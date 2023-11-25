EMPLOYMENT (25-11-2023)

COOK REQUIRED
REQUIRED FULL TIME/PART TIME (EVENING 3 HOURS).
WORKER FOR COOKING AND OTHER DOMESTIC WORKS FOR A SMALL FAMILY AT CHANNI HIMMAT, JAMMU.
ONE ROOM & BATHROOM CAN BE PROVIDED FREE OF COST.
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 9419326026
REQUIRED URGENTLY
3 WHEELER AUTO DRIVERS
OFFICE BOY
HOUSEKEEPING
EMAIL : RTECHNOCAB@GMAIL.COM
CONTACT AT : 0191-2530001
CALL TIMING: 11 AM TO 4 PM
ANNIZONE
MEADOW OF ANGELS, PRESCHOOL
REQUIRES
LKG/UKG TRS.
(EXPERIENCED)
REHARI & DOMANA BRANCHES
PH. 9797922717
WANTED STAFF
B- PHARMA
AT
SHRI NANAK MEDICAL
INSTITUTE OF HEALTH
SCIENCES
SHAPUR BRAHMANA
9697010063, 7006117143
JOB REQUIREMENT
COMPUTER OPERATOR WITH KNOWLEDGE OF AUTOCAD & EXCEL
PERSONAL SCOOTER/BIKE IS A MUST
CONTACT NO.
9682195951
REQUIRED COMPUTER TEACHER
EXPERIENCED AND QUALIFIED
COMPUTER FACULTY
WHO CAN TEACH, TALLY PRIME,
MS OFFICE.
EXP. – 3 YEARS OR ABOVE
SALARY – 18000 -30000
SUBMIT CV AT- JK.JAMMU@ICAGROUP.IN OR 9469881994
VACANCY
1) SUPERVISOR FOR CIVIL WORK
KNOWLEDGE OF COMPLETE CONSTRUCTION WORK IS MUST.
2) DATA OPERATOR
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL
CONTACT : 9419202725
ACCOUNTANT REQUIRED
ADDRESS: SIDCO INDUSTRIAL COMPLEX, NEAR 4 NO. PETROL PUMP, BARI-BRAHMANA, JAMMU.
WELL-EXPERIENCED
* MINIMUM 3-5 YEARS ACCOUNTING EXPERIENCE IN BUSY SOFTWARE.
SKILLS:
* PREPARING FINANCIAL DOCUMENTS SUCH AS INVOICES, BILLS, ACCOUNT PAYABLE & RECEIVABLE.
* COMPLETE BANK RECONCILIATION INCLUDING GST & INCOME TAX.
* COMPETITIVE SALARY AND BENEFITS WILL BE OFFERED
FOR APPLY, PLEASE CONTACT OUR
NO. 9419375000
MAID REQUIRED
FULL TIME MAID – FEMALE
REQUIRED FOR A
DOCTOR’S RESIDENCE
IN GANDHI NAGAR.
CONTACT: 08068635150
JOB VACANCY
MALE/ FEMALE STAFF REQUIRED FOR
1. RETAIL MEDICINE COUNTER.
2. WHOLESALE MEDICINE WAREHOUSE.
SALARY AS PER MARKET STANDARD AND OTHER COMPANY PERKS
ADDRESS 198 NEAR RAMLEELA GROUND JANIPUR JAMMU
CONTACT 9419158260, 8492838267
MAY FAIR HR. SEC. SCHOOL
66 CHAND NAGAR, NEAR KHALSA COLLEGE JAMMU
STAFF REQUIRED
1. M.A/ B.A, B.ED 2 POSTS
SUB : URDU/MUSIC
2. M.SC/B.SC B. ED 1 POST
SUB : MATHS (8TH TO 10TH)
3. DRAWING /ART & CRAFT TEACHER 1 POST
FEMALE CANDIDATES WITH MIN. 2 YEARS OF
EXPERIENCED IN A SCHOOL CAN
WHATSAPP THEIR RESUMES ON 9797303361
WE ARE HIRING!
GRAPHICS DESIGNER NEEDED FOR LED SIGN BOARD STORE. SHOULD HAVE KNOWLEDGE IN CORELDRAW & PHOTOSHOP. ONLY INTERESTED AND HIGHLY MOTIVATED CANDIDATES MAY CONTACT. NEGOTIABLE SALARY.
CONTACT NUMBER :
9622158666, 7006731409
REQUIRED
REQUIRED ONE CLERK MUST HAVE A SOUND KNOWLEDGE OF TYPING FOR AN OFFICE
CONTACT NO.
9419139318
ADV. KARAN SINGH