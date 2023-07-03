EMPLOYMENT (03-07-2023)

VACANCY
SALESMAN: A MALE CANDIDATE REQUIRED FOR FURNISHING SHOWROOM. PERSON SHOULD BE HARD WORKING.
CONTACT BETWEEN: 2 PM – 5 PM
THE FURNISHING MALL
GULAB SINGH MARG, JAMMU.
REQUIRED
1. TWO EXPERIENCED SALES PERSON FOR PHARMACEUTICAL AGENCY (WHOLESALE) PREFERABLE WITH OWNED VEHICLE.
2. TWO COMPUTER OPERATOR WITH GOOD KNOWLEDGE OF COMPUTER.
3. TWO MEDICAL REPRESENTATIVE WITH GOOD EXPERIENCE IN RELEVANT FIELD.
SALARY NEGOTIABLE ACCORDING TO EXPERIENCE.
FRESHERS CAN ALSO APPLY.
HANSRAJ AND SONS AGENCIES
8 RESHAMGARH COLONY
BEHIND SUPER SPECIALITY HOSPITAL
NEAR WATER TANK, JAMMU
E MAIL: -HRSJK2014@GMAIL.COM
MOBILE NO.:- 9419189485, 9419193224
STAFF REQUIRED
1) SALE BOY- 1 NO.
2) DELIVERY BOY-1 NO.
MAHAJAN SALES CORP.
UPPER LAXMI NAGAR, SARWAL
JAMMU-180005
MOB. 9596872873, 9103452590
INTERVIEW TIMING : MONDAY
11:30 AM TO 4:30 PM
REQUIRED TEACHER’S
AT SATWARI
1) SOCIAL STUDY/ENGLISH 9TH/10TH M/F
TIME (4:00 TO 6:00) PM SALARY 8000
2) PHYSICS/CHEMISTRY 11TH/12TH M/F
TIME (4:00 TO 5:00 PM) SALARY 12000/-
(3) OFFICE WORK (BOY/GIRL) SALARY 10,000
TIME 10.00 AM TO 7.30 PM
ALL INTERESTED CANDIDATE SEND YOUR RESUME ON WHATSAPP- 6006734561
SELECTED CANDIDATE WILL BE CALLED
WANTED DRIVER
REQUIRED EXPERIENCED DRIVER FOR WORKING LADY LIVING AT SAINIK COLONY, JAMMU PREFERABLY RESIDENT OF ANY NEARBY LOCALITIES. REACH OUT TO US ALONG WITH DRIVING LICENSE, AADHAR CARD .
CONTACT: 9796554411
JOB OPPORTUNITY
REQUIRED 38 BOYS / GIRLS FOR OFFICAL & NON-OFFICIAL PROFILES IN A REGD. MEDICAL COMPANY IN J&K U.T.
QUALIFICATION:- 10TH, 12TH, GRAD. & ABOVE
INCOME:- 10,400 TO 18,600 (P/M)
(AS PER CO. RULE)
NOTE: FRESHER CAN ALSO APPLY
INTERESTED CANDIDATES CAN VISIT OUR OFFICE ALONG WITH THEIR BIO DATA AT 824-A, LAST MORH, GANDHI NAGAR JAMMU NEAR VIP BAG SHOWROOM.
CONTACT:- 9796256081, 9906029039
WANTED A FEMALE COOK
FOR A SMALL FAMILY OF TWO IN SUBHASH NAGAR FROM 9.00 AM TO 3.00 PM
SALARY: RS 5000.00
CONTACT: 6005200274
CHANAKYA IAS ACADEMY JAMMU
REQUIREMENT
1. ACADEMIC COORDINATOR( UPSC/JKAS BACKGROUND)
2.COUNSELOR(FRESHERS CAN APPLY)
3. MARKETING EXECUTIVE
4.TELECALLER
ATTRACTIVE SALARY AND INCENTIVES
FOR MORE INFO PLEASE CALL AT: 8715823064/7051893101
REQUIRED
STAFF REQUIRED FOR
HOTEL KATRA AND JAMMU
F&B STAFF (3)
KITCHEN HELPER (2)
HOUSEKEEPING STAFF (3)
FRONT OFFICE STAFF (1)
SECURITY STAFF (1)
CONTACT 6005509755 8899234505
URGENTLY REQUIRED
1. SALES MANAGER – CTC – 12 LAC
2. SITE SUPERVISOR – (EXPERIENCE/F)
3. CIVIL ENGINEER (FRESHER)
4. INTERIOR DESIGNER (FRESHER)
5. STORE SUPERVISOR (EXP. KATRA)
6. FLOOR MANAGER (EXP. / KATRA)
7. ACCOUNT’S MANAGER (EXP./FRESHER)
8. VISA COUNSELLOR (EXP. / FRESHER)
9. SERVICE EXECUTIVE (ELECTRICAL / MECHANICAL DIPLOMA)
10. DRIVER’S 14K – 10K (FRESHER)
11. WORK FROM HOME (FRESHER)
CONTACT: BRAVE SECURITY AND PLACEMENT SERVICES
ADDRESS:- 669 SECTOR-C, SAINIK COLONY JAMMU
MOBILE NO:- 9796733175, 9797721646
EMAIL ID- BSBRAVESEC@GMAIL.COM
URGENTLY REQUIRED
1. ACCOUNTANT. SUPERVISOR.
COMPUTER OPERATOR.
2. FRONT DESK EXECUTIVE, ASSISTANT MANAGER, DRIVER.
3. TELLY CALLER RECEPTIONIST. COUNSELLOR.
4. HOTELS & RESTAURANTS STAFF.& WASHING BOYS.
5. SALES MAN SALES GIRLS. PACKING BOYS SECURITY GUARD.
MALE / FEMALE
FRESHER & EXPERIENCED APPLY
INTERVIEW CALL 9086193986, 7006387895
EMAIL: VAMAN1226@GMAIL.COM
STAFF REQUIRED
1. LECTURERS IN HISTORY, GEOGRAPHY, POLITICAL SCIENCE, MATH, ENGLISH, PHYSICS, CHEMISTRY & PHYSICAL EDUCATION ON PART TIME BASIS (ONLY TRAINED POST GRADUATES).
2. ENGLISH TEACHERS FOR MIDDLE & HIGH CLASSES ON CONTRACTUAL BASIS (TRAINED GRADUATES & POST GRADUATES)
APPLY PERSONALLY ALONG WITH TESTIMONIALS WITH IN FOUR DAYS BETWEEN 8:30 AM TO 12:30 PM
ORIENTAL ACADEMY
AFGHAN STREET JAMMU
9419192270, 01912542646
REQUIRED BEAUTICIANS
@
YES MADAM
HOME SALON SERVICES
INTERESTED CANDIDATES
PLEASE CONTACT: 9103350301
REQUIRED
EXPERIENCED COMPUTER TEACHER
QUALIFICATION:-
* MCA AND1 YR. DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION
* KNOWLEDGE OF DTP, ANIMATION
* LANGUAGES
* SPOKEN ENGLISH TRAINER
* SECURITY GUARD
INTERVIEW TIMING – 5 – 7 PM
SALARY NEGOTIABLE
CONTACT: 15-C, EXT. GANDHI NAGAR, VALMIKI COLONY JAMMU
MOBILE: 9419286822, 8082312513
NOTE:- INTERESTED CANDIDATES CAN SEND THEIR RESUME ON OUR WHATSAPP 8082312513
REQUIRED
FOR AT HOME PATIENT CARE
PATIENT /ELDERLY CARE
ATTENDANTS
DAY/NIGHT/24X7 SHIFTS
PREFERENCE FOR EXPERIENCED & QUALIFIED CANDIDATES
ONLY MALES NEED TO APPLY. BEST PACKAGE IN THE CITY
VISIT : MEDIVISTA HEALTHCARE
5, RED CROSS BHAWAN KACHI CHHAWNI JAMMU
FOR REGISTRATION
8715866444
STAFF REQUIRED
ANM, GNM
FEMALE CANDIDATE
NURSING STAFF
MULTIPURPOSE WORKER – MALE WITH DRIVER’S LICENCE IN GANDHI NAGAR
CONTACT NO. : 8587962237