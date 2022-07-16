EMPLOYMENT (16-07-2022)

AROMA FOUNDATION
PUBLIC SCHOOL
SEC 2, LOWER ROOP NAGAR, JAMMU
REQUIRED FEMALE TEACHERS FOR
NURSERY CLASS – 2 NO – B.A / B.SC
KNOWING CURSIVE WRITING
HINDI TEACHER – 2 NO – B.A / B.ED.
MAID – 1 NO
SALARY NEGOTIABLE
INTERVIEW : 16/7/22 & 17/7/22
TIMING : 10 AM TO 12 NOON
MOBILE : 94191-27441, 7006877850
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL
SEC. D, SAINIK COLONY, JAMMU
CONTACT NO. 8716014024
WANTED STAFF
1. PRT-ENGLISH, HINDI, MATH, EVS
2. TGT-ENGLISH, MATHS, SCIENCE
3. RECEPTIONIST
4. COUNSELLOR, PEON DRIVERS WITH (HMVL)
5. COMPUTER OPERATOR, BCA, MBA
6. SPORTS TEACHER
7. MUSIC TEACHER
8. DANCE TEACHER
WALK IN INTERVIEW
TIMING : 9 AM TO 1 PM
SALARY : NEGOTIABLE
REQUIRED FACULTY
1. M.PHARM 02 NOS
2. B.PHARM 03 NOS
EXPERIENCED CANDIDATES SHALL BE PREFERRED. VISIT ALONG WITH CV & DOCUMENTS.
S.SIDHARATHA INSTITUTE,
JAMMU.
PH.9086979890
REQUIRES
CONSTRUCTION COMPANY REQUIRES FOR LEH LADAKH- ACCOUNTANT, STORE KEEPER, MECHANIC, ELEC ENGINEER.
JOBS@NKGUPTABUILDERS.COM
REQUIRES
CONSTRUCTION COMPANY REQUIRES FOR LEH LADAKH- EXPERIENCED CIVIL ENGINEER, FOREMAN, SITE SUPERVISOR.
CONTACT
JOBS@NKGUPTABUILDERS.COM
DRIVERS REQUIRED !
TWO DRIVERS REQUIRED FOR COMMERCIAL VEHICLE FROM BAKSHI NGR OR NR BY AREA.
ONE FOR THREE WHEELER (AUTO)
ONE FOR FOUR WHEELER
CALL – 10 AM TO 5 PM
9858308836
WANTED
1. HELPER/ATTENDANT
2. ACCOUNTANT
FOR PETROL PUMP AT GANDHI NAGAR JAMMU
HANDSOME SALARY
CONTACT:- 9419758318,7006681901
WATSAPP:- 9419758318
STAFF REQUIRED
1. HELPERS FOR PET GROOMING-4 NO. M/F
2. PET GROOMERS- 2 NO. M/F
3. HOUSE KEEPING- 2 NO. M/F
4. RECEPTIONIST -1 NO. M/F
INTERVIEW HOURS 12 AM TO 7 PM
(7 DAYS WEAK)
CALL FOR APPOINTMENT
7780858625, 9086511007
FRESHER ALSO CONTACTS
TINY TOTS PUBLIC HIGH SCHOOL
KUNJWANI TALAB JAMMU
(RECOGNISED BY J&K GOVT/AFFILIATED TO J&K STATE BOARD OF SCHOOL EDUCATION)
STAFF REQUIRED
S. ST- BA. B.ED/M.A B. ED
MATHS- B.SC B.ED (NON MED)
SCI. – B.SC B.ED
HINDI- B.A B. ED/M.A HINDI
PRIMARY- NTT/D. ED
FOR ENQUIRY PLEASE CONTACT AT SCHOOL OFFICE BETWEEN 9 AM TO 1 PM DURING ALL WORKING DAYS.
PRINCIPAL
URGENT STAFF REQUIRED
REQUIRED TEACHERS WITH EXCELLENT COMMUNICATION SKILL AND COMMAND ON THE SUBJECT
* PGT : CHEMISTRY
* PRT
* SPORTS TEACHER ( FEMALE PREFERABLE)
* ACTIVITY TEACHER
* MAID
APPLY AT JKMONTESSORIE50@GMAIL.COM
JK MONTESSORIE BRITISH SCHOOL
50-TIRTH-NAGAR TALAB TILLO JAMMU
0191-2554433 & 8082029433
STAFF REQUIRED
REQUIRED COUNTER BOYS AND MANAGER FOR A RENOWNED BRAND OUTLET AT BELGIAN WAFFLES CHANNI HIMMAT, JAMMU
CONTACT –
NABHYA SARAF 9419199249
SEND CV AT
THEBELGIANWAFFLEJAMMU@GMAIL.COM
REQUIRED
REQUIRED A MANAGER FOR A REPUTED INSURANCE CO.
CANDIDATE PROFILE:
A. GOOD COMMUNICATION SKILLS
B. KNOWLEDGE OF EXCEL & WORD
C. PROFICIENT IN TEAM HANDLING
CONTACT : 9797959355
REQUIRED
DENTIST (FEMALE ONLY)
EXPERIENCED/FRESHER
FOR CLINIC AT
REHARI COLONY.
CONTACT: 9910617009
REQUIRED
REQUIRED MAID AT NASEEB NAGAR, JANIPUR, JAMMU. CONTACT 9868895597.
STAFF REQUIRED
SCIENCE TR. – MSC, BSC
ENGLISH TR – MA ENGLISH
URDU TR – MA URDU
CLERK – GRADUATE HAVING COMPUTER KNOWING.
HISTORY TR – MA HISTORY
GATE MAN – 1
DR. AMBEDKAR CONVENT SCHOOL, BANTALAB, JAMMU.
PH.NO.: 7298107471, 8492012304
DATE : 16TH, 17TH AND 18TH JULY 2022
REQUIREMENT:
REQUIREMENT OF 10 EXPERIENCED SURVEYORS & AUTO CADD/GIS EXPERTS IN JAMMU @ OFFICE ADDRESS: K.S.CONSTRUCTION 245B, PURAN NAGAR, NEW PLOT, JAMMU-
PLEASE CONTACT 9419182533