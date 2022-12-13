EMPLOYMENT (13-12-2022)

GODOWN BOY REQUIRED
ONE PERSON REQUIRED FOR GODOWN PURPOSE
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PLOT NO-108, YARD-6 TRANSPORT NAGAR NARWAL JAMMU.
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DIGITAL PAYMENT COMPANY IS HIRING FOR SALES EXECUTIVE.. EARNING UPTO RS 25000
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URGENTLY REQUIRED
FEMALE TALE CALLERS
(FIXED SALARY + INCENTIVES)
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FRESHER & EXPERIENCE CAN APPLY
SALARY BEST IN THE INDUSTRY
7 STAR AKSA HOSPITALITY
305, 3RD FLOOR, BAHU PLAZA
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REQUIRED MANAGER AND
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THE BELGIAN WAFFLE OUTLET JAMMU AND PATHANKOT.
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ELIGIBILITY: GRADUATION, COMPUTER KNOWING WITH GOOD COMMUNICATION SKILLS. GREAT OPPORTUNITY FOR UNEMPLOYED YOUTH, AND RETIRED PERSONS.
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A GOVT. REGISTERED HEALTH COMPANY LOOKING FOR YOUNG AND ENERGETIC STAFF FRESHER’S AND EXPERIENCED FOR DIFFERENT POSTS IN JAMMU
QUALIFICATION: 12TH, GRADUATION AND ABOVE.
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1. FEMALE TELE CALLER – FRESHER / EXPERIENCED – DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATIONS.
2. BILLING EXECUTIVE – 1 YEAR EXPERIENCE – TALLY SOFTWARE KNOWLEDGE
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WALK IN INTERVIEW ON 13TH & 14TH DECEMBER 2022 (12 NOON TO 3 PM).
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NEW STYLE FABRICATORS PVT. LTD.
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CHANAKYA IAS ACADEMY JAMMU/AMRITSAR
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1.SALES MANAGER
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REQUIRED TRAINED DRIVER FOR THREE WHEELER
WALK IN FOR INTERVIEW WITH DRIVING LICENCE ON
14-12-2022
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CONTACT NO.: 6006439423
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STAFF REQUIRED IN THE MOST REPUTED GYM IN TOWN
SALES EXECUTIVE – 4 TELECALLERS – 3
GENERAL TRAINERS – 4 HOUSEKEEPING – 2
(SALARY NO BAR FOR RIGHT CANDIDATE)
SHIFT TIMINGS – 6.00 AM TO 2.30 PM & 2.00 TO 10.30 PM
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NARWAL, JAMMU. PH – 80820 41444
JOB OPPORTUNITY WITH KC OVERSEAS EDUCATION (MNC)
1 RECEPTIONIST (FEMALE) HAVING GOOD COMMAND ON ENGLISH AND PUBLIC DEALING AND VERY GOOD HAND ON COMPUTERS.
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EXPERIENCED, SKILLED AND QUALIFIED IN STUDENTS VISA COUNSELLING
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CONTACT : +916005450300
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INTERVIEW 13-12-2022 TO 15-12-2022
MOB. 9086172757
1. OFFICE IN-CHARGE, TELLYCALLER RECEPTIONIST M/F
2. COMPUTER OPERATOR, ACCOUNTANT, SUPERVISOR
3. DRIVER, OFFICE ASSISTANT STORE MANAGER
4. TEACHER SCHOOL & TUTORIAL, M/F COORDINATOR
5. HOTELS & RESTAURANTS STAFF. SECURITY GUARD SALESMAN.
(50 POST. PRIVATE JOB)
HURRY UP