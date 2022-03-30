EMPLOYMENT (30-03-2022)

JOB OPPORTUNITY WITH
TEK INFOTREE PVT. LTD (MNC)
GRADUATE WITH FLUENCY IN ENGLISH
NIGHT SHIFT
FORWARD CV:
KAPIL.S@INFOTREESERVICE.COM
AND REACH OUT ON +91-9103029747
ADDRESS:- A-300, SEC-7 CHANNI HIMMAT NEAR AMBIKA SUPER STORE
HOTEL CLARKS INN EXPRESS
BARI BRAHAMANA-JAMMU
REQUIREMENT FOR THE STAFF:-
1. BAR CAPTAIN
2. INDIAN CHEF AND TANDOORI CHEF
3. MARKETING EXECUTIVE
CONTACT NOS.
HR. 9103012991
G.M 9149759044
APPLICATION ALONG WITH RESUME/CV
SHOULD BE SUBMITTED ONLINE
MO.JAMMU@CLARKSINN.IN
HR.JAMMU@CLARKSINN.IN
MAY FAIR INTERNATIONAL SCHOOL
13, SEC B1 LAXMIPURAM CHINORE BANTALAB JAMMU
PH. NO. 9622333664
STAFF REQUIRED
1 . PGT (ENGLISH/ PHYSICS/ CHEMISTRY/ POLSCI/EDU/ ECO /BIOLOGY/HISTORY) 1 POST EACH
2. TGT WITH B.ED (MED/NON MED/ARTS) 1 POST EACH
3. PRT WITH B.ED 1 POST EACH
CANDIDATES WITH SUITABLE EXPERIENCE CAN SEND THERE RESUME ON WHATSAPP 9622333664
REQUIRED STAFF
REQUIRED FULL TIME COMPUTER OPERATOR WITH ACCOUNTS KNOWLEDGE & WELLVERSED IN EXCEL, HAVING GOOD SPEED WITH MINIMUM 2 YEAR’S EXPERIENCES CONTACT WITH RESUME ON ANY WEEK DAY AFTER 4PM – 1 NO.
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY, NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW 4 – 5PM
CONTACT AT:- 9419193224 , 9419189485
URGENTLY REQUIRED
REQUIRED AN EXPERIENCED MALE/FEMALE LABORATORY TECHNICIAN FOR A DIAGNOSTIC CENTRE AT SHASTRI NAGAR, JAMMU. INTERESTED MAY CONTACT AT 7889445985.
REQUIRED STAFF
REQUIRED SALES ENGINEER FOR SALE OF MEDICAL EQUIPMENT EXPERIENCE KASHMIRI SPEAKING CANDIDATES SHALL BE PREFERRED.
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY,
NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW 4 – 5PM
CONTACT AT:-
9419193224, 9419189485
REQUIRED
A EMPLOYEE REQUIRED FOR SHOP IN JAIN BAZAR TIMING 10.15 AM TO 7.45 PM
CONT. PH. 9149567292
R. N TAGORE HR. SEC. SCHOOL
(SEC-8, NANAK NAGAR, JAMMU)
REQUIRES
CO-ORDINATOR/INCHARGE
FOR
PRE PRIMARY CLASSES
(SHOULD HAVE MINIMUM 5-YEARS OF TEACHING
(EXPERIENCE IN REPUTED SCHOOLS)
COME ALONG WITH YOUR RESUME
CALL AT 9796046468, 7006506673, 0191-3554429
REQUIRED TEACHERS
1) FOR TEACHING OF SOCIAL SCIENCE UPTO CLASS 10TH
2) B.SC B.ED (NON-MEDICAL)
3) KINDERGARTEN TEACHER
4) FOR THE POST OF INCHARGE
CONTACT OFFICE AT
NEW ERA ENVIRONMENTAL HIGH SCHOOL
CIRCULAR ROAD/JULLAHKHA MOHALLA JAMMU
MOB : 9419263533
STAFF REQUIRED
“ FOR HOME PATIENT CARE’’
1. PATIENT CARE NURSES (M/F)
(ANM, GNM, MMPHW, FMPHW, ETC ETC)
2. ELDERLY CARE ATTENDANTS (M/F)
(EXPERIENCED OR FRESHER)
3. PATIENT CARE ATTENDANTS (M/F)
(EXPERIENCED OR FRESHER)
SHIFTS : DAY/NIGHT/24X7
(SALARY : 8000/- PM TO 10000/- PM)
BHARTI HEALTHCARE SERVICES
293-A, NEAR DOGRA SCHOOL, SHASTRI NAGAR, JAMMU
8716949388
NAND PUBLIC HR. SEC. SCHOOL
DOGRA NAGAR, LOWER ROOP NAGAR, JAMMU 7889812215
TEACHERS REQUIRED
POST QUALIFICATION
1) S.ST. TEACHER
(FOR TEACHING UPTO 10TH CLASS) B.A/B.ED
2) ENGLISH TEACHER
(FOR TEACHING UPTO 10TH CLASS) B.A/M.A/B.ED
3) PRE-PRIMARY TEACHERS B.A/B.SC/ B. COM
INTERESTED CANDIDATES MAY APPLY WITH THEIR FULL BIO DATA W.EF 30TH OF MARCH 2022 TO 2ND OF APRIL 2022 BETWEEN 10 AM TO 1 PM IN SCHOOL OFFICE.
PRINCIPAL
REQUIRED
MARKETING EXCUTIVES REQUIRED FOR LOCATION JAMMU AND SAMBA. PREFERENCE TO PERSON WITH VEHICLE.
RESIDENCY ROAD JAMMU.
PHONE NO.: 9419288888
JOB VACANCY
URGENTLY REQUIRED 5 TO 7 DRUG LICENCE HOLDERS WHO ARE SEEKING FOR JOB IN JAMMU AND KATHUA AREA, JOB OPPORTUNITY IS ITC LIMITED DISTRIBUTORS .KINDLY CONTACT ON BELOW NUMBER
MO. 8888856312
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVE – 2 NO
(FOR SCHOOLS)
QUALIFICATION : 12+
FRESHER CAN ALSO APPLY
FOR APPOINTMENT CONTACT
8492045186
REQUIRED
1. COMPUTER TEACHER 2- 8K TO 10K
2. TELLECALLER 2 NO 10- 15K
3. RECEPTIONIST 2 NO 8K TO 12K
4. COUNCELLOR 8K TO 15K
CONTACT 7006868238
PHARMACIST
A WELL ESTABLISHED MEDICAL CENTRE IN GANDHI NAGAR IS LOOKING FOR A QUALIFIED PHARMACIST REGISTERED WITH JK PHARMACY COUNCIL FOR A FULL TIME EMPLOYMENT WITH HANDSOME PACKAGE.
INTERESTED CANDIDATES CAN CALL ON 98900 35333
URGENTLY REQUIRED
EXPERIENCED CASHIER/HELPER FOR JOB IN SUPERMARKET.
ADDRESS: GROHUB,
SHASTRI NAGAR NEAR SANJAY NAGAR CHOWK.
INTERVIEW TIMINGS: 2PM – 6 PM
CONTACT NUMBER: 7006606755
TEACHERS REQUIRED
FOR COACHING CENTRE
1) ENGLISH
2) MATH
3) REASONING
4) GENERAL STUDIES
(HISTORY, GEOGRAPHY, POLITY, ECONOMY)
CALL: 7780978912, 9796736420
STAFF REQUIRED
FOR FAST FOOD CAFE
1. COOK /CHEF – CHINESE/CONTI INDIAN -2 NOS.
2. SUPERVISOR -1
3. WAITOR – 2
4. CLEANER – 1
MALE/FEMALE CAN APPLY
SALARY- BEST IN INDUSTRY
CALL/WHATSAPP 9796736420
REQUIRED
DRIVER
FOR FULL DAY
LOCATION – SHASTRI NAGAR
AGE : 35-50 YEARS
8899700777
TEACHERS REQUIRED
TO TEACH UPTO 10TH CLASS CBSE & STATE BOARD
1.ENGLISH & S.ST
2.MATHS & SCIENCE
3.HINDI & URDU
DR KALAM’S EDUCATIONAL HUB
(COACHING INSTITUTE)
NEAR THE JAMMU CENTRAL CO-OP
BANK, SIDHRA.
CONTACT TODAY (3:00 TO 5:00 P.M) OR
WATSAPP UR RESUME AT 7006384234
STAFF WANTED
1. ELECTRITION. JOB LOCATION BADI BRAMNA 9K TO 15K
2. BANQUET HALL. CAPTAIN
COMPUTER OPERATOR. STEWADS.
3. OPERATIONS MANAGER. DATA ENTRY OPERATOR
4. OFFICE COORDINATOR. DRIVER. ACCOUNTANT
5. SECURTY GUARD SUPERVISOR. OFFICE INCHARGE
6 RECEPTIONIST TELLYCALER.SALES MAN
APPOINTMENT CALL 9086193986
INTERVIEW DATE WEDNESDAY TO FRIDAY