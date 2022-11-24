EMPLOYMENT (24-11-2022)

REQUIRED
URGENTLY NEED A RECEPTIONIST AT LOOKS SALON,
CHANNI HIMMAT, SEC 1
INTERESTED MAY CONTACT 9419198519 OR PAY PERSONAL VISIT IN THE OFFICE
SALARY NEGOTIABLE ON THE BASIS OF CAPABILITIES.
REQUIRED
CCTV & NETWORKING TECHNICIANS
COMPUTER OPERATOR
HELPER/ELECTRICIAN
AUTOMOBILE ELECTRICIAN HAVING KNOWLEDGE OF GPS TRACKERS
SALES EXECUTIVE
FRESHERS CAN ALSO APPLY
LOCATION- CHANNI HIMMAT
CONTACT – 7006217900
REQUIRED STAFF
REQUIRED COMPUTER OPERATOR WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY,
NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
CONTACT AT:-
9419189485, 9419193224
URGENT REQUIRED FACULTY
PHY./CHEM/BIO/MATH/ENG.
UPTO 10TH ALL SUBJECT
* FEMALE RECEPTIONIST*
HOME TUTOR * 100 NOS
BATCHES STARTED : 30.11.2022
SAINIK SCHOOL, RIMC, CDS,SSC, JKSSB, BANKING
SPOKEN ENGLISH,URDU
SHINE INSTITUTION
CALL : + 91 7889747922
VACANCY
DRIVER
WANTED A DRIVER TO RUN SMALL CAR IN JAMMU CITY ONLY.
SALARY RS 9000/= P.M.
CONTACT :-
70068-35100
URGENT STAFF REQUIRED
REQUIRED STAFF WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL
* YOGA TEACHER
* SPORTS TEACHERS
* DRIVERS
* CONDUCTOR
* MAID
APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIES BRITISH SCHOOL
50- TIRTH NAGAR TALAB TILLO JAMMU
PH. 0191-2554433, 8082029433
REQUIREMENT
PRT/GENERAL LINE TEACHERS – B.A/M.A. WITH B.ED/NTT
TGT SOCIAL SCIENCE- B.A/M.A. WITH B.ED
LIBRARIAN- M.LIB /MLIS FROM A RECOGNISED UNIVERSITY.
EXPERIENCED CANDIDATES WILL BE PREFERRED.
EMAIL US AT : RICHHARVEST2222@GMAIL.COM
LAST DATE TO APPLY : 28TH OF NOVEMBER, 2022
JMC GROUP RECRUITMENT:
1. FEMALE TELECALLER (F) NO.10 MINIMUM QUALIFICATION – GRADUATE AND EXPERIENCE OF MINIMUM 1 YR + COMPUTER KNOWLEDGE MUST
2. MARKETING EXECUTIVE NO. 50 (M/F)
MINIMUM QUALIFICATION = 12TH AND ABOVE
3. COLLECTION BOY NO. 27 (M) MIN. 2 YRS EXPERIENCE OF COLLECTION IN MARKET.
4. TOUR OPERATOR NO. 5 (F)
GRADUATE IN TOURISM OR MINIMUM 1 YEAR OFFICE WORK EXPERIENCE OF TOUR AND TRAVELS FIELD.
CALL/WHATSAPP US: 84930-94333/
97973-23565/+91 191 355 9967
[SALARY NO BAR FOR DESERVING CANDIDATES]
EMAIL: TOWERSJMC@GMAIL.COM
VENUE: F-8C, IST FLOOR, TRIKUTA SHOPPING
COMPLEX, B C ROAD JAMMU.
SALES PERSON REQUIRED
FULL TIME SALESMAN/GIRL WITH PLEASING PERSONALITY, GOOD COMMUNICATION SKILLS AND MIN 1 YEAR EXPERIENCE REQUIRED FOR A RENOWNED JEWELLERY SHOWROOM. INTERESTED CANDIDATES MAY CONTACT AT 7006136536
STAFF REQUIRED
HOUSEKEEPING FOR OFFICE
(MALE OR FEMALE) – 2 NO.S
HANDSOME SALARY
CANAL ROAD, TALAB TILLO, JAMMU
PH. NO: 6006501901
REQUIRED
MARKETING EXECUTIVES
SALARY : RS 15,000 PM
WITH INCENTIVES & TA
QUALIFICATION : GRADUATE WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS
WHATSAPP RESUME
9070938333