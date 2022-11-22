EMPLOYMENT (22-11-2022)

SPARKLE INSTITUTE
REQUIRED FACULTY
1. EDUCATION COUNSELLOR -F
2. OFFICE COORDINATOR – F
3. RECEPTIONIST – F
4. TEACHERS FOR ALL SUBJECTS UPTO 10TH CLASS.
5. HOME TUTOR CLASS 3RD ONLY F
LOCATION REHARI (CBSE).
6. MBA, MCA, B.SC NURSING & B.TECH ARE ALSO REQUIRED.
LOCATION: UDHEYWALA,
PARADE & AMPHALLA JAMMU.
BEST SALARY & INCENTIVES
MOB: 7051545135
REQUIRED STAFF
REQUIRED COMPUTER OPERATOR WELL VERSED IN EXCEL AND SPREADSHEETS, GEM PORTAL…. 1
M/S HANSRAJ & SONS (AGENCIES)
8, RESHAM GHAR COLONY,
NEAR WATER TANK
WALK IN INTERVIEW AFTER 4 PM
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REQUIRED
FEMALE SALES EXECUTIVE/ RECEPTIONIST
AT RHINO’S GYM
AKHNOOR ROAD PALOURA
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7259993533
VACANCY
REQUIRED FEMALE CANDIDATE FROM JANIPUR, REHARI, SARWAL, BANTALAB AREA FOR A PHARMACEUTICAL COMPANY IN JANIPUR AREA MUST HAVING BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTERS MINIMUM QUALIFICATION 12TH (SALARY NEGOTIABLE)
FEMALE 02 POSTS
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WANTED ACCOUNTANT
REQUIRED ONE ACCOUNTANT FOR OFFICE JOB AT SHAZADPUR WARD NO 72 JAMMU. MUST KNOW GST FILING AND PROFICIENT IN COMPUTER WORK.
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WANTED CIVIL ENGINEERS
REQUIRED CIVIL ENGINEERS FOR VARIOUS LOCATIONS IN JAMMU AND KASHMIR MUST HAVING EXPERIENCE IN BUILDING CONSTRUCTION WORKS. KINDLY SEND DETAILED AND UPDATED CV’S ON E-MAIL –
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LATEST BY 28.11.2022,
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MALE, FEMALE, MAID, ATTENDENT, BABY SITTER.
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MARKETING EXECUTIVES: 3
CANDIDATES EXPERIENCED IN SALES AND HAVING OWN CONVENIENCE AND DRIVING LICENSE NEED APPLY.
M-8082602191
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REQUIRED EXPERIENCED DRIVER EXPERTISE IN DRIVING WITH VALID DRIVING LICENSE IN CHANNI HIMMAT NEAR HOTEL RITZ MANOR, KINDLY CALL :-
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