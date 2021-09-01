EMPLOYMENT (01-09-2021)

URGENTLY REQUIRED
* TEACHERS FOR HOME TUITION
CLASS 11TH STUDENT STATE BOARD (BOY)
SUB: PHYSICS, MATHS & CHEMISTRY (M&F)
* TEACHERS FOR SAINIK SCHOOL PREPARATION FOR CLASS 5TH STUDENT (GIRL) (ONLY FEMALE)
TEACHERS SHOULD BE FROM NON-MED. STREAM & HAVING EXPERIENCED.
C&W – 9906837193
LOCATION : DIGIANA & NANAK NAGAR
VACANCY
AUTOCAD REQUIRED
ARCHITECT – 6 MO – 2 YEAR
DRAFTSMAN 2 YEAR- 6 YEAR
CIVIL ENGINEER & 3D VISUALIZER
CAN ALSO APPLY
CALL ON : 7006060415
SALARY 60,000 – 240000 PER ANNUM
REQUIRED
DELIVERY BOYS WITH OWN CONVEYANCE
SALARY : RS 7500-10,000
PART TIME JOB ALSO AVAILABLE
CONTACT : 7006180373
44, A-2, SOUTH BLOCK,
BAHU PLAZA,
JAMMU
START SMALL BUSINESS
AT HOME
& EARN 30,000 TO 50,000 PM
CONT. 8899157800
REQUIRED
TELECALLER FOR OFFICE
ADD. DOGRA HALL JAMMU
NEAR NARSINGH MANDIR
REQUIRED
CHEF REQUIRED AT INDIE CHAPPO RESTAURANT, NANAK NAGAR, SPECIALIZED IN MOMO MAKING.
SALARY WILL BE DISCUSSED AT THE TIME OF INTERVIEW.
CONTACT AT 7006894504, 7006380556, 7006171731
Editorial
Remove discrepancies in Jammu Master Plan
Attendance of employees