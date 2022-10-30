EMPLOYMENT (30-10-2022)

REQUIRED
EXPERIENCED
VIDEO EDITOR
FOR REPUTED
NEWS CHANNEL
SEND RESUME
AT EXCELSIOR65@GMAIL.COM
REQUIRED
ACCOUNTANT (FULL TIME) FEMALE OR MALE. THE APPLICANT MUST HAVE GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MUST BE EXPERIENCED FOR BUSY SOFTWARE.
INTERESTED CANDIDATE CAN CONTACT ME
M/S SHREE GANESH AGENCIES
OPP. PETROL PUMP CHATHA ROAD, KARAN BAGH, JAMMU
BUSINESS EDIBLE OIL SUPPLY FOR ALL J&K
8082128944, 9419201944
REQUIRED
1. TELECALLER: FEMALE FRESHER GRADUATE
2. BILLING/EXECUTIVE: MALE
FRESHER EXPERIENCED GRADUATE
3. RECEPTIONIST : FEMALE EXPERIENCED
(GRADUATE WITH KNOWLEDGE OF COMPUTERS)
WALK IN INTERVIEW ON 31ST OCT. TO 2ND NOV. 2022 FROM (12 NOON TO 2 PM)
NSF-BAJAJ
(AUTHORIZED DEALER: BAJAJ AUTO LTD.)
SATWARI, JAMMU
9149982684
VACANCY
REQUIRED
1. SALES EXECUTIVES (MALE) (MIN GRADUATE / EXPERIENCE IN MARKETING)
2. WORKSHOP SERVICE EXECUTIVES (MALE) (HAVING EXPERIENCE IN SERVICE)
3. TELLY CALLER (FEMALE)
CONTACT : ROYAL ENFIELD,
NEW PLOT, JAMMU
# 9419352123, 7006532662
SALES@RELIANCEMOTORSJAMMU.COM
JOB
1. DRIVER FOR HYUNDAI ACCENT CAR AT NEW PLOT (SARWAL) JAMMU
SALARY : 10,000-12,000
2. M/F FOR CLOTHES PRESSING/STEAM IRONING AT NEW PLOT (SARWAL)
SALARY : NEGOTIABLE
WALK IN FOR INTERVIEW ON MONDAY 31-10-22 AT 11 AM SHARP AT THE SWISS LAUNDRY SHOP BEHIND SWARN THEATRE GOLE MARKET ADJOINING BAKERS RUSK COFFEE HOUSE & KARIZMA SALON GANDHI NAGAR JAMMU
M NO. 90555-22211
REQUIRED
EXPERIENCED MAID/ NANNY REQUIRED FOR A 2 YEAR OLD BABY BOY, SALARY NEGOTIABLE, CONTACT 9419286566
KIDZEE
KUNJWANI
REQUIRES
CO-ORDINATOR (02)
TEACHER & CO-TEACHERS, FRESHER’S CAN ALSO APPLY. PLEASE WHATSAPP YOUR’S RESUME @ 9796272581 INTERVIEW ON MONDAY
KIDZEE KUNJWANI OPP. VISHAL MEGA MART
7006241711, 7780973414
JOB
ONE FEMALE CANDIDATE REQUIRE FOR WORK IN GOVT MEDICAL STORE IN GOVT HOSPITAL VIJAYPUR
QUALIFICATION : GNM/MED ASST. /ANM/ GRADUATE / 12TH
(FRESHER/HOUSEWIFE) CAN ALSO APPLY. CANDIDATE SHOULD BE FROM VIJAYPUR & ITS ADJOINING AREAS.
INTERVIEW : 1.00 PM TO 3.30 PM (SUNDAY) AT PMBJK GOVT EMERGENCY HOSPITAL VIJAYPUR
MOB : 9419153854
RAJA PUBLIC HIGH SCHOOL
BANTALAB JAMMU
PH. 7006473690
REQUIRED TEACHER
1. HINDI TEACHER – 02 NO.
FOR HIGHER CLASSES
2. SCIENCE TEACHER- 01 NO.
PRINCIPAL
PH. 9419153707
PH. 9419200043
STAFF REQUIRED
TRAINED/SKILLED NURSES
MALE AND FEMALE
FOR ELDERLY CARE
HOME NURSING CARE
NEW BORN BABY CARE
FOR DAY/NIGHT SHIFT
MY HEALTH
NURSING CARE SERVICES
CANAL ROAD, JAMMU
9999994649, 9419245554
EVERGREEN HR. SEC. SCHOOL.
LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
(M) 94191-36225, 9596658993
TEACHERS REQUIRED
FOR TEACHING UPTO CLASS 8TH = 2 TRS
COME WITH PHOTO COPIES OF DOCUMENTS FOR INTERVIEW ON 31-10-2022 OR 1-11-2022 FROM 8.30 AM TO 2 PM
CRESCENT PUBLIC SCHOOL
DISCO ROAD JANIPUR, JAMMU
EMAIL:-
INFOCRESCENTPUBLICSCHOOL@GMAIL.COM
CONTACT NO. 0191-2535337/0191-4019424
WALK-IN-INTERVIEW
COMPUTER TEACHER BCA/MCA
NTT RELEVANT DEGREE
PTI TEACHER (MALE) RELEVANT DEGREE
VISIT THE SCHOOL OFFICE ON ALL WORKING DAYS FROM 9 AM TO-1 PM WITH YOUR RESUME AND TWO COLOURED PHOTOS
REQUIRED
A MALE COMPUTER OPERATOR HAVING KNOWLEDGE OF INTERNET, ONLINE-OFFLINE, DESIGNING, PRINTING, DTP PROFESSIONAL ETC.
INTERESTING MAY
CONTACT BETWEEN
10.00 AM TO 4.00 PM
MR. VIKAS & ABHI GUPTA
7006736241, 9469058557
URGENTLY REQUIRED
URGENTLY REQUIRED FEMALE TELLECALLER.
FIXED SALARY + INCENTIVES
SALARY – 8000-25000
CONTACT NO: 7780839908, 9055552222
SAT GURU NANAK MISSION
FREE TUITION CENTER
REQUIRED TEACHER
FOR CLASS 11TH & 12TH
COMMERCE & ECONOMICS
AT REHARI CHUNGI MAIN ROAD OPPOSITE
GURUDWARA SAHIB.
CONTACT : 9796201010
REQUIRED TEACHER (FEMALE ONLY)
KIDZEE PLAY WAY SCHOOL
H.NO 271, SECTOR 2 CHANNI HIMMAT ON URGENT BASIS
TIMING (9AM TO 3PM)
MONDAY TO SATURDAY
CONTACT : 7006456174
LANDLINE :01912467502
REQUIRED
SALES EXECUTIVE FOR MEDICINES
(CIPLA PRODUCTS): (3 NOS.)
ONLY EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED
SEND YOUR RESUME ON FOLLOWING EMAIL
CONTACT: 6005417210, 9541652188, 0191-4070090
EMAIL: SWARANSHPHARMACEUTICALS@GMAIL.COM
URGENT REQUIRED
BIO-MEDICAL ENGINEER
CANDIDATE SHOULD BE DIPLOMA IN ELECTRONICS/INSTRUMENTATION/COMPUTER/BIO-MEDICAL ENGINEERING
ACCOUNTANT
CANDIDATE SHOULD HAVE 1-2 YEARS EXPERIENCE IN ACCOUNTS
SEND YOUR RESUME/BIO-DATA WITHIN 4-5 DAYS THROUGH FOLLOWING E-MAIL OR WHATSAPP NUMBERS:
EMAIL: JAMMUOFFICE@YAHOO.CO.IN
WHATSAPP : 9622392658, 8803174143
WE ARE HIRING NOW !
OPEN POSITIONS
IELTS TRAINER
PTE TRAINER
APPLY NOW !
SEND YOUR RESUME TO
SPILJMU28@GMAIL.COM
CONTACT : + 917051144428
+ 919796035818
URGENTLY REQUIRED CIVIL ENGINEERS
LOCATION : JAMMU
EXP. : 5 YRS MIN
SALARY : NEGOTIABLE
QUAL : DIP. / B.TECH CIVIL
CANDIDATE SHOULD HAVE EXP. OF CONSTRUCTION LINE. STRUCTURE /HIGHWAY/ BUILDING/ BRIDGE/ *BILLING* ENGINEERS
EMAIL ID: HIREON56@GMAIL.COM
CONTACT 9419236356
JOB JOB JOB
IN JAMMU FOR BOYS & GIRLS
INCOME:- 7000 TO 25000 (HOSTEL FREE)
QUALIFICATION:- 8TH, 10TH, 12TH, GRADUATE & ABOVE
APPLY:- IN 3 DAYS
FOR MORE DETAILS, CONTACT GANDHI NAGAR, JAMMU
7006486152
NOTE:- EVERY DISTRICT – 15 VACANCIES
REQUIREMENT
SALES MAN
FOR SHOP = 2 NOS
1- DRIVER
WHATSAPP RESUME
AT
94191-40048
REQUIRED SUPERVISOR
NEED AN EXPERIENCED /RETIRED WORKS SUPERVISOR FOR CIVIL AND ELECTRICAL WORKS
INTERESTED APPLICANTS MAY ATTEND THE OFFICE ON MONDAY 31ST OCTOBER FROM 12 PM TO 5PM
HALL NO 212 B2 SOUTH BLOCK
BAHU PLAZA 7298554435
JOB JOB JOB
A GOVT REGISTERED HEALTH COMPANY IS LOOKING FOR YOUNG AND ENERGETIC STAFF FRESHERS AND EXPERIENCED FOR DIFFERENT POSTS IN JAMMU AND KASHMIR UT.
QUALIFICATION: 10TH, 12TH AND ABOVE.
POSTS: MANAGERS, ASSTT MANAGER, FRONT OFFICE.
STAFF BDM & ASM ETC.
SALARY: 14600 TO 22400/- PER MONTH (AS PER CO RULES).
MAX LIFE CARE CENTRE
M.L.C.C
824-A, LAST MORH GANDHI NAGAR, JAMMU
NEAR VIP BAGS SHOWROOM OPPOSITE .
CONTACT NO: 9906029039, 9796256081
FREE ACCOMODATION
BOYS AND GIRLS
WANTED SALES GIRLS
FOR JEWELLERY SHOWROOM AT JAMMU CITY. CANDIDATES MUST HAVE IMPRESSIVE PERSONALITY, GOOD COMMUNICATION SKILLS. WITH EXPERIENCE WILL BE PREFERRED. WHATSAPP CV ON 9906081988
CALL FOR APPOINTMENT
9419193770
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PERSON – 2 NO’S
MOBILE – 7889893254
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SOCIAL MEDIA
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QUALIFICATION: BCA
KINDLY MAIL YOUR RESUME WITH REQUIRED EMAIL SUBJECT LINE TO
RAHULDOGRA@DAILYEXCELSIOR.COM
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QUAL: GRADUATION
KINDLY MAIL YOUR RESUME WITH REQUIRED EMAIL SUBJECT LINE TO
RAHULDOGRA@DAILYEXCELSIOR.COM
REQUIRED
REQUIRED A GIRL OR BOY STAFF COMPUTER OPERATOR WELL IN BUSY SOFTWARE FOR BILLING
PLACEMENT SERVICE EXCUSE
BEAUTIEE AND FANTASYY
CONTACT: 7780888783
10 AM TO 6 PM
REQUIRED
1. GNM/PHARMACISTS 8000/-
(FOR PURKHOO)
2. ANM
(FOR SAMBA DISTT.) 9000/-
(GNM/MULTI PURPOSE MALE)
APPLY WITH COMPLETE BIO DATA WALK IN INTERVIEW ON 1ST NOV. 2022
JKSPYM CENTER
VILL: PURKHOO, POST DUMANA
AKHNOOR ROAD, JAMMU.
PH: 9596750390, 9906388111
REQUIRED
1. SECURITY GUARD
2. HELPER FOR HOSTEL PURPOSE
AREA : BARNAI BANTALAB
CONTACT :
7006783546
REQUIRED
HOME TUTOR
FOR SPEAKING/WRITING ENGLISH FOR 6TH CLASS STUDENT
AT SAINIK COLONY, JAMMU.
MOB. 7006441048