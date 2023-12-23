EMPLOYMENT (23-12-2023)

ANNIZONE MEADOW OF ANGELS,PRESCHOOL
REQUIRES
LKG/UKG TRS.
(EXPERIENCED)
REHARI & DOMANA BRANCHES
PN.9797922717
VACANCY
REQD CCTV TECHNICIAN
FOR INSTALLATION OF
CAMERAS BIOMETRIC
MACHINE
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT :
9858108557/9419138557
MAID REQUIRED
A FULL TIME HOUSEHOLD MAID (PREFERABLY MUSLIM) REQUIRED FOR A FAMILY AT JANIPUR, JAMMU.
SALARY 12000/MONTH ONWARDS AS PER WORK
7006125112, 6005923685, 9419168296
ASHOKA LAW COLLEGE
MANKE TALAB, KATHUA (J&K)
APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE FOLLOWING POST WHICH SHOULD REACH WITHIN ONE WEEK FROM THE ISSUE OF THIS NOTICE IN THE OFFICE OF THE COLLEGE OR E-MAIL ID:
ASHOKALAWCOLLEGE@GMAIL.COM
NAME OF THE POST : PRINCIPAL
QUALIFICATION : PH.D (LAW)
* LLM WITH 55% MARKS
*MINIMUM 10 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN SIMILAR COLLEGE.
* NET/SLET WILL BE PREFERRED.
FOR ANY ENQUIRY PLEASE CONTACT :
9796464837, 7006089471, 9419126793
CHAIRMAN
REQUIRED
COMPUTER OPERATOR -1
HAVING KNOWLEDGE OF MAINTAINING ACCOUNTS ON BUSY OR TALLY SOFTWARE WITH MINIMUM EXPERIENCE OF 2 YEARS.
AREA – BARI BRAHMANA
MOB-9797650242
PLEASE CALL AFTER 10 P.M
REQUIRED
1. RECEPTIONIST – F
2. COMPUTER OPERATOR – M/F
3. PANTRY – M/F
GANDHI NAGAR JAMMU
CALL (9906492480)
VACANCY
STAFF REQUIRED FOR A MALL
SECURITY GUARDS
(CIVILIANS/EX MAN) : 10 NO’S
MARSHAL: 05 NO’S
EXPERIENCED PERSON WILL BE PREFERRED
AREA: CANAL ROAD JAMMU
(GOOD SALARY + EPF+ MEDICAL)
CONTACT US
9086561940, 7006395388
REQUIRED
FEMALE COMPUTER OPERATOR HAVING KNOWLEDGE OF BASIC COMPUTER, PHOTOSHOP, BUSY AT SHASTRI NAGAR.
TIMING : 10 AM – 5 PM.
FOR MORE DETAILS
CONTACT AT 9622589747