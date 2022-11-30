EMPLOYMENT (30-11-2022)

FEMALE HELPER REQUIRED
“ONE FEMALE HELPER REQUIRED FOR GROUND AND FIRST FLOOR HOME IN GOLE PULI TALAB TILLO JAMMU”
1. SHE SHOULD DO ALL THE WORKS OF HOME EXCEPT COOKING.
2. SHE SHOULD HAVE GOOD MANNERS
3. SALARY WILL BE GOOD.
CALL AT 9419203350
SHANGRILLA PUBLIC SCHOOL
SARWAL, JAMMU PH : 2572170, 2571802
E-MAIL: SHANGRILLAJMU@GMAIL.COM
TEACHERS REQUIRED
FOR MIDDLE CLASSES :
SUBJECT : ENGLISH LANGUAGE
QUALIFICATION : GRADUATION
WALK IN INTERVIEWS
09:00 AM TO 01.00 PM
REQUIRED
REQUIRED EXPERIENCE STAFF IN
ADVOCATE OFFICE
1. TALLY OPERATOR
ADDRESS : H NO. 36/1-A
BEHIND HOTEL RITZ MANOR,
CHANNI HIMMAT JAMMU
CONTACT : 6006118511, 9419186392
REQUIRED
KHAJURIA TRADERS TMT MART RECRUITMENT 2022
NAME OF POST : SALES TEAM LEADER
PREFERABLY : MBA
MIN. EXPERIENCE : 5 YEARS
PACKAGE 3L/ANNUM + INCENTIVE
CONTACT : 9541940138
EMAIL : BAHADURJI1979@GMAIL.COM
WANTED
1. DRIVER FOR CAR 1 NOS LOCATION (PATNITOP)
2. BOY FOR DOMESTIC HELP 1 NOS (PATNITOP)
CONTACT NO.
9596840635
REQUIREMENT
REQUIREMENT OF COUNTER BOYS FOR BELGIAN WAFFLE AT JAMMU AND PATHANKOT
CONTACT 7051394926
EMAIL JPBELGIANMANGER@GMAIL.COM
DRIVER REQUIRED
DRIVER REQUIRED FOR INNOVA SCORPIO XUV 500 WITH VALID LICENSE.
MOBILE NO:
9622722000, 9419235075
VACANCY
REQD CIVIL ENGINEER
ARCHITECT, ARCHITECTURE DRAUGHTSMAN WITH GOOD KNOWLEDGE OF AUTOCAD.
SALARY: 8 K – 12 K
EDS ARCHITECTS, JANIPUR
PH NO: 6005410030
DRIVER NEEDED
DRIVER NEEDED FOR LIGHT GOODS CARRYING VEHICLE (TATA AUTO).
DRIVING LICENCE MUST.
GRADUATE PREFERRED, SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT: 9796239294, 9915756026
LEARN ‘N’ EARN
JOIN THE BIGGEST MNC AS PART TIME/ FULL TIME AND EARN HANDSOME INCOME WITH CAREER GROWTH
AND RECOGNITION.
QUALIFICATION – 12 TH PASSED.
RETD PERSON, HOUSEWIVES,
EX-SERVICEMEN, STUDENTS CAN APPLY.
CONTACT 10 AM TO 6 PM.
MOBILE NO: 9419222643.
(WHATSAPP ALSO).
BUSINESS OPPORTUNTIY
A FASTEST GROWING ISO 9001-2015 CERTIFIED COMPANY WITH 350 PRODUCTS IN DIRECT SELLING REQUIRES:-
– TEHSIL DISTRIBUTORS
– FRANCHISEES
-SALE EXECUTIVE – 10 NOS
IN UNREPRESENTED AREAS AKHNOOR, R S PURA, VIJAYPUR, KATRA, REASI, POONCH, RAMBAN.
SPACE REQURIED – 200-250 SQFT
MINIMUM INVESTMENT
INTERESTED PARTIES MAY CONTACT
WHATSAPP AT 9469012072 OR
EMAIL US AT JBSDAYUSH@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
8TH 10TH 12TH & GRADUATE
CAN ALSO APPLY
1. STORE SUPERVISOR, ACCOUNTANT FEMALE/MALE
2. HR COORDINATOR, OFFICE ASSISTANT.BANK SALES EXECUTIVE.
3. STORE KEEPER. MANAGER.TELLY CALLER
4. RECEPTIONIST, SALES. ASSOCIATE DRIVER, HELPER
5. HOSPITALITY STAFF.ROOM BOYS WAITERS.BELL BOYS COOK.ETC
INTERVIEW DATE 29 NOV TO 30 NOV
CONTACT NO. 9086193986
HURRY UP
WANTED
IN JAMMU
1.COOK
2.HOUSEMAID
CALL 8492911156
REQUIRED
REQUIRED FACULTY FOR AN INSTITUTE FOR COMPETITIVE EXAMS IN MAIN CITY JAMMU:-
SUBJECTS:- QUANT, REASONING, ENGLISH, GA/GS.
GOOD COMMAND OVER SUBJECTS WILL BE PREFERRED.
EMAIL YOUR CREDENTIALS AT:-
COMPETITIVEHUB007@GMAIL.COM
REQUIRED
IMMEDIATELY
M.TECH / MCA
3 YEARS/ 5 YEARS EXP
ACCOUNTS WITH
ONE YEAR EXP
HR WITH ONE YEAR EXP
WHAT’S APP :- 9419116013