EMPLOYMENT (01-08-2022)

URGENTLY REQUIRED
1. OFFICE STAFF M/F. FRESHER & EXPERIENCE
2. COMPUTER OPERATOR. ACCOUNTANT. ASSISTANT.
3. BILLING INCHARGE. TELLYCALLER. RECEPTIONIST.
4. CLERK. SALESMAN. FLOOR EXECUTIVE. HELPER.
5. SECURITY GUARD. PACKING BOYS. DRIVER. DELIVERY BOYS.
6. SUPERVISOR. STORE INCHARGE. HR COUNCELLOR.
INTERVIEW MONDAY TO WEDNESDAY
CALL 9086193986
100% PLACEMENT
VACANCY
EXPERIENCED SALES EXECUTIVE
FOR UDHAMPUR DISTT FOR A REPUTED CATTLE FEED INDUSTRY
SALARY AS PER EXPERIENCE AND COMPETENCE
SEND YOUR RESUME ON EMAIL
CONTACT:- 9086099194 – 7889741807
KASHMIRFEEDINDUSTRIES@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
I. HR MANAGAR – (EXP/FRESHER).
II. ADMIN MANAGER – (EXP ONLY FEMALE).
III. STORE KEEPER – (EXP/ FRESHER).
IV. QUALITY CONTROLLER – (EXP)
V. ACCESSORY MANAGER – (EXP)
VI JR. / SR. APPLICATION DEVELOPER – (EXP)
VII. ACCOUNT’S MANAGER – (EXP/FRESHER)
VIII. COUNSELLOR/ DRIVER – (14K – 20K)
CONTACT
BRAVE SECURITY/PLACEMENT SERVICE
ADDRESS: 669 SECTOR-C, SAINIK COLONY JAMMU
MOBILE: 9796733175, 9682601135
EMAIL: BSBRAVESEC@GMAIL.COM
“HOLIDAY DESTINATION EXPERTS”
JOB OPPORTUNITIES
1. OFFICE ASSISTANT= NO. 5 (F) GRADUATE WITH EXP.
2. TOUR OPERATOR = NO.7 (M/F) RELEVANT EXP.
3. HR ASSISTANT= NO. 5 (M/F)RELEVANT EXPERIENCE
4. FRONT DESK EXECUTIVE/TELECALLER = NO. 5 (F) EXP.
5. MARKETING EXECUTIVE = NO. 19 (M/F) MIN. 12TH
VENUE: F-8C, 1ST FLOOR, TRIKUTA SHOPPING COMPLEX, B C ROAD, JAMMU
CONTACT NO/WHATSAPP NO:
8493094333, 9797323565
REQUIRED
A WELL QUALIFIED, TRAINED AND EXPERIENCED TEACHER IS REQUIRED FOR THE POST OF NURSERY TEACHER & HELPER TEACHER. INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT THE SCHOOL CO-ORDINATOR ON THIS MOB NO. 9419234965 OR DROP THEIR RESUME AT THE SCHOOL OFFICE.
ADDRESS : NIGHTINGALE PRE SCHOOL
OPP. PUNJAB & SINDH BANK
NEAR NAVYUG NURSING HOME
REHARI CHUNGI JAMMU
NOTE : SALARY AS PER EXPERIENCE & EFFICIENCY
REQUIRED
EDUCATION FACILITATORS @ RS. 10,000/- PER MONTH FOR JAMMU, RAMBAN & POONCH DISTRICTS. 12TH/GRADUATE/B.TECH CAN APPLY.
WALK IN FOR INTERVIEW ON 03.08.2022 AT 10.30 AM WITH DOCUMENTS & TWO PHOTOS AT
NATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION,
1ST FLOOR RAM JANKI ENCLAVE, UDHEYWALA, JAMMU,
CALL: 9149472155, WHATSAPP: 8491070082
VISIT: WWW.NDF.NET.IN
REQUIRED
COOK
LOCATION- NANAK NAGAR
CONTACT :
9419183768
REQUIRED
FOR HOME PATIENT CARE
ATTENDANTS
MALE/FEMALE
DAY/NIGHT/24 HRS SHIFT
SKILLED/SEMI SKILLED
QUALIFICATION : 10TH/10+2
CONTACT 8715866444
WALK IN INTERVIEW
10 AM TO 12 NOON
2/8/22 TO 8/8/22
MEDIVISTA HEALTH CARE
5, RED CROSS BHAWAN KACHI CHHAWNI JAMMU