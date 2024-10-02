EMPLOYMENT (02-10-2024)

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REPUTED CA FIRM OF INDIA HAVING A BRANCH OFFICE LOCATED AT CHANNI HIMMAT JAMMU IS HIRING EXPERT AS WELL AS TRAINEES ACCOUNTANTS (FEMALES ONLY). TEAM WILL BE LEAD BY A SENIOR LADY CA. SALARY SHALL BE PAID DEPENDING ON EXPERTISE, NEGOTIABLE.
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