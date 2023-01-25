EMPLOYMENT (25-01-2023)

REQUIRED
SALESMAN/HELPERS
REQUIRED 2 NOS OF SALESMEN AND
2 NOS OF HELPERS FOR FOOTWEAR SHOWROOM
SALARY 10000- 15000 + INCENTIVES
CONTACT KARNE KA TIME
4 PM TO 7 PM ONLY
STEPS FOOTWEAR
OPPOSITE APSRA THEATRE
GANDHI NAGAR JAMMU
REQUIRED TEACHER
(FEMALE ONLY)
ONLY KINDERGARTEN EXPERIENCED
ONE HAS TO APPLY
KIDS PLANET PRE-SCHOOL
EXTN. VIKAS LANE, PURAN NAGAR,
BHAGWATI NAGAR, JAMMU
MINIMUM QUALIFICATION B.A/B.ED
WHATSAPP YOUR CV ON: 8899960835
SALARY NEGOTIABLE
REQUIRED
UNMARRIED FEMALE /MALE COMPUTER TYPIST WITH GOOD TYPING SPEED FOR DIAGNOSTIC CENTER IN GANDHINAGAR JAMMU. CANDIDATE SHOULD BE OF NEARBY.
TIMINGS 8:00AM-4:00PM.
CONTACT & WHATSAPP RESUME ON:
8899101300
URGENTLY REQUIRED
AN EXPERIENCED ACCOUNTANT WITH GOOD KNOWLEDGE OF ACCOUNTS & BOOKKEEPING ALONG WITH GST FOR FMCG DISTRIBUTOR POINT IN SARWAL CHOWK.
INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT ON THE FOLLOWING :
9622036290, 7006179650
EMAILID: SHUBAMANANDSA1994@GMAIL.COM
JCM.JAMMU@GMAIL.COM
JOB OFFER
CANDIDATE WITH ANM/GNM/DIP PHARMA QUALIFICATION – MALE
FRONT OFFICE EXECUTIVES – MALE/FEMALE
MULTIPURPOSE WORKER WITH DRIVING SKILL – MALE
FOR A REPUTED DOCTOR’S CLINIC IN GANDHI NAGAR
CONTACT: 8587962237
REQUIRED
DUBAI OPENINGS
SALARY RUPEES 30 K PER MONTH
NO TAX
FREE ACCOMMODATION AND FOOD AND TRANSPORTATION
FREE 2 WAY AIR TICKET
FREE MEDICAL INSURANCE
GRADUATION IN ANY STREAM
ENGLISH KNOWING
JOB DESCRIPTION: BACKOFFICE WORK
7889560818
REQUIRED
URGENTLY REQUIRED TEAM LEADER & SALES EXECUTIVES FOR PERSONAL LOAN, BUSINESS LOAN, CAR LOAN, HOUSING LOAN, LOAN AGAINST PROPERTY AT JAMMU.
FIXED SALARY WITH LUCRATIVE INCENTIVES. (TWO WHEELER MUST)
GRADUATE/UNDERGRADUATES WALK IN WITH RESUME OR MAIL TO SDFC_PUNEET@YAHOO.COM
S.D. FINANCIAL CONSULTANTS
(FRANCHISEE OF HDFC BANK LTD.)
1ST FLOOR K.C. PLAZA COMPLEX,
RESIDENCY ROAD, JAMMU.
PH.: 9419197314, 9419153727
JOB VACANCY
AUTOCADD SOFTWARE OPERATOR
GODREJ INTERIO
GANGYAL, JAMMU
CONTACT: 8899700777
NFC@LIVE.IN
JOB IN JAMMU (FRESHERS)
STARTING INCOME : 10,000 TO 25000+DAILY INCENTIVES+MONTHLY BONUSES
26 BOYS/GIRLS AGE (18 TO 25 YRS)
FOR ADVTG/PROMOTION/INCREASE USERS.
QUALIFICATION: 8TH, 10TH, 12TH, GRANDUATE & ABOVE
FOR MORE INFO, MEET AT GANDHI NAGAR , JAMMU @ 7006486152
NOTE: AN ISO CERTIFIED RASHTRIYA UDYOG RATNA AWARD WINNER GROUP