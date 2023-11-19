EMPLOYMENT (19-11-2023)

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JOB PROFILE : MARKETING EXECUTIVE (2) (GRADUATE)
MUST HAVE KNOWLEDGE OF MS OFFICE
MALE/FEMALE, SALARY NEGOTIABLE
CONTACT : 7006355722
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11:00 AM ONWARDS
AT 17/7 TRIKUTA NAGAR, JAMMU (J&K)
REQUIRED
ASSISTANT ACCOUNTANT WITH GOOD EXPERIENCE & HAVING VAST
COMPUTER KNOWLEDGE IN TALLY & OPERATIONS IN GOVT-E-MARKETPLACE, FOR A LEADING FURNITURE & INTERIORS INDUSTRY. SALARY NEGOTIABLE.
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WANTED
BILLING CLERK WITH KNOWLEDGE OF SAP. RESIDENTS NEAR SARORE AND SURROUNDING AREAS ARE PREFERRED. APPLY AT:
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REQUIRED
1) CCTV TECHNICIAN- 5 NO.
2) OFFICE BOY – 2 NO.
SALARY RS 7000-10,000/-
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MOB – 9858100991, 9858801539
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REQUIRED URGENTLY GRAPHIC DESIGNER AT MANIK ADV. AGENCY (SUBASH NAGAR) JAMMU
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GYM TRAINER REQUIRES IN GANGYAL AREA
CONTACT NO 7889661989
REQUIRED
REQUIRED COMPUTER KNOWING BOY WITH GOOD KNOWLEDGE OF MS WORD AND
POWER POINT
CONTACT NO 9419174801
REQUIRED
OFFICE STAFF 15
DATA ENTRY 15
OFFICE BOY 20
CONTACT US AT 7006120072
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SANJEEVANIHEADHUNTURZ@GMAIL.COM
TALLY OPERATOR HAVING COMPLETE KNOWLEDGE OF ACCOUNTS AND BANK RECONCILIATION REQUIRED IN ADVOCATE OFFICE IN CHANNI HIMMAT NEAR HOTEL RITZ MANOR,JAMMU
PLOT FOR SALE IN 9 MARLA’S HAVING
40 *60 DIMENSIONS IN FRIENDS COLONY, SEHORA NEAR DENTAL COLLEGE BISHNAH ROAD , JAMMU
CONTACT:- 6006118511
URGENTLY REQUIRED
REQUIRED FEMALE ACCOUNTANT HAVING RELEVANT EXPERIENCE .
SOUND KNOWLEDGE OF BUSY/(FEEDING OF SALE/ PURCHASE BILLS)
MS EXCEL/ GST DATA FEEDING (FRESHERS MAY CAN ALSO APPLY) .
CANDIDATES MUST HAVE GOOD COMMUNICATION & INTERPERSONAL SKILLS.
CANDIDATES SHOULD BE ABLE TO WORK IN A TEAM ENVIRONMENT.
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NETAR BHANDARI & ASSOCIATES
DHAKKI SARAJAN
PEERMITHA JAMMU 180001
REQUIRED HOME TUTOR (FEMALE)
FOR CLASS 4TH
AT
KARAN NAGAR
CALL: 9103166077
REQUIRED
SALES GIRL -2 NO.
SALES GIRL REQUIRED FOR
MEDICAL SHOP
MUST HAVE GOOD COMMAND OVER COMPUTER AND GOOD COMMUNICATION SKILLS
ATTRACTIVE SALARY
DAWAI RAJA JDA COMPLEX,
NEW PLOT JAMMU
CONTACT :- 9469128011, 6005400611
URGENT REQUIRED
ONE MALE FULL TIME COMPUTER OPERATOR
QUALIFICATION “ 12TH TO GRADUATION
BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER APPLICATIONS AND INTERNET
SALARY RS 8000/-
PART TIME DRIVER
VALID DRIVING LICENSE
SALARY RS 6000/-
FEMALE HOME TUTOR FOR CLASS-4TH
SECTOR -1, DURGA NAGAR NEAR ROOP NAGAR JAMMU
CONTACT :- 9796237866, 6005627575
REQUIRED TEACHERS
FOR 11TH & 12TH ALL SUBJECTS (JKBOSE & CBSE)
AND COLLEGE CLASSES
* STATISTICS * PHYSICS
* COMMERCE * CHEMISTRY
* BOTANY/ZOOLOGY * MATHS
* ENGLISH * ARTS
ALSO REQUIRED PEON
(M) 7006460318, 9070460000
JOB IN CLINIC
FOR TYPIST
WANTED FEMALE COMPUTER TYPIST WITH GOOD SPEED AT A-ONE ULTRASOUND CLINIC, GANDHI NAGAR. WALK IN INTERVIEW AT AQUAF COMMERCIAL COMPLEX 1ST FLOOR, OPP. GOVT. HOSPITAL, GANDHI NAGAR. SALARY NEGOTIABLE.
TIMING 9AM TO 5PM. SUNDAY OFF
CONTACT- 9419149035, 8082201656
WANTED
WANTED MAID AT
REHARI COLONY
PART TIME
HANDSOME SALARY
CONTACT NO 9419146936 & 9906302526
REQUIRED URGENTLY
MARKETING EXECUTIVE :-05
1 YEAR EXPERIENCE
MARKETING HEAD :- 01
3 YRS EXPERIENCE
GRADUATION WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS
SALARY UPTO 20K AND WITH GOOD INCENTIVES
GURU HOMEZ DEVELOPERS JAMMU AND KASHMIR
CONTACT NO. 9103698474 AND 9103649639
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WE PROVIDE 24/7 MAIDS
PART TIME MAIDS 9 TO 5
24/7 NURSES
BABY CARE AND
PHYSIOTHERAPIST
ALSO AVAILABLE
CONTACT NO
9906267040 7889663466
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ONE STOREKEEPER- MALE
ONE-COMPUTER OPERATOR (TALLY KNOWING) – FEMALE
SALARY NEGOTIABLE
AT 30 B/B GANDHI NAGAR, JAMMU
CONTACT: 88990-28402, 95413-86870
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INRDEALS PVT LTD (AN IT COMPANY) IS HIRING @ GANDHI NAGAR, JAMMU OFFICE FOR OPERATIONS, SALES/BD & TECH ROLES:
3 X BACKEND OPERATIONS
4 X ONLINE MARKETING & SALES
QUAL: GRADUATES/BTECH/MBA/MCA
(FRESHERS CAN ALSO APPLY AS AN INTERN)
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MEHMOOD PUR CHOWK, BISHNAH ROAD.
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CONTACT NO.: 9419194503
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SAINIK COLONY HIGHWAY
CONTACT : 9419203511
TIMING: 10 TO 8
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AREA SALES MANAGER – NOWSHERA AREA
AREA SALES MANAGER – KALAKOTE AREA
SALES EXECUTIVE – RAMBAN AREA
SALES EXECUTIVE – BASOHLI AREA
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EMAIL: INFO@BRIJCEMENT.IN
RAVINDER.KOTWAL0057@GMAIL.COM
JOB
MARKETING BOY JOB
SALARY NEGOTIABLE
PH.NO.: 7051894342, 8492040342
URGENT JOB OPENING
REQUIRE SALES AND MARKETING EXECUTIVES FOR:
1. GROCERY & FOOD PRODUCTS 2. COSMETICS & HOME CARE PRODUCTS
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SALARY + INCENTIVES AS PER
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SHIV SHAKTI TRADERS
8527992181,9622044437
EMAIL: – INFO.SSTRADERSINDIA@GMAIL.COM
DR ACHARYA’S AYURVEDA
VACANCY
1. CENTER MANAGER, GRADUATE MINIMUM 2 YEARS OF EXPERIENCE IN SAME CAPACITY, SALARY 15K TO 20K.
2. RECEPTIONIST-CUM- COUNCELLOR, GRADUATE, MINIMUM ONE YEAR OF EXPERIENCE IN SAME CAPACITY. SALARY 9K TO 12K.
INTERVIEWS ON WEDNESDAY 22ND OF NOV, 2023.
ADDRESS: 668/4, SURYA CHOWK, CHANNI HIMMAT. 8494008341
REQUIREMENT
POST-COUNSELLOR
QUALIFICATION – PG IN PSYCHOLOGY/ SOCIAL SCIENCE. SALARY – 15,000
POST-SOCIAL WORKER/ FIELD OFFICER
QUALIFICATION: P.G. IN SOCIAL SCIENCE. SALARY -15,000
JKSPYM
-A LEADING NGO IN J&K
INTERESTED CANDIDATES MAY SEND THEIR RESUME TO
SLCAJK2@GMAIL.COM
9906388111, 9018447491
FOR JAMMU DIVISION
JOB VACANCY
OFFICE COORDINATOR (FEMALE) – 2
(HAVING COMPUTER KNOWLEDGE)
ACCOUNTANT (KNOWLEDGE OF BUSY/GST/ GEM) – 1
SALE MANAGER – 2
FIELD OFFICER FOR SECURITY (ZPS) – 2
CCTV TECHNICIAN – 2
NETWORKING ENG – 2
PLEASE SHARE YOUR CV AT RANBIRTHAKUR13@GMAIL.COM
WHATSAPP OR CALL: 9419110751, 7006322571
NUCLEON INFOTECH COMPUTERS
ADD: 421-A GANDHI NAGAR, JAMMU- 180004