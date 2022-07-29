EMPLOYMENT (29-07-2022)

WANTED
WANTED SALESMAN FOR PETROL PUMP AT BANTALAB ROAD.
INTERESTED MAY
CONTACT: MOB NO: 9419111428
CYBER CAFÉ REQUIRED
COMPUTER OPERATOR
MALE 5 NO
MINIMUM QUALIFICATION 10+2
BASIC COMPUTER KNOWLEDGE
FRESHER CAN ALSO APPLY
TRAINING PROVIDE
SALARY 8000 PM
AREA: – GANGYAL, AND NANAK NAGAR
CONTACT DETAILS: 33/34 SEC 6 MAIN ROAD NANAK NAGAR JAMMU 7006632601
JSM IT AND ADVERT
SOLUTIONS PVT. LTD.
URGENT REQUIREMENTS
10TH, 12TH, SUPERVISIOR, ACCOUNTANT, CASHIER, SALES EXECUTIVE, COMPUTER OPERATORS, PURCHASING OFFICER, TRANSPORT ASSISTANT, TEACHER, OFFICE ADMIN HELPER, RECEPTIONIST, OFFICE COORDINATOR, GNM, HR FRESHER/ EXP, ELECTRICIAN FRESHER/ EXP, MECHANICAL EXP/ FRESHER, CALL 9055055628, 9682684813
ADDRESS: GREATER KAILASH FAWARA CHOWK NEAR PETROL PUMP.
REQUIRED
COMPUTER FACULTY
MCA/BCA/BSC IT/NIELIT
A LEVEL
EXPERT IN. HTML,C,C++
RESIDENCY ROAD, JAMMU.
CATALOGDOEACCJMU@GMAIL.COM
7006647301
INDIRA PUBLIC HR. SEC. SCHOOL JANIPUR
REQUIRED CO-ORDINATOR
FOR PRIMARY SCHOOL
(NEAR BY PREFFERED)
CONTACT FROM 9 AM TO 12 PM.
EMAIL: INDIRAPUBLICSCHOOL@YAHOO.COM
PRINCIPAL
7889919654, 9149446366, 7780947705
STAFF REQUIRED
REQUIRED COUNTER BOYS FOR RENOWNED BRAND OUTLET AT BELGIAN WAFFLE CHANNI HIMMAT, JAMMU
CONTACT MANAGER –
JAGPREET SINGH 7051394926
SEND CV AT
THEBELGIANWAFFLEJAMMU@GMAIL.COM
UNIQUE PUBLIC SR.
SEC. SCHOOL
GADI GARH OPP KARAN BAGH JAMMU
AFFILIATED WITH CBSE AFFILIATION NO. 730110
REQUIRED STAFF
1. LECTURER IN PHYSICAL EDUCATION
2. ART & CRAFT TEACHER
3. DANCE TEACHER
4. HELPERS (FEMALE)
SALARY:- NEGOTIABLE
CONTACT :- 8082018188, 9906038788
URGENTLY REQUIRED :-
EXPERIENCED & QUALIFIED FACULTY FOR THE FOLLOWING SUBJECTS:-
BUSINESS MATHS, ECONOMICS, ENTREPRENEURSHIP, BUSINESS MANAGEMENT, ENGLISH, IP/CS FOR CLASSES 11TH/12TH AND BCOM/BBA STUDENTS
CONTACT :- DREAM COMMERCE
67, PARADE ROAD OPPOSITE
MATADOOR STAND
CONTACT:- 7006095270, 9419118363
REQUIRED
AN ACCOUNTANT FOR COMPANY
“R.L.SHARMA CONTRACTORS”.
THE CANDIDATE MUST ALSO HAVE
KNOWLEDGE OF COMPUTERS
INTERESTED MAY CONTACT ON THESE NUMBERS :
9419164301, 9906000234
COMPUTER TEACHER REQUIRED
1. BASIC + DTP
2. TALLY/BUSY ACCOUNTING TEACHER
3. ‘O’ LEVEL HARDWARE AND SOFTWARE TRAINER
4. OFFICE BOY.
CONTACT: AKSHAR/DOEACC COMPUTER CENTRE. OPP. COMMERCE COLLEGE, CANAL ROAD, JAMMU.
7006742354, 7006509070
JOB OPPORTUNITY
1. SALES REPRESENTATIVE
2. ACCOUNTANT
FOR SOMANY TILES SHOWROOM
(QUALIFICATION CRITERIA- CANDIDATE MUST HAVE SALES AND CLIENT DEALING EXPERIENCE)
SALARY- 15000 P/M
JOB LOCATION: NEAR WAVE MALL JAMMU
CONTACT- 7006630211,9149627801
REQUIRED
A COOK /HELPER AT TRIKUTA NAGAR FOR DAY 8 AM TO 7PM
CONTACT 9419120340
VACANCY
ACCOUNTANT – TRAINED IN TALLY ERP9
SALES PERSON – SANITARY AND TILES SHOWROOM
* SALARY NEGOTIABLE.
CONTACT: 9906355511, 9419109960
TRIKUTA AGENCIES, OPP. BSF DOUBLE IRON GATE, PALOURA, AKHNOOR ROAD.
GLOBAL CONVENT HR. SEC. SCHOOL
OPP GURUDWARA, BYEPASS ROAD, CHANNI RAMA, JAMMU
REQUIRED TEACHERS
COMMERCE PGT 1 NO
MATHS PGT /TGT 1 NO
SCIENCE TGT/PGT 1 NO
KINDERGARTEN TEACHER 2 NO
PRIMARY TEACHER 1 NO
LAST DATE OF INTERVIEW: 5 AUG, 2022. WALK-IN-INTERVIEW. CANDIDATES WITH EXPERIENCE OF 3 YEARS AND ABOVE NEED TO APPLY.
FOR INTERVIEW CONTACT
9419191872, 01912460576
STAFF REQUIRED
V COMPUTER TEACHER
V STUDENTS COUNSELLOR
V SALES MANAGER (GOVT. SECTOR)
CALL : 7006432163, 6005253009
JK INFOTECH
JANIPUR, JAMMU
URGENTLY REQUIRED
1 OFFICE INCHARGE.TELLY CALLER.RECPTIONIST.
2.SUPERVISOR.STORE KEEPER.HR MANAGEMENT.
3.DRIVER.DELIVERY BOYS.SALES MAN.
4.WHOLESALER AGENCY BOYS 10. SHOWROOM 10 BOYS
5.SECURTY GUARD.PACKING BOYS.HELPER.
6.HOTEL STAFF COOK STEWARDS. CASHIER
APPOINTMENT CALL.6006796637
INTERVIEW FRIDAY TO SATURDAY
100 % PLACEMENT
8TH, 10TH, 12TH & GRADUATE CAN ALSO APPLY