EMPLOYMENT (10-11-2022)

REQUIREMENT OF LAB ASSISTANT
REQUIREMENT OF LAB ASSISTANT AT DR LAL PATH LAB (FRANCHISEE) AT EKTA VIHAR KUNJWANI JAMMU.
CONTACT NO: 9419100049, 9419163137
URGENTLY REQUIRED
PEON/HELPER (FEMALE)
NOTE:- (LOCAL PREFERRED)
CONTACT IMMEDIATELY
ONLY DURING WORKING HOUR
9 AM TO 1PM
PRINCIPAL
CAMBRIDGE PUBLIC HIGH SCHOOL PALOURA JAMMU.
PH. 9419124580, 7006631461, 01912531770
REQUIRED MANPOWER
RM/DM: RELATIONSHIP MANAGER/
DEPUTY MANAGER.
SALARY : 20K-40K/M
QUALIFICATION: GRADUATION MIN.
AGE BAR: 20-28 YEARS
JOB LOCATIONS: JAMMU- 8 NOS., SAMBA – 3NOS., AKHNOOR, REASI, RAMBAN, R S PURA, KATRA, NAGROTA, KATHUA, POONCH, RAJOURI ETC..
ALSO REQUIRED CANDIDATES FOR FREE CHARGE COMPANY
FOR LOAN DEPARTMENT.
FIXED SALARY -15K/M
8899408151, 7006223526, 8899981846
VACANCY FOR GYM &
BOOK SHOP
1. RECEPTIONIST (FEMALE) = 1
2. CLEANER (WORKER MALE) = 1
3. ACCOUNTANT (BUSY SOFTWARE +GST = 1
KNOWLEDGE WITH EXPERIENCED
4. DRIVER (VAN LOAD CARRIER) =1
5. SHOP WORKER = 5
M/S SANJAY PEN & STY STORE OPP HARI MANDIR
REHARI COLONY
R G FITNESS GYM & SPA REHARI COLONY
CONTACT NO. 7006196552
7006797900
URGENTLY REQUIRED
1. OFFICE INCHARGE, TELL CALLER, RECEPTIONIST.
2. COMPUTER OPERATOR M/F, SUPERVISOR, ACCOUNTANT.
3. MALLS BOYS/ GIRLS, SALESMAN, FLOOR EXECUTIVE.
4. OFFICE ASSISTANT, FRONT DESK EXECUTIVE.
5. DRIVER, SECURITY GUARD, HOTELS & RESTURANT STAFF.
CALL: 9086172757
INTERVIEW DATE THURSDAY TO SATURDAY
100% JOB.
“STAFF REQUIREMENT”
GODOWN HELPER
SALARY – RS. 8,000
TIMING – 10 AM TO 6 PM
AREA – CHANNI RAMA
CALL – 7889772774
VACANCY
NEED M.R FOR CU-CARD HEALTH CARE. AT DISTRIBUTER POINT. JAMMU HEADQUARTER. MUST BE GRADUATE AND HAVE 2 WHEELER. MINIMUM 6 MONTH EXPERIENCE IN OPTHOMOLOGY. AGE NOT MORE THAN 28YEARS
KINDLY CONTACT TO
CONTACT : 8899930923
EMAIL ID: SPACEWAYS115@YAHOO.COM
INDIAN LICENSE
TAXI DRIVERS
JOBS IN UAE
QUALIFICATION: 10TH PASS/ BASIC ENGLISH
AGE: 23-45 YEARS.
3 YEARS OLD
INDIAN LICENSE REQUIRED
ACCOMMODATION/ UNIFORM/ LAUNDRY/ TRANSPORT/ MEDICAL & INSURANCE PROVIDED BY COMPANY.
FOR DETAILS CONTACT @ 9622948601
REQUIRED
REQUIRED DELIVERY ASSOCIATE FOR BLUE DART EXPRESS LTD.
EXPERIENCE & FRESHER CAN APPLY
LUCRATIVE SALARY, FUEL EXTRA PF/ESIC EXTRA, BONUS EXTRA.
ELIGIBILITY – MINIMUM 12TH PASS, OWN BIKE & DL.
AGE LIMIT – 18 TO 28 YRS.
CONTACT NO. – 9643016149/ 7051837275
REQUIRED PEON
PEON IS REQUIRED FOR
OFFICE WORK AT CA OFFICE
ADDRESS : 14/5-A,
TRIKUTA NAGAR
SALARY – 8000
GENDER – NO BAR
CONTACT : 9086000013
PHARMACIST REQUIRED
ITC LIMITED AUTHORISED DISTRIBUTOR IN JAMMU (PARADE AND SARWAL) LOOKING FOR DRUG LICENCE HOLDER , MONTHLY REMUNERATION OF 15000/- PER MONTH WILL BE PROVIDED FOR THE SAME
KINDLY CONTACT
ANUKARAN (ITC)
8888856312
VACANCY
1) SALES MANAGER – 2 M/F
ATLEAST 3 YRS SALES EXPERIENCE IN B TO B & B TO C BUSINESS.
SALARY – 20K+INCENTIVE
2) SALES EXECUTIVE (FIELD) – 4 M/F
ATLEAST 2 YRS SALES EXPERIENCE IN MARKET.
SALARY – 12K+INCENTIVE
EMAIL YOUR RESUME ALONGWITH PP SIZE PHOTO
JKSARAB23@GMAIL.COM