EMPLOYMENT (07-10-2022)

REQUIRED
NEED A COUNTER BOYS FOR BELGIAN WAFFLE (RESTURANT)
ADDRESS CHANNI HIMMAT SECTOR 4 NEAR JAI HIND TOWER
CONTACT:
MANAGER JAGPREET SINGH
CONTACT NO. 7051394926
JOB VACANCY
STAFF REQUIRED IN THE MOST REPUTED GYM IN TOWN
SALES EXECUTIVE – 3
GENERAL TRAINERS – 4
HOUSEKEEPING – 5
SECURITY GUARD – 2
ANYTIME FITNESS
NARWAL, JAMMU
PH – 80820-41444
REQUIRED
MARKETING MANAGERS- 2
MARKETING EXECUTIVES-4
FOR EDUCATION INSTITUTE IN JAMMU
SALARY : 10 K TO 25K PM WITH INCENTIVES
CALL : 9419916989
EMAIL:
TOTALMANAGEMENT@REDIFFMAIL.COM
REQUIRED
MALE/MAID SERVANT
REQUIRED A FULL TIME MALE/MAID SERVANT FOR SMALL FAMILY FOR THE WORK OF COOKING, UTENSIL CLEANING, DUSTING & OTHER PETTY WORKS AT SAINIK COLONY JAMMU. ACCOMMODATION FREE AVAILABLE. CONDITIONS APPLY. MONTHLY SALARY – RS 12000.00
7006448724, 9419803714
URGENTLY REQUIRED
B.SC NURSING (MALE/FEMALE) FOR PARAMEDICAL INSTITUTE AT SURANKOTE. CANDIDATES HAVING TEACHING EXPERIENCE WILL BE PREFERRED.
SALARY : NEGOTIABLE
CONTACT : 94191 95901, 9622100369
STAFF REQUIRED
1. SALESMAN (EXP. OR FRESHER)
2. SALES GIRL (EXP. OR FRESHER)
(FOR A REPUTED & RENOWNED SHOWROOM)
CONTACT : 94191-90544
DUKE (READYMADE GARMENTS)
OPPOSITE APSRA THEATER, GANDHI NAGAR, JAMMU
REQUIRED
HOME TUTORS
MALE/FEMALE
– BARI BRAHMNA
-BATHINDI
-CHANNI
-ROOP NAGAR
-GANDHI NAGAR
9797654420
URGENTLY REQUIRED
APPOINTMENT CALL 9086193986
INTERVIEW
DATE 7-10-2022 TO 8-10-2022
1.TELLE CALLER/RECEPTIONIST/COUNSELLOR.
2.COMPUTER OPERATOR SALESMAN/ ACCOUNTANT.
3. SUPERVISOR/INCHARGE/ASSISTANT
4. DRIVER/FLOOR EXECUTIVE/BILLING OPERATOR.
5. HOTEL & RESTAURANT STAFF MAID/HELPER.
6.SECURITY GUARD/PEON/SHOP BOYS/PACKING BOYS
8TH, 10TH, 12TH & GRADUATE CAN ALSO APPLY
HURRY UP
REQUIRED
FOR AT HOME NURSING CARE
* NURSING CARE STAFF
B.SC (NURSING), GNM, MPHW
* PATIENT CARE ATTENDANTS
MALES/FEMALES
DAY/NIGHT/24X7
BEST PACKAGE & TERMS
CONTACT : 8715866444
OR WALK IN 10 AM TO 1 PM
MEDIVISTA HEALTH CARE
5, RED CROSS BHAWAN, KACHI, CHHAWANI, JAMMU
LIFE INSURANCE
CORPORATION OF INDIA
REQUIRED LIC ADVISORS/ AGENTS ON FIXED STIPPEND + COMMISSION. UNLIMITED INCOME. ALSO INTEREST FREE LOAN FOR BIKE, CAR, HOUSE ETC. WORK PART TIME OR FULL TIME AS PER YOUR CHOICE.
FOR MORE DETAILS:
CONTACT: PARDEEP KHAJURIA (DEVELOPMENT OFFICER)
MOB.NO: 7006635962, 9419151226