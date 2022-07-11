EMPLOYMENT (11-07-2022)

REPUTED JOB
“EXCELLENT MARKETING EXPERT JOB FOR MAHAJAN AGRICULTURE STORE PLUS OTHER WORKS”
1. MUST BE GRADUATE IN ANY FIELD.
2. MUST HAVE VEHICLE FOR MARKETING.
3. MALE PREFERRED, FEMALE ONLY WHO LOVE TO DO AGGRESSIVE MARKETING IN THE FIELD.
4. SALARY IS RS 25000+ INCENTIVES.
5. TIMING 9 AM TO 7 PM.
GOLE PULI TALAB TILLO, JAMMU
CALL @ 9682142769,
9149528850, 9419203350
CALL AT ANYTIME
OMKAR INSTITUTE
REQUIRED TEACHERS
THOSE WHO WANT TO TEACH
MATHS & SCIENCE FROM
CLASS 6TH TO 10TH
(ICSE & CBSE) BOARD
CONTACT ON OR BEFORE 11-07-22
9086582581/7889845321
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL VIJAYPUR AND KIDZEE VIJAYPUR
PH. NO. 7889636533, 9796733777, 8716880777
REQUIRED STAFF
FEMALE TEACHER : 3 (BA / BSC), B.ED, FRESHERS CAN ALSO APPLY
GUARD : 1 POST, MAID : 3 POST
ADDRESS : WARD NO. 13 CANAL ROAD, VIJAYPUR OPP. PARK
TIMING FOR INTERVIEW : 10 TO 1 PM
FRESHERS CAN ALSO APPLY
REQUIRED
* SKILLED/SEMISKILLED PATIENT CARE “AT HOME’’ ATTENDANTS
MALES AND FEMALES
* PART TIME AT HOME PATIENT CARE ATTENDANTS MALES & FEMALES
* LAB ATTENDANTS (MALE)
* RECEPTION CO-ORDINATOR WITH NURSING BACKGROUND (FEMALE)
PREFERRABLY RESIDING IN JAMMU CITY AREAS.
CONTACT : 8715866444
MEDIVISTA HEALTH CARE PLACEMENT SERVICES
6, RED CROSS BHAWAN KACHI CHHAWNI JAMMU
URGENTLY REQUIRED
(I) GENERAL MANAGER (HOTEL INDUSTRIES EXP)
(II) SECURITY HEAD (ARMY RETIRED SECURITY EXP)
(III) PLACEMENT HEAD (EXP IN CONSULTANCY)
(IV) WORKSHOP MANAGER (EXP IN AUTOMOBILES)
(V) CHEF (EXP IN HOTEL)
(VI) COMPUTER OPERATOR/DATA ENTRY OPERATOR (NIGHT SHIFT)
(VII) EX SERVICE MAN/CIVILINES (GUARDS)
(VIII) RECEPTIONIST/COUNSELLOR/CO-ORDINATOR (FEMALE) IN HOTEL INDUSTRIES)
CONTACT
BRAVE SECURITY/PLACEMENT SERVICES
ADDRESS ::- H NO. 669 SECTOR-C SAINIK COLONY JAMMU
EMAIL:ID BSBRAVESEC@GMAIL.COM
MOBILE NO. 9796733175, 9682601135
DON’T SEND CV ON WHATSAPP. ONLY EMAIL
URGENT
REQUIRED
FEMALE TELECALLER
FIXED SALARY PLUS INCENTIVE
(SITTING JOB)
MYRAA HOSPITALITY GROUP
BEHIND V. MART JANIPUR
9906041292, 6006902822
PART TIME JOB
A UK BASED ORGANISATION IS NOW IN YOUR CITY.
FOR MORE DETAILS
CALL US ON 9906588544
PRESCHOOL
TEACHER
REQUIRED AT SHASTRI NAGAR
FEMALE ONLY
QUALIFICATION – BA/BSC/B.ED
94194-14811
REQUIRED
REQUIRED AN DATA ENTRY OPERATOR FOR A MANUFACTURING CONCERN SITUATED AT BARI BRAHMANA HAVING EXPERIENCE OF 2 YEARS WITH KNOWLEDGE OF THE BUSY
INTERVIEW ON 12/07/2022
FROM 3.00 P.M TO 5.00 PM.
SALARY NEGOTIABLE.
FARMS FRESH MILK
SIDCO INDUSTRIAL COMPLEX LANE NO-6
PHASE -II BARI BRAHMANA SAMBA NEAR PEER BABA
CONTACT- 9796072413, 9796015532
HEAVEN KINGDOM HIGH SCHOOL,
JANKI VIHAR, JANIPUR, JAMMU
HEAVEN’S ANGELS ‘A PLAYWAY SCHOOL’
PHONE NO. 9419132724, 7006862250
REQUIRED STAFF
1. MATHEMATICS – B.SC/M.SC B.ED
2. ENGLISH- B.A/MA B.ED
3. SOCIAL SCIENCE- B.A/M.A B.ED
4. COMPUTER- BCA/MCA
5. SCIENCE- B.SC/M.SC B.ED
6. NURSERY TRAINED TEACHER
7. GENERAL LINE TEACHER- B.A
COME ALONG WITH YOUR CV BETWEEN
9:00 AM TO 1:00 PM
URGENT OPENING
TEACHING STAFF
1. TGT- COMPUTERS (EXPERIENCED)
2. TGT – SCIENCE (EXPERIENCED)
FLUENCY IN ENGLISH IS MUST
SALARY BEST IN INDUSTRY
IF YOU ASPIRE TO BE THE BEST IN TEACHING INDUSTRY, SHARE YOUR UPDATED RESUME AT “CAREERS@TSUSJAMMU.ORG” WITH SUBJECT ” POST APPLIED FOR ” SHORTLISTED CANDIDATES WILL RECEIVE A CALL FROM SCHOOL FOR TEST AND ONE TO ONE INTERVIEW.
REQUIRED
REQUIRED STAFF IN DOMINOS PIZZA (LOCATION JAMMU, KATRA)
MALE: 10, FEMALE : 5
JOB PROFILE : PIZZA MAKER, HOST, ORDER TAKING, DELIVERY
DOCUMENTS: DRIVING LICENSE, PAN CARD, COVID VACCINE DOUBLE DOSE,.
HANDSOME SALARY + PF, ESI, INSURANCE BENEFITS
CALL: 8968696492, 9906172183, 9622006746
R.N. TAGORE
HR. SEC. SCHOOL
1147, SEC-8, NANAK NAGAR JAMMU
REQUIRES EXPERIENCED STAFF
FOR HIGHER CLASSES
HINDI, EDUCATION AND SOCIOLOGY
(M.A. B.ED)
COME IN THE OFFICE ALONG WITH RESUME
CALL AT 9796046468, 7006506673
D.A.V. HIGH SCHOOL
EXCHANGE ROAD, JAMMU
REQUIRED B.SC TEACHER (KNOWING MATH & SCIENCE) FOR CLASSES UPTO 10TH.
MOB.NO: 9149465952, 9149524575, 9419182553
URGENTLY REQUIRED FOR SAMBA
EX-SERVICEMAN/CIVILIAN (10TH PASS)
1. GUARD (EX-SERVICEMAN)
SALARY – 8 HRS/26 DAYS = 12,500/-
2. GUARD CUM DRIVER (EX-SERVICEMAN/CIVILIAN)
SALARY – 8 HRS / 26 DAYS = 12,500/-
3. GUARD CUM COMPUTER OPERATOR (EX-SERVICEMAN/ CIVILIAN)
SALARY – 8 HRS / 26 DAYS = 12,500/-
4. LADY GUARD
SALARY – 8 HRS / 26 DAYS = 10,800/-
FOR JOINING, PLEASE CONTACT
G4S SECURE SOLUTIONS (INDIA) PVT LTD
INDUSTRIAL AREA, PHASE I, SAMBA, J&K
MOB. NO.: 9596795180, 9596795187, 9070189895
JOB OPPORTUNITIES
FOR A NEW CAFE LOUNGE
* FASTFOOD MAKING N SERVING BOYS – 3
* SALARY 4-5 DIGITS
* AGE- 20-30 YRS
ONLY CANDIDATES WITH DIPLOMA/ HOTEL MANAGEMENT DEGREE SHOULD APPLY
WALK IN INTERVIEW:
10TH, 11TH, 12TH JULY 4:00 PM TO 5.00 PM
3-A/C, GANDHI NAGAR,
ADJACENT NEXA SHOWROOM
MOB: 8980111556
JK CONVENT
PLAYWAY SCHOOL UPTO – 5TH
REQUIRED
PRIMARY TR. – 2
NURSERY TR. – 1
MUSIC TR. – 1
SUBASH NAGAR, REHARI JAMMU.
CONT.: 9419176202, 7006636187
VACANCY FOR GYM
1. RECEPTIONIST – 2
2. LABOUR WORKERS – 2 (GYM)
3. FEMALE TRAINER – 1
(CERTIFIED)
4. SWIMMING COACH – 1
R.G. FITNESS GYM & SPA (NEAR SANJAY PEN STORE) OPP. HARI MANDIR REHARI COLONY, JAMMU
CONTACT NO: 7006797900, 7006196552
VACANCY FOR BOOK SHOP
1. DRIVER – 1
2. MARKETING BOY – 1
3. MANUAL BILLING – 1
4. SHOP BOYS – 3
M/S SANJAY PEN & STY STORE OPP. HARI MANDIR REHARI COLONY
CONTACT NO: 7006196552, 8082160733