH APR
DR. AMBEDKAR CONVENT SCHOOL
BANTALAB, JAMMU
PH. 7298107471
TIME: 10 AM TO 1 PM