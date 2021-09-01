EMPLOYMENT (01-09-2021)

By
Daily Excelsior
-

URGENTLY REQUIRED
* TEACHERS FOR HOME TUITION
CLASS 11TH STUDENT STATE BOARD (BOY)
SUB: PHYSICS, MATHS & CHEMISTRY (M&F)
* TEACHERS FOR SAINIK SCHOOL PREPARATION FOR CLASS 5TH STUDENT (GIRL) (ONLY FEMALE)
TEACHERS SHOULD BE FROM NON-MED. STREAM & HAVING EXPERIENCED.
C&W – 9906837193
LOCATION : DIGIANA & NANAK NAGAR

VACANCY
AUTOCAD REQUIRED
ARCHITECT – 6 MO – 2 YEAR
DRAFTSMAN 2 YEAR- 6 YEAR
CIVIL ENGINEER & 3D VISUALIZER
CAN ALSO APPLY
CALL ON : 7006060415
SALARY 60,000 – 240000 PER ANNUM

REQUIRED
DELIVERY BOYS WITH OWN CONVEYANCE
SALARY : RS 7500-10,000
PART TIME JOB ALSO AVAILABLE
CONTACT : 7006180373
44, A-2, SOUTH BLOCK,
BAHU PLAZA,
JAMMU

START SMALL BUSINESS
AT HOME
& EARN 30,000 TO 50,000 PM
CONT. 8899157800
REQUIRED
TELECALLER FOR OFFICE
ADD. DOGRA HALL JAMMU
NEAR NARSINGH MANDIR

REQUIRED
CHEF REQUIRED AT INDIE CHAPPO RESTAURANT, NANAK NAGAR, SPECIALIZED IN MOMO MAKING.
SALARY WILL BE DISCUSSED AT THE TIME OF INTERVIEW.
CONTACT AT 7006894504, 7006380556, 7006171731

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR