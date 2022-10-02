EMPLOYMENT (02-10-2022)

JOBS@NO REGISTRATION
1.BACKEND/OPERATIONS EXECUTIVES (F)
GRADUATE/PG/MBA HAVING RELEVANT EXP IN SAME
SALARY: 15,000 TO 25,000 +
2. SALES / MARKETING ASSOCIATE’S (M) FOR BANK & IT CO. (JMU,KATHUA, KATRA)
GRADUATE HAVING EXP.
SALARY:18,000 TO 25,000 +PERKS
(ON ROLLS)
FOR OTHER JOBS FOLLOW US ON FB ALSO
DREAM MAKERZ #8713000033
URGENTLY REQUIRED
1) NURSERY TEACHER
2) PRE-PRIMARY AND PRIMARY TEACHER
3) GENERAL LINE TEACHER FOR MIDDLE
AND HIGH CLASSES
4) PEON/HELPER, 5) GUARD
NOTE:- (LOCAL PREFERRED)
CONTACT IMMEDIATELY
ONLY DURING WORKING HOUR 9 AM TO 1 PM
PH.NO. 9419124580, 7006631461, 01912531770
PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC HIGH SCHOOL PALOURA JAMMU.
RETIRED ARMY OFFICIALS REQUIRED AS INSURANCE CONSULTANT FOR J&K, PUNJAB & HP. FIXED SALARY + INCENTIVES. INTERESTED CANDIDATES CAN APPLY @9958754306
MY HEALTH
NURSING CARE SERVICES
CANAL ROAD JAMMU
PH. 999 999 4649, 94192 45554
NURSES MALE/FEMALE
AVAILABLE
FOR DAY OR NIGHT SHIFT
FOR OLD AGE PERSONS
OR PATIENTS
REQUIRED BABY SITTER
AN EXPERIENCED AND EDUCATED BABY SITTER IS REQUIRED FOR A FAMILY IN GREATER KAILASH, JAMMU. SALARY IS NEGOTIABLE.
CONTACT ……9797840165
NAND PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
DOGRA NAGAR, LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
PH. 7006027838, 7889812215
TEACHERS REQUIRED
S. NO. TEACHER VACANCY
1. S ST. TEACHER (M.A/B.A) 02
(FOR TEACHING UPTO 10TH CLASS)
2. MATHS TEACHER (B.SC/MSC) 01
(FOR TEACHING UPTO 10TH CLASS)
3. GATE KEEPER 01
INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY WITH THEIR FULL BIODATA W..E.F 3RD OF OCT TO 8TH OF OCT 22 B/W 9.00 AM TO 12.00 NOON IN SCHOOL OFFICE
URGENTLY REQUIRED
PERSONAL CAR DRIVER
(WITH LIGHT MOTOR VEHICLE DRIVING LICENSE)
SALARY : RS 13000/-
TIMING : 10.00 AM TO 8.00 PM
RUNNER REQUIRED
(FOR OFFICIAL WORKER)
QUALIFICATION : 12TH PASS
SALARY : 13000/-
TIMING : 9.30 AM TO 7.30 PM
LOCATION : PURMANDAL MORH
PREFFERD BY NEAR BARI BRAHMANA & ADJOINING AREA
(TWO WHEELER MUST REQUIRED FOR RUNNER JOB)
CONTACT TIMING : 10.00 AM TO 6.30 PM
CONTACT NO. 70060-69803, 9149830937
REQUIRED
MEDICAL REPRESENTATIVE (MR)
& RUNNER BOY
MUST HAVE MINIMUM ONE YEAR MARKETING EXPERIENCE
ATTRACTIVE SALARY+ INCENTIVE+ INSURANCE
SEND YOUR RESUME ON FOLLOWNG EMAIL: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
CONTACT: 6005417210, 7780881994, 9086260536
JAMMU BASED COMPANY
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL
VIJAYPUR
FEMALE EXPERIENCED TEACHERS FOR KINDERGARTEN
TEACHER- 2 POST
COORDINATOR-1POST WITH THREE YEAR EXPERIENCE IN REPUTED SCHOOL .
APPLY WITH YOUR CV AND ACADEMIC DOCUMENTS ALONG WITH EXPERIENCE CERTIFICATE.
SEND RESUME /CALL AT THIS NUMBER 9796733777, 7889636533
E-MAIL -KIDZEE.RANJEET04@GMAIL.COM
TRANSPORT AVAILABLE FROM KUNJWANI JAMMU
BUSINESS OPPORTUNITY
REQUIRED UNEMPLOYED
PHARMACISTS / GNM, ETC, CANDIDATE WHO CAN INVEST ONE TO TWO LAKH IN ALREADY RUNNING GOVT. MEDICAL STORE, LOCATIONS
1) NEAR BAGH-E-BAHU ROAD
2) VIJAYPUR
CANDIDATE FROM SIMILAR AREA SHALL BE PREFERRED. INTERVIEW TIMING 11.00 TO 3.00 PM (SUNDAY) NEAR GMC, BAKSHI NAGAR, JAMMU
MOB: 9419153854
REQUIRED STAFF
REQUIRED MANAGER WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1 NO.
ACCOUNTANT: 1NO
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY, NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:- 9419189485, 9419193224
REQUIREMENT
MALE HAIR DRESSER
BODY TATTOO ARTIST
NAIL EXTENSION ARTIST
CONTACT : 7051160688, 9596974045
REQUIRED URGENTLY
1. SERVICE ENGINEERS – 4 NO. (MALE)
(COMPUTER HARDWARE AND FOR PRINTERS )
2. SALES EXECUTIVES – 2NO. (DEGREE/DIPLOMA/GRADUATE)
3. RECEPTIONIST – 1 NO.
(COMPUTER KNOWING)
CONTACT : 9419316278
9086060836
FOR AUTHORISED CANON PARTNER
VP SALES & SERVICING
5A/A GANDHI NAGAR , JAMMU
NEAR POLICE STATION
STAFF REQUIRED
FOR DAILY RISING SUN INTERNATIONAL SCHOOL, VIJAYPUR
FEMALE EXPERIENCED TEACHERS FOR KINDERGARDEN
1-YOGA TEACHER
1-PT TEACHER
SEND RESUME AT THIS NUMBER 9906138418( SHORT LISTED CANDIDATE WILL BE INFORMED)
E-MAIL DRSINTERNATIONAL5@GMAIL.COM
TRANSPORT AVAILABLE FROM KUNJWANI JAMMU
URGENTLY REQUIRED
RECEPTIONIST – 1 FEMALE
GRADUATE WITH COMPUTER SKILLS
NURSING ORDERLY – 2 FEMALE
SAFAI KARAMCHARI – 2 FEMALE
PLEASE CONTACT BETWEEN 10 AM TO
1 PM FOR WALK IN INTERVIEW
PH. NO. – 0191 2477775, 0191 2470112
C.N.C NURSING HOME 78/8 TRIKUTA NAGAR , NEAR RAILWAY STATION
REQUIRED
COMPUTER TEACHER
QUALIFICATION : MCA, B.TECH OR A-LEVEL
CONTACT :
EDES/DOEACC
CANAL ROAD
9419200507
WALK IN INTERVIEW
ON 3, 4, 5TH OF OCTOBER
REQUIRED EXPERIENCED
TELECALLER 5 FEMALE
MARKETING EXECUTIVE
10 MALE / FEMALE
QUALIFICATION GRADUATE SALARY NEGOTIABLE
NORTH QUEST TECHNOLOGY PVT. LTD
126A GANDHI NAGAR JAMMU
9149810167
REQUIRED
OFFICE BOY/GIRL FOR OFFICE PURPOSE HAVING FULL COMPUTER KNOWLEDGE. PREFERENCE WILL BE GIVEN TO HAVING CYBER CAFE EXPERIENCE & ADJUST AREA.
SALE BOY REQUIRED ON SALARY/SALE COMMISSION BASIS HAVING TWO WHEELER & VALID DRIVING LICENSE.
M/S SHIVANASH TRADERS
NEAR DREAMLAND PLOTS GREATER KAILASH
MOB.: 9797876787, 7006171432
REQUIRED
FULL TIME COMPUTERISED ACCOUNTS KNOWING – MALE
MIN. EXP. 2 YEARS MUST, HANDSOME SALARY
EXPERTISE OF WORKING IN SMARTTAX SOFTWARE OF TAXES OF APPLICANT IS PREFERRED.
MAIL YOUR RESUME ALONGWITH PHOTO TO:
VIKASCHOPRAADV105@GMAIL.COM
OR
CONTACT: VIKAS CHOPRA TAX ADV. 105/5, TRIKUTA NAGAR, JAMMU
(M): 9419128160, 7780861863, 8492028160
REQUIRE TEACHER’S
FOR PLAYWAY SCHOOL
HAVING EXPERIENCE
AT KUNJWANI OPP VISHAL MEGA MART
SEND UR RESUME
OR CALL 7006654631
VACANCY
REQUIRED A LIBRARIAN AT LIBRARY.
ALL THE INTERESTED FEMALE CANDIDATES MAY CONTACT ON THIS NUMBER 6005740539.
ADDRESS : TOPPERS READING ZONE
H.NO. 659, OPP. J&K BANK GOLE PULI, TALAB TILLO, JAMMU.
WANTED FEMALE SECURITY GUARD
REQUIRED FEMALE SECURITY GUARD WELL QUALIFIED WITH WORKING KNOWLEDGE OF COMPUTERS TO BE PLACED IN GOVERNMENT OFFICE ON CONTRACTURAL BASIS AT JAMMU.
SALARY RS THIRTY THOUSAND APPROX PER MONTH WITH EPF FACILITY.
CONTACT MOB.: 7889412649
FOR INTERVIEW
REQUIRED TUTOR
FOR 8TH CLASS STUDENT CBSE
ALL SUBJECTS FOR 2 HOURS/ DAILY BASIS
MALE TEACHER REQUIRED AT NARWAL JAMMU
CONTACT NO. 8713000403/7006611465
MIDASZTOUCH
HIRING
SALES
EXECUTIVE
MALE/FEMALE
MIDASZTOUCH, 78 D/C, GREEN BELT PARK, GANDHI NAGAR, JAMMU, 180004
CONTACT NO.: 7006175517
URGENTLY REQUIRED
1. TRAINER IN HOSPITALITY MGT – 1
2. TRAINER IN FOOD PRODUCTION – 1
3. MANAGER – 1
CONTACT- 0191-2459110, 9419182804, 9419181745
AMAZON INSTITUTE OF H MGT & APPLIED NUTRITION
WANTED STAFF
CAR WASH BOY. 3 NO
CAR CLEAN BOY. 3 NO
DRIVER/HELPER. 2 NO
PEON CUM HELPER. 2 NO
COOK & HELPER 2 NO
(SALARY 8000/- TO 15000/-)
FREE ACCOMMODATION AVAILABLE
FRESHER CAN ALSO APPLY
GOLE MARKET, GANDHI NAGAR, JAMMU
7006001330, 9419183042