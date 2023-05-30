EMPLOYMENT (30-05-2023)

REQUIRED IMMEDIATELY
REQUIRES SALES EXECUTIVE FOR SWITCHES, LIGHTING, ACCESSORIES COMPANY
AREA- JAMMU PROVINCE
SALARY-NEGOTIABLE
CONTACT: 7889891104
NITYA LABORATORIES
1. CHEMIST: 1 NOS, EXP. 0-2 YEARS
QUALIFICATION: B.SC/M.SC IN CHEMISTRY
43, SECTOR-1A, EXT. BHALLA ENCLAVE, CHANNI HIMMAT, JAMMU-180015, J&K, INDIA.
MOBILE NO: +91-8492928179, +91-9873924093
EMAIL: RAVINDER.MITTAL@NITYALAB.COM
JOB ALERT
OPENING FOR CANDIDATES HAVING NECESSARY KNOWLEDGE IN E-PROCUREMENT, TENDER SUBMISSION AND PROCESSING, HANDLING G&M, PROFICIENT IN MS-OFFICE, VERBAL & WRITTEN COMMUNICATION AND EMAIL DRAFTING
CALL :- 7006014495, 9419140496
TIMINGS:- 9:00 AM TO 7:00 PM
SALARY AS PER SKILLS & EXPERIENCE
BAL BHARTI PUBLIC SCHOOL
(A UNIT OF BALGRAN-A CHARITABLE TRUST)
CHANNI RAMA, JAMMU
NURSERY TRAINED TEACHER AND MAID-CUM-HELPER REQUIRED
VACANCY: ONE EACH,
SALARY: NEGOTIABLE
WALK IN INTERVIEW ON MAY 30, 2023
AT 12 NOON IN THE OFFICE OF
PRINCIPAL, CONTACT NO.
8899230568, 9906109606
REQUIRED
(ANM & GNM)
FEMALE CANDIDATE
NURSING STAFF
CONTACT NO. 8587962237
URGENTLY REQUIRED
SALARY
EX SERVICEMAN 20 16 TO 20K
ANM 20 15 TO 30K
GNM 20 15 TO 30K
BDS 15 25 TO 50K
SUPERVISOR 25 20 TO 50K
CONTACT HR- 9906268289
RANI TALAB DIGIANA JAMMU
NEAR GRAMEEN BANK
INTERVIEW 31/05/2023 AND IST JUNE 2023
WANTED
FOLLOWING STAFF ARE REQUIRED FOR OKAYA EV SCOOTERS :
ASSTT SALES MANAGER 1, SALES MEN 2,
SALES GIRL 2, MECHANIC 1.
CONTACT MANAGER ALONG WITH BIG-DATA
MOB 7006119152, 0191-4001032
NEAR PILLAR NO. 17, JAMMU-AKHNOOR ROAD, JAMMU
REQUIRED
SALES EXECUTIVE- RATTAN TEXTILES.
JOIN US, A LEADING MANUFACTURER. SEEKING SALES-DRIVEN INDIVIDUALS. GENERATE LEADS AND SECURE DEALS.
SALES EXP IN TEXTILES PREFERRED. COMPETITIVE SALARY.
CALL +91 99156 56026.
REQURIED HOME TUTOR
REQUIRED EXPERIENCED FEMALE HOME TUTOR OF CLASS 7TH ( CBSE). QUALIFICATION: MSC BIOLOGY OR MATHS. TEACHER SHOULD BE SPEAK ENGLISH FLUENTLY AND PREFERENCE WILL BE GIVEN WHO AT PRESENT TEACHES IN CBSE SCHOOL.
CONTACT: 9797374757
LOCATION: NITCO LANE (TALAB TILLO)
REQUIRED
(ANM & GNM)
FEMALE CANDIDATE
NURSING STAFF
CONTACT NO. 8587962237
URGENTLY REQUIRED
SALARY
EX SERVICEMAN 20 16 TO 20K
ANM 20 15 TO 30K
GNM 20 15 TO 30K
BDS 15 25 TO 50K
SUPERVISOR 25 20 TO 50K
CONTACT HR- 9906268289
RANI TALAB DIGIANA JAMMU
NEAR GRAMEEN BANK
INTERVIEW 31/05/2023 AND IST JUNE 2023
INDUSTRIAL REQUIREMENT
1. HR MANAGER MALE, STORE INCHARGE, PRODUCTION SUPERVISOR, RUNNER CUM DRIVER, ASM
2. ACCOUNTANT M/F EXP, SUPERVISOR, COUNSELLOR COMPUTER OPRT, ELECTRICIAN FOR POWER PROJECT, FEILD SUPERVISOR
3. B.SC, MSC, QA, QC, TELLY CALLER, CRM, OFFICE COORIDAITOR
4. SECURITY GUARD M/F, PEON, DRIVER FOR TRALLA, OFFICE GIRL
ADDRESS :- NMS SIDCO CHOWK BARI BRAHMNA
CONTACT NO:- 7298663220,9796260300
EMAIL.NMSJK2050@GMAIL.COM